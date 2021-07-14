Власти Афганистана заявили о ликвидации троих командиров талибов

«Калашников» анонсировал разработку сверхкомпактного пистолета Лебедева

Группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработает сверхкомпактную модификацию новейшего пистолета Лебедева (ПЛ), сообщил заместитель гендиректора – главный конструктор АО «Концерн «Калашников» Сергей Уржумцев.

«Что касается сверхкомпактной модификации, то да, такой образец в линейке ПЛ будет. По конкретным срокам сейчас невозможно сказать, так как это будет определяться потребностями структур, которые будут его заказывать. В любом случае он появится несколько позже, чем выйдут на рынок существующие версии – пистолет МПЛ, МПЛ-1 и ПЛК», – цитирует ТАСС Уржумцева.

По его словам, создание сверхкомпактного пистолета Лебедева необходимо для развития рыночной ниши этого оружия. «Практически во всех мировых пистолетных брендах, например в линейке Glock («Глок»), такое исполнение пистолета имеется. Объемы продаж не очень большие относительно базовых изделий, однако для удовлетворения всего спектра потенциального рынка такая версия необходима», – добавил Уржумцев.

Он отметил, что «Калашников» поставит Росгвардии несколько десятков новейших пистолетов Лебедева до конца 2021 года.

«В настоящее время первые образцы уже проходят апробацию в частях Росгвардии. И до конца года мы планируем еще направить партию в количестве нескольких десятков единиц», – сказал Уржумцев.

По его словам, в ходе эксплуатации в конструкцию пистолета Лебедева могут быть внесены изменения. «По ее итогам наверняка будут моменты, которые связаны не с техническими характеристиками пистолета, а с удобством эксплуатации. Все эти нюансы будут учтены в последующих поставках», – добавил он.

Уржумцев сообщил также, что «Калашников» создаст целую линейку стрелкового оружия на базе новейшего пистолета Лебедева.

«Действительно, линейка будет расширяться, в первую очередь за счет создания гражданских версий этого пистолета и в перспективе сверхкомпактной версии», – сказал он.

По словам Уржумцева, несколько вариантов пистолета Лебедева уже разработано. «В настоящее время пистолет Лебедева представлен тремя образцами», – добавил Уржумцев.

Он сообщил также, что пистолет Лебедева способен применять любые боеприпасы калибра 9х19 мм. «Все модификации пистолета Лебедева всеядны относительно применяемых боеприпасов. Речь идет как об обычных боеприпасах класса 9х19 Luger («Люгер»), так и бронебойных класса 7Н21», – сказал Уржумцев.

По его словам, пистолет Лебедева также отличается от иностранных аналогов усовершенствованной эргономикой. «При том, что пистолет Лебедева по массогабаритным характеристикам находится в одной линейке с аналогами, хотел бы еще раз подчеркнуть эргономику этого пистолета и, как следствие, лучшую управляемость, большую боевую и практическую скорострельность», – сказал Уржумцев.

Он отметил, что в настоящее время изучается возможность установки на пистолет коллиматорного прицела. «Сейчас рассматриваем вопрос по выбору специального малогабаритного коллиматорного прицела», – сообщил Уржумцев.

Напомним, в конце мая гендиректор группы компаний «Калашников» (входит в Ростех) Дмитрий Тарасов рассказал, что Росгвардия получила первые пистолеты Лебедева для апробации.