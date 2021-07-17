Прокуратура заявила о незаконном нахождении на базе отдыха напавшего на ребенка льва

Александр Рар: Наводнение в Германии стало важным фактором в предвыборной борьбе

«То, что произошло – сигнал для страны. Нужно серьезно заниматься борьбой с изменением климата», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о беспрецедентном наводнении на западе Германии, в результате которого погибли более 100 человек, еще 1300 пропали без вести.

«В ФРГ многие города построены на берегах рек. Наводнения были и будут – это участь Германии. Но таких сильных бедствий в стране не было уже долгие годы», – заметил немецкий политолог Александр Рар.

«Главная тема сейчас в немецкой прессе – признание правоты тех, кто говорил ранее, что перед нами глобальные экологические изменения. Немцев готовят к тому, что случившаяся катастрофа – важный сигнал о том, что нужно серьезно заниматься борьбой с изменением климата», – отметил собеседник.

Кроме того, заметил Рар, реакция политиков на стихийное бедствие воспринимается в контексте избирательной кампании. Напомним, что в сентябре пройдут выборы в бундестаг, победители которых сформируют новое правительство.

Рар напомнил о том, как в 2002 году Герхард Шредер в резиновых сапогах появился на телеэкране в эпицентре ужасного наводнения. «Таким образом Шредер вызвал симпатии людей и неожиданно выиграл выборы, – сказал собеседник. – Сейчас премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет будет делать то же самое».

Действующая канцлер Ангела Меркель, правильно сделала, что обратилась к жителям Германии, пообещав им помощь, но она не всемогущая, заметил Рар. «Отменять визит в США Меркель не стала, так как он очень важен. Закрыть двери во внешнюю политику нельзя. Была бы Меркель в какой-то другой стране, наверное, она вернулась бы из поездки, а США – достаточно важная страна для ФРГ», – указал политолог.

Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тысяч человек остались без электричества.

По данным телеканала N24, число погибших в результате наводнений в федеральной земле Рейнланд-Пфальц увеличилось до 60 человек. Таким образом общее число жертв превысило 100 человек. Власти округа Арвайлер на западе Германии сообщили о том, что свыше 1,3 тыс. человек считаются пропавшими без вести в связи с наводнением.

В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.

В пострадавших от наводнения районах объявлен режим военной катастрофы. Решение об этом принято министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщил представитель Минобороны ФРГ. «Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии», – сказал представитель ведомства. По его словам, в устранении последствий бедствия в настоящее время принимают участие 850 солдат бундесвера.

Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Меркель в связи с последствиями наводнения. Сама канцлер, напомним, посетила с рабочим визитом Вашингтон, где они с президентом США Джо Байденом по итогам встречи подписали «Вашингтонскую декларацию».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Германия справляется с сильнейшим за много лет наводнением.