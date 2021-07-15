В «Единой России» пообещали работать над повышением качества жизни людей с инвалидностью

Повышение качества жизни людей с инвалидностью является приоритетом фракции «Единая Россия», сегодня они – одна из самых социально незащищенных категорий граждан, заявил первый замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев в ходе стратегической сессии «Повышение качества жизни инвалидов – приоритет Народной программы «Единой России».

«Наша задача - создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни», – сказал Исаев, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

Важность работы в этом направлении подчеркивали президент Владимир Путин и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в том числе на съезде партии в июне этого года.

Напомним, «Единая Россия» проводит стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов и челнов их семей. В ней принимают участие уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Терентьев (фракция «Единой России), руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии.

Ранее на площадке партии прошла стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми», к которой присоединились общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Они озвучили предложения по расширению мер поддержки семей.