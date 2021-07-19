Собянин сообщил о снижении заболеваемости COVID в Москве четвертую неделю подряд В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве 19 июля 2021, 13:30 Текст: Алина Назарова

Московские власти неоднократно доказывали свою эффективность и проверенность в борьбе с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отмену QR-кодов для посещения ресторанов в Москве. «Московские власти неоднократно уже доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом. Система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койко-мест, оперативного включения резервов», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия московских властей, отменивших с понедельника требование о QR-кодах в столичных ресторанах. Песков отметил, что в рамках реализации своих особых полномочий руководство принимает подобные решения, повторив, что Москва доказала свою эффективность, проверенность в борьбе с эпидемией, передает РИА «Новости». «В любом случае руководители регионов все время принимают решения с учетом в первую очередь обеспечения здоровья и жизни людей... Также, разумеется, решение принимается и с учетом поддержания жизнеспособности экономики... опять же исходя из интересов людей», – сказал Песков, добавив, что каждый раз власти пытаются найти «золотую середину». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 июля в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. В то же время власти Москвы заявили о продолжении проверок в ресторанах и клубах после отмены QR-кодов.

Журналистку «Ленты.ру» задержали в Москве 18 июля 2021, 19:38 Текст: Алексей Дегтярев

В центре Москвы задержали журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, которая стала свидетельницей задержания женщины с ребенком, в процессе задержания журналистке нанесли травмы. Инцидент произошел вечером 17 июля, Завьялова увидела, как на Чистых прудах правоохранители начали задерживать женщину с ребенком. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России «попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков», а затем задержали Завьялову, сообщает «Лента.ру». В ходе задержания журналистку толкнули, ударили головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки, утверждает издание. После того, как ее доставили в отдел, более шести часов ей не разъясняли суть претензий и не выдавали протокол об административном правонарушении. В конечном итоге Завьялову обвинили по статье 20.1.2 КОАП («Мелкое хулиганство») и задержали до решения суда до понедельника. Издание выразило возмущение произошедшим и потребовало тщательного расследования инцидента. СК начал проверку после видео с таскающим за волосы женщину полицейским в Москве 18 июля 2021, 21:08 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи начали проверку после видеозаписи, на которой полицейский схватил женщину за волосы после того, как та толкнула его коллегу, сообщили в ГСУ СК по Москве. «По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в ролике запечатлено, как женщина толкнула одного полицейского, после чего другой взял ее за волосы и посадил в служебный автомобиль. Следователи проверят действия полицейских и женщины. «В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти)», – пояснили в СК. Ранее Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видеозапись с таскающим за волосы женщину полицейским. По этим данным, инцидент произошел в одном из столичных районов. Юрист предположил наказание для сбившей троих детей москвичке 18 июля 2021, 15:14 Текст: Алексей Дегтярев

Сбившая троих детей на пешеходном переходе жительница Москвы может получить наказание в виде лишения свободы более чем на 10 лет, заявил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. «Наезд был на пешеходном переходе, автомобиль на параллельной полосе совершил остановку, чтобы пропустить пешеходов. Обстоятельства происшествия довольно простые, и, скорее всего, вина ее будет судом доказана, и она получит наказание. Если она была пьяна, и погибло два человека, то там наказание очень жесткое, вплоть до 15 лет лишения свободы», – заявил юрист в эфире «Говорит Москва». При этом адвокат счел заключение девушки под домашний арест справедливым. «Что касается меры пресечения, то в каждом конкретном случае она определяется с учетом личности виновника, обстоятельств происшествия. Возможно, сыграло роль то, что у нее есть у самой дети, может быть, какие-то медицинские противопоказания, потому что есть перечень болезней, при которых мера пресечения в виде заключения под стражу не может применяться. Могут быть эти обстоятельства. В данном случае следствие посчитало, что этой меры будет достаточно, тем более что она никуда скрыться не сможет, за ней будет установлено наблюдение. Мера пресечения является абсолютно справедливой», – указал Радько. Напомним, 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки, а СК повторно инициировал передачу дела от полиции. В институте Пастера заявили о коллективном иммунитете у 60% россиян 18 июля 2021, 20:42 Текст: Алексей Дегтярев

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг порядка 60% по предварительным данным исследования института Пастера, заявил директор института Арег Тотолян. «Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%», – заявил Тотолян в эфире «России 1», передает РИА «Новости». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 25 тыс. 18 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,9 млн случаев заболевания. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений. Немец сравнил темпы развития Москвы и Берлина 19 июля 2021, 08:38 Текст: Алина Назарова

Немецкий автор Бернхард Шульц в статье для газеты Tagesspiegel сравнил темпы развития Москвы и Берлина и пришел к выводу, что российская столица меняется быстрее и лучше немецкой. В качестве аргумента обозреватель привел личные впечатления от пароходной прогулки по Москве-реке, во время которой услышал доклад консалтинговой фирмы Boston Consulting. «Берлин оказался где-то в хвосте, и несмотря на весь наш местный берлинский патриотизм отрицать это трудно. А то, что Москва в этом отношении находится в лидерах, видно при каждом визите в этот город или даже во время каждой прогулки по нему», – пояснил Шульц, передает РИА «Новости». Публицист обратил внимание, что мэр Москвы Сергей Собянин после вступления в должность начал проводить целенаправленную политику создания городских пространств и модернизацию улиц путем расширения тротуаров, высаживания деревьев, устройства велосипедных полос. Еще одним достижением российской столицы Шульц называет создание Московского центрального кольца (МЦК). «Оно (МЦК) функционирует, как описано в докладах, с новыми поездами и суперсовременной системой оплаты проезда. По сравнению с этим Берлин кажется городом, враждебно настроенным по отношению к модернизации. … Берлинским политикам стоит подумать о командировках в российскую столицу», – высказался немец. Шульц также высоко оценил строительство новых станций московского метро, офисов для создания рабочих мест вне центра города, автомобильных дорог, создание парка «Зарядье». Автор заключил, что это место олицетворяет стремительные изменения, произошедшие в Москве в последние годы. СК повторно инициировал передачу дела от полиции о сбившей детей москвичке 18 июля 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи повторно инициировали передачу дела из полиции о гибели двух детей в аварии в Москве, сообщили в ГСУ СК по столице. «Принимая во внимание широкий общественный резонанс, с учетом последствий, и в целях объективности повторно инициирован вопрос перед надзорным ведомством о передаче из органов полиции уголовного дела», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее в июле водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки. Минздрав назвал новые симптомы коронавируса 19 июля 2021, 10:51

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

У новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24». «Появились ряд новых симптомов (коронавирусной инфекции), отмечаются иногда какие-то кишечные проявления, чаще видят проявления сходные с ангиной и ряд других», – сказал он, передает ТАСС. «Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», – добавил министр. Ранее глава Минздрава объяснил, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19. Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела со сбитыми детьми в СК 18 июля 2021, 20:19 Текст: Алексей Дегтярев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК направить ходатайство о передаче дела о сбитых москвичкой детях в органы СК. «В связи с широким общественным резонансом, с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего, председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России уголовного дела по факту ДТП, приведшего к гибели малолетних детей», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее в прокуратуре Москвы заявляли, что законных оснований для изменения подследственности уголовного дела и изъятии его из органов полиции в настоящее время не имеется. 16 июля водитель иномарки сбила в Москве троих детей, переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест. После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице. Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему это ДТП вызвало возмущение среди политиков и в блогосфере, и какое наказание грозит автолюбительнице. Роспотребнадзор начал разработку биочипа для тестирования на COVID-19 19 июля 2021, 07:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Роспотребнадзор начинает работу по созданию биочипа для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщили в ведомстве. «Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учетом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Работы над созданием биочипа для тестирования коронавирусной инфекции ведутся и в Инжиниринговом центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», где на протяжении нескольких лет развивается направление исследований и разработок мультимодальных биосенсоров для экспресс-определения биомаркеров, вирусов и микроорганизмов, включая биомаркерную диагностику острого инфаркта миокарда, стресса, экспресс-диагностику коронавируса SARS-CoV-2 с помощью пептидов. Ранее ученые из австралийского медицинского научно-исследовательского института Питера Доэрти и онкологического центра Питера Маккаллума начали изучать возможность использования инструмента редактирования генов CRISPR для лечения коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Девочка пострадала в аварии на МКАД 18 июля 2021, 19:48 Текст: Алексей Дегтярев

На МКАД столкнулись два автомобиля, пострадала несовершеннолетняя девочка, сообщили в ГУ МВД по Москве. «На 43 километре внутренней стороны МКАД столкновение двух транспортных средств и один пострадавший – несовершеннолетняя девочка», – пояснили в ведомстве РИА «Новости». Там добавили, что авария произошла около 18.45 мск. Ранее в воскресенье на Ярославском шоссе в Подмосковье водитель «Камаза» не справился с управлением и опрокинулся, повредив восемь легковых автомобилей. До этого на Крымском Валу в центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадали два человека. Ребенок выпал из многоэтажки в Москве и погиб 18 июля 2021, 16:14 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве шестилетняя девочка скончалась после падения из окна шестиэтажного дома, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК по столице. Девочку с повреждениями, характерными для падения с высоты, нашли утром 18 июля около жилого дома по улице Лестнева, ребенок скончался, несмотря на медицинскую помощь, говорится в сообщении на сайте ведомства. «Установлено, что ребенок оперся руками на москитную сетку и выпал с высоты пятого этажа», – указали в ГСУ СК по столице. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия. Трамп обвинил Байдена в отказе американцев от вакцинации 18 июля 2021, 22:20

Фото: Olivier Douliery/CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Снижение темпов вакцинации в Соединенных Штатах объясняется недоверием американцев к действующей администрации Джо Байдена, выразил уверенность 45-й президент США Дональд Трамп. «Джо Байден неустанно говорил о том, каких успехов его администрация добилась в распространении вакцин, которые были разработаны в рамках операции «Невероятная скорость» (Operation Warp Speed), проще говоря администрацией Трампа», – приводит слова 45-го президента США ТАСС. Весной Байден поставил цель добиться того, чтобы ко Дню независимости США (4 июля) 70% американцев были вакцинированы хотя бы одной дозой, чего достигнуть не удалось. «Его [Байдена] дела обстоят далеко не лучшим образом. Он сильно отстает от графика, и люди отказываются прививаться потому, что не доверяют его администрации, не доверяют результатам выборов и уж точно не доверяют лживым СМИ, которые отказываются говорить правду», – подчеркнул Трамп. На ваш взгляд Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID? Вспышка заболеваемости

Невозможность посещать кафе и рестораны

Невозможность поехать на российские курорты

Требование работодателя привиться

Напомним, в конце июня Байден спрогнозировал рост числа летальных исходов от последствий заражения коронавирусом в США. В начале мая главный инфекционист США Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся от коронавируса в Соединенных Штатах больше официальных данных. В начале апреля Байден заявил о быстром распространении в США новых мутаций коронавируса. В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Израиля решили возбуждать уголовные дела за сознательное нарушение карантина 19 июля 2021, 10:05

Фото: ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава израильского правительства Нафтали Беннет поручил подвергать судебному преследованию и привлекать к уголовной ответственности лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают правила самоизоляции. «Премьер-министр Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил по борьбе с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции и юридического советника правительства. Премьер-министр дал указание привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье», – говорится в заявлении, передает ТАСС. Беннет также поручил «считать главной задачей контролирующих органов обеспечение соблюдения правил во время проведения торжеств, массовых мероприятий и в особенности свадеб», а также «оптимизировать процесс контроля, обратив особое внимание на сокращение временного промежутка между наложением штрафа и его фактическим взысканием с нарушителя», – добавили в канцелярии. 17 июля врачи в Израиле впервые с марта 2021 года выявили за сутки более 1 тыс. заразившихся коронавируом, что стало новым антирекордом с момента появления в стране штамма «дельта», отмечает государственное радио Kan. Согласно сводке министерства здравоохранения, в Израиле ковидом в настоящий момент болеют 6 448 человек, состояние 63 пациентов оценивается как тяжелое, 16 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в течение июня в Израиле коронавирус был выявлен у 2,4 тыс. человек, почти 40% из которых были вакцинированы от ковида препаратом производства компании Pfizer. Вакцинация израильтян препаратом американской Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По данным Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 5,742 млн израильтян, вторую – 5,225 млн, что составляет более 60% и 56% от общей численности населения страны в 9,3 млн человек соответственно. В центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей 18 июля 2021, 14:41 Текст: Ксения Панькова

ДТП участием пяти автомобилей произошло на Крымском Валу в центре Москвы, в результате аварии пострадали два человека, движение на данном участке дороги затруднено, сообщил источник в экстренных службах. «На Крымском Валу произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Пострадали два человека, их состояние уточняется», – сказал источник ТАСС, отметив, что движение на данном участке дороги затруднено. По данным экстренных служб, на месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Ранее в Алтайском крае столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, еще пятеро, среди которых трое детей, в больнице. Британия сняла ковидные ограничения на фоне роста заболеваемости 19 июля 2021, 06:58 Текст: Антон Никитин

На территории Англии с понедельника прекращают действовать введенные британским правительством из-за пандемии COVID-19 законодательные ограничения. Между тем в Британии в последние дни выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что соответствует пику второй волны эпидемии. С понедельника жители Британии больше не должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, начнут возвращаться на работу в офисы, смогут пить пиво у барной стойки, посещать ночные клубы и собираться сколь угодно большими компаниями в закрытых помещениях и на улицах. Кроме того, полностью вакцинированным британцам не придется соблюдать карантин после въезда в королевство из без малого полутора сотен стран, включая Россию, передает ТАСС. Так называемый День свободы пришлось отложить на месяц из-за быстрого роста заболеваемости в королевстве, где доминирующим теперь является особо заразный штамм «дельта». В последние дни в стране выявляют около 50 тыс. случаев заражения в сутки, что ранее наблюдалось лишь на пике второй волны эпидемии в январе этого года. Среди заболевших оказался новый глава Минздрава страны Саджид Джавид, заявивший, что уже успел сделать обе прививки от коронавируса, и поэтому испытывает лишь легкие симптомы COVID-19. Из-за болезни Джавида уйти на самоизоляцию пришлось министру финансов Риши Сунаку и премьер-министру Борису Джонсону. Теперь глава правительства не сможет выступить на Даунинг-стрит, 10 с речью по случаю отмены ограничительных мер. Хотя формально власти заявляют о снятии всех ограничений, жителям Англии по-прежнему надо будет подчиняться целому ряду требований, обусловленных сложной эпидемиологической обстановкой, и все чаще придется предъявлять паспорта вакцинации. В лондонском транспорте ношение масок останется обязательным. Такое же требование будет распространяться на болельщиков в ходе массовых спортивных мероприятий. Власти по-прежнему призывают людей проявлять благоразумие и надевать маски в местах массового скопления людей. То же самое рекомендуют клиентам большинство британских магазинов. Примечательно, что опросы общественного мнения показывают готовность 2/3 британцев по-прежнему носить маски в многолюдных помещениях и транспорте. Больные COVID-19 по-прежнему должны самоизолироваться на десять дней. Изоляция обязательна и для лиц, тесно контактировавших с зараженными. В настоящий момент это правило распространяется даже на полностью вакцинированных граждан, однако с середины августа им больше не придется оставаться дома после контакта с инфицированным человеком. Выявлять контактных лиц в Великобритании помогает специальное приложение для смартфонов и служба операторов, обзванивающих людей, которые могут быть заразны. При этом в последнее время система вызывает все больше нареканий как из-за ложных срабатываний, так и из-за стремительно растущего количества британцев, которые вынуждены самоизолироваться. За первую неделю июля указание изолироваться получили почти 900 тыс. жителей страны, не считая школьников. Ожидается, что на фоне быстрого роста заболеваемости этот показатель продолжит расти, а бизнес, государственные службы и система здравоохранения уже жалуются на нехватку сотрудников, вынужденных оставаться дома. В начале июля премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщал, что коронавирусные ограничения для жителей страны планируется снять 19 июля. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД