Ученые нашли способ подавления размножения COVID

Биологи из Австрии при помощи генной инженерии сумели подавить размножение вируса SARS-CoV-2 в клетках человека, они считают, что предложенный ими метод станет важным шагом в борьбе с COVID-19.

В статье сообщается, что открытие основано на результатах исследования 2019 года, тогда ученые из Онкологического центра Питера МакКаллума в Мельбурне создали инструмент редактирования генов CRISPR, позволяющий удалять аномальные РНК, вызывающие рак у детей. Исследователи совместно с коллегами из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти Мельбурнского университета доказали, что методика подходит для подавления репликации РНК-вируса SARS-CoV-2, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Поясняется, что основу инструмента генного редактирования составляет фермент CRISPR-Cas13b, который связывается с РНК-мишенями и разрушает часть генома, необходимую для репликации внутри клеток. Авторы проверили методику на зараженных клетках человека в лаборатории. Ученым удалось подавить размножение разных вариантов коронавируса, в числе которых новые штаммы.

Ожидается, что в скором времени метод будет протестирован на животных, а затем и на людях.

«Пока ответные меры на пандемию были сосредоточены в основном на развертывании защитных вакцин, но осталась острая необходимость в разработке лечения пациентов с COVID-19», – приводятся в пресс-релизе Института Доэрти слова одного из авторов статьи профессора Шэрон Левин.

Ученый считают, что при помощи этого метода можно быстро разработать противовирусные препараты против любых новых вирусов.

«В отличие от обычных противовирусных препаратов сила этого инструмента заключается в его гибкости и адаптируемости, что делает его подходящим для создания лекарств против множества патогенных вирусов, включая грипп, лихорадку Эбола и, возможно, ВИЧ», – рассказал руководитель исследования доктор Мохамед Фаре.

Двойная сила нового метода заключается в том, что он подавляет репликацию вируса и одновременно предотвращает ускользание его новых вариантов от иммунитета хозяина, подчеркивают исследователи.

Ранее группа ученых из Медицинской школы Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили в организме человека место, которое коронавирус использует как резервуар для размножения.