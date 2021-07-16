Эксперт оценил критику Госдепом судебной реформы в Грузии

Откровенная критика госсекретарем США Энтони Блинкеном судебной реформы в Грузии, как и в целом участившиеся в последнее время негативные публичные высказывания западных политиков, свидетельствуют о допускаемых «Грузинской мечтой» грубейших просчетах, но также содержат в себе опасность разочарования в местном обществе Западом, сказал газете ВЗГЛЯД грузинский аналитик Петрэ Мамрадзе.

«Правящая партия в Грузии, в целом власти страны сделают шаг вперед, а потом ошибутся и получается два назад. Допускаются грубейшие, непростительные ошибки, приходится платить за это политическую цену. Западных партнеров можно понять. В Грузию вложены миллиарды долларов и евро, а правительство нашей страны нарушает договоренности», – сказал эксперт.

По его словам, «налицо слабости в коммуникации с западными партнерами».

«Вызывает большую тревогу, когда нас так критикуют. Еще тревожнее все это потому, что оппозиция во главе с (экс-президентом, главой украинского исполкома реформ) Саакашвили полностью деструктивна», – сказал Петрэ Мамрадзе.

«Кроме того, для значительной части нашего общества такая критика со стороны Запада вызывает обратный эффект – нам раньше вот указывала Москва, а теперь Вашингтон. Говорю об этом с горечью, так как такая критика Запада приносит многим нашим людям разочарования», – отметил он.

«Пример – от нас требовали провести гей-парад, не учитывая менталитет подавляющего большинства населения Грузии. Поверьте, это наносит больше вреда прозападным настроениям Грузии, чем пропутинская пропаганда», – сказал аналитик.

«Грузия зависима от Запада финансово. Все такая критика чревата большими экономическими проблемами. На днях приезжает глава Евросовета Шарль Мишель, уверен, все это будет обсуждаться, весь спектр», – заявил он.

Ранее в пятницу США призвали Грузию отменить назначение парламентом шести судей Верховного суда, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «США глубоко обеспокоены решением грузинского парламента от 12 июля, которым утверждены шесть кандидатов в Верховный суд в нарушение соглашения от 19 апреля. Амбициозная реформа судебной системы критически важна для успеха Грузии», – завил он.

«Мы призываем власти Грузии реализовать соглашение от 19 апреля, в том числе приостановить назначения в Верховный суд до полномасштабной, прозрачной и инклюзивной реформы судебной системы», – заявил, в свою очередь, официальный представитель госдепа Нед Прайс. Он напомнил, что соглашение, заключенное при посредничестве США и ЕС, предусматривает приостановку назначений в Верховный суд до проведения судебной реформы. Если этого не будет сделано, то, по мнению Прайса, доверие общества и международного сообщества к судебной системе Грузии уменьшится, инвесторы будут меньше уверены в своих вложениях в экономиках страны, а политические институты станут «менее устойчивыми». «США призывают власти Грузии восстановить обязательства реализовывать демократические принципы и принцип верховенства права, а также оживить сотрудничество с США и международным сообществом», – заявил Прайс. Парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» утвердил шесть судей Верховного суда вопреки протестам ряда НПО и третьих стран, оппозиция не принимала участия в голосовании.