Россельхознадзор предупредил об угрожающей урожаю «маленькой бестии»

Производство ягод и плодов в России может оказаться под угрозой в связи с быстрым распространением в мире опасного вредителя – азиатской ягодной дрозофилы, которую иногда называют «маленькой бестией», говорится в материалах Россельхознадзора. Ведомство опубликовало информационное сообщение и видеоматериалы под названием «Плодовая муха Drosophila suzukii угрожает производству ягод и плодов России», касающиеся распространения в мире опасного вредителя ягодных и плодовых культур. «Как Drosophila suzukii только не называют – пятнистокрылая дрозофила – из-за пятен на крыльях, азиатская прожорливая муха, маленькая бестия – из-за безумно быстрого распространения по миру. Созвучная названию японской машины, маленькая мушка, словно заведенная, методично завоевывает мир. Всего за десятилетие вредитель умудрился перебраться из родного ареала в Восточной Азии, примерно Китая и Кореи, на американские континенты, в Европу и Южную Азию, от единичных случаев в 2009 году до массового захвата насаждений несколько лет спустя», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Вредитель повреждает плоды в стадии созревания, откладывая туда яйца, говорится в видеосообщении; личинки поедают вишню, клубнику, малину, ежевику, чернику, сливу, виноград, а их присутствие заметно по размягченной загнивающей ткани плода. Взрослые особи – только по ним возможно идентификация насекомого – мухи коричневато-желтого цвета с черными полосами на брюшке и ярко-красными глазами, длиной от 2 до 3 миллиметров. Согласно принятому в ноябре 2016 года решению ЕЭК, насекомое входит в Единый перечень карантинных объектов союза. Вредоносность личиночной стадии уже отмечается в 28 странах Евросоюза, указывает ведомство, предупреждая о том, что расширение ареала вредителя продолжается.



В ведомстве сообщили, что в 2002 году единичный экземпляр такой мухи был обнаружен в Приморском крае, после чего на территории страны не выявлялся. В 2018-2019 годах сотрудники Россельхознадзора находили вредителя в импортной продукции – плодах из Турции, Индии, Таиланда. В 2021 году, по результатам проверки Белгородской межобластной ветлаборатории, муха была выявлена в клубнике из Турции.

Фото: ntv.ru

Текст: Елена Мирошниченко

Фото: Salerno/EUC/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Фото: Посольство России в США/Facebook

Текст: Антон Антонов

Фото: checkmate.uacrussia.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Елена Мирошниченко

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Фото: кадр РЕН ТВ

Текст: Антон Антонов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом переговоров говорит о его неадекватности. «Мне кажется, что у Зеленского с головой не все в порядке. При чем тут коммерческий проект России с Германией и нормандский формат? Что теперь, надо обсуждать в норманнском формате все подряд, все, что происходит в мире?», – приводит его слова РИА «Новости». Джабаров считает, что после таких заявлений Германия откажется иметь дело с Киевом. «Я думаю, Германия откажется с Зеленским иметь любое дело, потому что он просто неадекватен», – сказал он. Ранее Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил, что что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. Путин: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной» 12 июля 2021, 17:12

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной, сообщила пресс-служба Кремля. Публикация под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках. «Недавно, отвечая в ходе «Прямой линии» на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова – не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегод­няшней ситуации», – сказал президент. Глава государства указал, что возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной является большой общей бедой и трагедией. По его словам, это не только последствия собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, «которые всегда стремились к под­рыву нашего единства». Президент напомнил о ключевых и поворотных моментах в истории, о которых важно помнить в России и на Украине. О Древней Руси В статье Путин указал, что и русские, и украинцы, и белорусы являются наследниками Древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном прост­ранстве – от Ладоги, Новго­рода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком, хозяй­ст­венными связями, властью князей династии Рюриковичей. «Позднее, как и другие европейские госу­дарства того времени, Древняя Русь столкнулась с ослаблением центральной власти, раздроб­ленностью. При этом и знать, и простые люди воспри­нимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну. После разру­ши­тельного нашествия Батыя, когда многие города, вклю­чая Киев, были разорены, раз­дроб­ленность усилилась», – говорится в статье. Глава государства отметил, что и в западных, и в восточных рус­ских землях говорили на одном языке, вера была право­славной, вплоть до середины XV века сохра­ня­лось единое церковное управление. Путин напомнил, что с XII века название «Украина» использовалось чаще в значении древне­русского слова «окраина», а слово «украинец», если судить также по архивным документам, перво­началь­но означало пограничных слу­жилых людей, обеспечивав­ших защиту внешних рубежей. «Во второй половине XVIII века, после войн с Османской империей в состав России вошли Крым, а также земли Причерноморья, получившие наз­ва­ние «Новороссия». Они заселялись выходцами из всех российских губер­ний. После разделов Речи Пос­по­литой Российс­кая империя возвратила западные древнерусские земли, за исключением Галиции и Закарпатья, кото­рые оказались в Австрийской, а впоследствии – в Австро-Венгерской империи», – указал Путин. По его словам, интеграция западно-русских земель в общее госу­дар­ственное прост­ранство являлась не только резуль­та­том политических и диплома­тических решений, она проходила на основе общей веры, культурных традиций и языковой близости. «Юго-западные земли Российской империи, Мало­россия и Новороссия, Крым разви­вались как много­образные по своему этническому и религиозному составу. Здесь жили крымские татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки, болгары, поляки, сербы, немцы и другие народы. Все они сохраняли свою веру, традиции, обычаи», – пишет президент. О досоветском и советском периоде Путин напомнил, что осенью 1918 года украинские национа­листы про­воз­гла­сили Западно-Украинскую Народную Респуб­лику (ЗУНР), а в январе 1919 года объявили о ее объединении с Украинской Народной Респуб­ликой. В июле 1919 года украинские части были раз­громлены польскими войс­ками, террито­рия быв­шей ЗУНР оказалась под властью Польши. В 1922 году при создании СССР, одним из учреди­телей которого выступила УССР, после достаточно ост­рой дискуссии среди лидеров большевиков был реали­зован ленинский план образования союз­ного госу­дарства как феде­рации равноправных республик. В текст Декларации об образовании Союза ССР, а затем в Конституцию СССР 1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание нашей государственности была заложена самая опасная «мина замедленного действия». Она и взорва­лась, как только исчез страховочный, предохра­нитель­ный механизм в виде руководящей роли КПСС, указал Путин. «Коренизация», безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреп­лении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная поли­тика – вместо большой русской нации, трие­диного народа, состояв­шего из вели­ко­россов, мало­россов и белорусов – закрепила на государственном уровне по­ложение о трех отдельных славян­ских народах: русском, украин­ском и бело­рус­ском», – говорится в статье. Он отметил, современное украинское государство – «целиком и полностью детище советской эпохи», которое создавалась во многом за счет исторической России. «Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит нацио­нальные государства. Поэтому произ­вольно нарезали границы, раздавали щедрые террито­риальные «подарки». В конечном счете, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», – указывает Путин. Глава государства подчеркнул, что в основе его статьи лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. «Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», – отметил президент. Путин напомнил об оценке, которую дал первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. По его мнению, любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году он высказал следующее мнение: «республики-учре­дители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные террито­риальные приоб­ретения – это пред­мет для обсуж­дения, пере­говоров, потому что аннулировано основание». При этом президент указал, что Россия признала новые геополитические реалии. «И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку», – подчеркнул Путин. О нашем времени По его словам, нынешний курс официального Киева на насильственную ассимиляцию и формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, «по своим последствиям сравним с приме­нением против нас оружия массового поражения». «В результате такого грубого, искус­ственного разрыва русских и украинцев – русский народ может совокупно уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы», – предупредил российский лидер. Путин заявил, что Россия никогда не позволит использовать против себя свои исторические территории и живущих там «близких для нас» людей: «А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну». По словам главы государства, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины. «Такая вот получается «страна-агрессор», – отметил он. «Для многих на Украине проект «анти-Россия» просто неприемлем. И таких людей – мил­лионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запу­гивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают пресле­дованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безна­казанными», – отметил президент, указав, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». В июне российский президент во время прямой линии назвал результаты работы украинского руководства разрушительными и сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин отметил, что видит недружественное отношение к России только со стороны властей Украины, а не ее жителей. Эксперт объяснил популярность вакцины «КовиВак» 12 июля 2021, 18:13

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Спутник V» продвигают с середины прошлого лета. И, возможно, в людей очень сильно «перекормили» информацией об этой вакцине. Зато теперь многие очарованы «КовиВаком», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя высокий спрос на вакцину «КовиВак». Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов напомнил, как осенью в социальных сетях «по большому секрету» многие россияне передавали друг другу, будто нет ничего лучше новосибирской вакцины («ЭпиВакКорона»). «Но на смену очарованию пришло разочарование. Теперь у вакцины, разработанной в новосибирском центре «Вектор», самая плохая репутация в нашей стране», – пояснил политолог. Зато теперь в блогосфере очарованы «КовиВаком», добавил он. Эксперт предполагает, что у многих рядовых граждан возникло ощущение «передозировки» от потока рекламы «Спутника V». «Его продвигают с середины прошлого лета. И, возможно, в пропагандистском смысле людей очень сильно «перекормили» информацией об этой вакцине. Отсюда – недоверие», – заключил Кузнецов. Кузнецов не считает, что привиться «КовиВаком» решили те, кто раньше принадлежал к движению антипрививочников. «Как такового движения просто не существует. Есть люди, которые выступают против прививки по религиозным или конспирологическим причинам. Они не будут вакцинироваться ни «КовиВаком», ни какой-либо другой вакциной», – отмечает он. В воскресенье мэрия Москвы сообщила, что вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова в столице закончилась – и это произошло уже в третий раз за последние несколько недель, передает ТАСС. За день до этого «КовиВак» появился в 14 павильонах «Здоровая Москва». Количество вакцины в каждом пункте было ограничено – не более 850 доз. В первый раз «КовиВак» в Москве закончился 22 июня. 28 июня вакцина закончилась во второй раз. Ранее директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов заявил, что «КовиВак» эффективен против штамма «дельта». Напомним, «КовиВак», созданный в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, – и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко сказал газете ВЗГЛЯД, что ажиотаж вокруг вакцины вызван малыми объемами ее производства.