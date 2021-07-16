Путин заявил на саммите АТЭС о готовности к совместным действиям против COVID-19

Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом, заявил российский лидер Владимир Путин на онлайн-саммите АТЭС.

«Хотели бы поддержать подготовленный проект итогового документа саммита, в котором четко выражен общий настрой на дальнейшее слаженное и скоординированное взаимодействие в рамках АТЭС для борьбы с пандемией и ее последствиями», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, Россия готова к тесному сотрудничеству с АТЭС по массовой вакцинации населения от коронавируса, в том числе трудовых мигрантов. «Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановления здоровья переболевших», – сказал он.

Также глава государства отметил, что все российские вакцины от коронавируса являются надежными и безопасными. «В России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасны и надежны», – сказал он.

Вместе с тем Путин добавил, что высокое качество первой российской вакцины «Спутник V» подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее.

В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС).

Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства.