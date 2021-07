Разработчики «Спутника V» заявили о его эффективности против новых штаммов COVID Девушки сорвались с качелей на краю обрыва в Дагестане Опубликовано видео кражи железнодорожной стрелки американским дипломатом 12 июля 2021, 17:48

Фото: ntv.ru

Текст: Елена Мирошниченко

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент, когда сотрудник американского посольства снимает указатель на железной дороге. Материал опубликовал телеканал НТВ. На кадрах видно, как мужчина отсоединил устройство, бросил его рядом с путями, но затем все-таки поднял и унес с собой, уходя в лес. По данным СМИ, это был американский дипломат Паркер Уилсон, передает РИА «Новости». Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что один из сотрудников американского посольства в России весной похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поездов.

Оператор «Северного потока – 2» заявил об обмане США 12 июля 2021, 07:57

Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что Вашингтон нарушил договоренности по строительству газопровода. По его словам, для принятия проекта США требуют уступок. В качестве примера Варниг привел позицию Германии, которая настаивала на том, что транзит газа через Украину должен быть защищен даже после завершения строительства. В итоге в 2019 году Москва и Киев подписали соглашение, которое гарантирует транзит 40 млрд кубометров природного газа ежегодно до конца 2024 года. «Русских за это не поблагодарили. Русские внесли авансовые платежи – и, хотя соглашение о транзите было заключено, США впоследствии принудили приостановить работы на трубопроводе своими санкциями. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, а также подорвало доверие со стороны России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt слова Варнига. Глава Nord Stream 2 AG также заявил о риске введения новых санкций Соединенных Штатов против газопровода. «Они задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов», – заключил он. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Украина выбивает щедрую компенсацию за «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский попросил Раду быстрее легализовать марихуану 12 июля 2021, 11:45

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский направил обращение спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента, на котором будет рассмотрен законопроект о легализации медицинского каннабиса, сообщил член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. «Завтра созывается внеочередное заседание Верховной рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса», – написал он в Telegram. Также Гончаренко опубликовал копию обращения главы государства по этому поводу. В нем указано, что президент предлагает включить в повестку внеочередного заседания такие законопроекты: регулирование оборота марихуаны в медицинских и научных целях, особенности реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса, криминализация контрабанды, особенности налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов и совершенствование работы Антимонопольного комитета Украины. 2 июня группа депутатов Верховной рады Украины внесла на рассмотрение парламента законопроект о легализации медицинского каннабиса. В 2013 году, при Викторе Януковиче, Украина приняла Стратегию государственной наркополитики до 2020 года. В ней среди приоритетов было названо изучение перспектив медицинского применения каннабиноидов в качестве обезболивающих и других лекарственных препаратов. А после Евромайдана лоббирование этой темы резко усилилось. В 2016 году группа депутатов Верховной рады во главе с бывшим министром здравоохранения Олегом Мусием зарегистрировала проект закона о внесении каннабиса в перечень препаратов, оборот которых допустим в научных и медицинских целях. Минск спросил Литву о присяге экс-президента Адамкуса Третьему рейху 11 июля 2021, 23:48

Фото: REUTERS/Pawel Kopczynski

Текст: Антон Антонов

Нужно спросить экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса, присягал ли он на верность Третьему рейху в годы Великой Отечественной войны, заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Белоруссия ждет реакции Вильнюса на запрос о допросе экс-президента Литвы в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения. Швед сообщил, что «есть список карательных батальонов СС, в том числе литовских, это около тысячи человек, среди них фигурирует известная фамилия Адамкус». Как рассказал генпрокурор, Литве было «направлено поручение об оказании правовой помощи». Он подчеркнул, что есть «соответствующий договор, в рамках которого литовские коллеги приняли на себя обязательство такие поручения выполнять». «Оно достаточно большое, в нем сформулировано очень много вопросов гражданину Адамкусу», – приводит слова генпрокурора ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь 1». Швед сказал, что белорусская сторона, в частности, хочет узнать, присягал ли Адамкус на верность фашистскому рейху, вступал ли добровольно в ряды карательного литовского батальона СС и каков был характер взаимоотношений с Минским мясником. Напомним, генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии. Совет ЕС собрался без обсуждения продлить санкции против России 12 июля 2021, 03:26

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В понедельник на заседании Совета Евросоюза главы МИД 27 стран без обсуждения продлят секторальные экономические санкции против России, сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС. Источник ТАСС сообщил, что решение о продлении санкций «на полгода» собираются «вынести без дискуссии». Политическое решение о санкциях было утверждено в июне на саммите в Брюсселе. ЕС продлевает санкции дважды в год. Напомним, саммит Евросоюза решил продлить экономические санкции против России, действующие с 2014 года. Послы стран-членов Евросоюза также одобрили продление секторальных экономических санкций против России до 31 января. Экономические санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Опубликовано видео нападения английских фанатов на зрителей Евро–2020 12 июля 2021, 00:30

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Английские фанаты напали на зрителей прямо на стадионе «Уэмбли», где проходит финальный матч чемпионата Европы по футболу, пишут СМИ. Фанаты сборной Англии устроили драку в коридорах между секторами. «Непонятно, избивали ли английские фанаты именно итальянских болельщиков», – пишет «Чемпионат». Указывается, что на видео «болельщики в цветах сборной Англии атакуют мужчин в синих футболках». Один из нападавших «ударил подростка, а мужчину азиатской внешности били ногами по голове сразу несколько человек». Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021 Напомним, перед матчем пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу 12 июля 2021, 00:55

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. В основное время каждая из команд забила по одному голу в ворота соперника. Счет открыл Люк Шоу (Англия), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи. В овертайме счет не изменился. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Сборная Италии во второй раз стала чемпионом Европы, впервые итальянцы победили в 1968 году. В конце второго тайма игра была приостановлена из-за выбежавшего на поле болельщика, стюарды не сразу смогли поймать нарушителя, передает ТАСС. Напомним, перед матчем пьяные английские фанаты бросали в прохожих камни, пивные банки, рюкзаки и дорожные конусы. Болельщики сборной Англии напали на трех итальянских болельщиков. Кроме того, английские фанаты подрались друг с другом. Опубликована видеозапись того, как английские фанаты напали на зрителей прямо на стадионе «Уэмбли». Захарова заявила о краже дипломатом США стрелочного указателя на ж/д станции 12 июля 2021, 14:31

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Один из сотрудников американского посольства в России весной похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поездов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Курьезный», как писали раньше в газетах, случай произошел на железнодорожной станции Осташков Тверской области. Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета», – написала Захарова в Telegram. Она добавила, что в тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки. Официальный представитель МИД сравнила ситуацию с рассказом Антона Чехова «Злоумышленник». «Вопрос. Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа «Злоумышленник» Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно», – сыронизировала она. При этом Захарова указала, что американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов опасности. «Осташковский узел – довольно оживленный участок пути. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия. В этом как раз сотрудники посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты», – добавила представитель МИД. «Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!» – разъяснял следователь из чеховского рассказа мужику с железнодорожными гайками. Сложно было вообразить, что сотруднику иностранной дипмиссии так же разъяснять надо. Кстати, рассказ Чехова «Злоумышленник» на английский переведен», – подытожила Захарова. Минпромторг предложил потратить 1,8 трлн рублей на выпуск 735 самолетов 12 июля 2021, 10:23

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Минпромторг подготовил план вывода на рынок и поддержки продаж 735 отечественных самолетов за 1,8 трлн рублей, сообщили СМИ. Минпромторг разработал план создания линейки «конкурентоспособной продукции авиационной промышленности», пишет «Коммерсант». Проект, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года, предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов. В первую очередь речь идет о выводе на рынок Ил-114, МС-21 и «Байкала» (ЛМС-901). Также в планах поставок паспорта проекта от 28 мая фигурируют Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов. Министерство рассчитывает, что это позволит обеспечить закупку российской авиатехники авиакомпаниями с госучастием и доведет загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий отрасли до 80-90%. Суммарные поступления от налогов и сборов поставочной программы по самолетам достигнут к концу периода 450 млрд рублей, говорится в документе. Реализация проекта потребует около 1,84 трлн рублей на 2021–2030 годы. Около 244 млрд рублей из этой суммы – средства федерального бюджета, причем треть (79,48 млрд рублей) значится как уже предусмотренная, но Минпромторг предлагает дополнительно выделить из бюджета 165 млрд рублей в 2025–2030 годах. Основную часть средств – более 1,59 трлн рублей – планируется привлечь до 2030 года из ФНБ. В этом году речь идет о 9,4 млрд рублей. Еще 537,9 млрд рублей хотят привлечь до 2024 года, свыше 1 трлн рублей – с 2025 по 2030 год. К концу 2022 года программа предполагает выпуск 36 самолетов МС-21 в год и начало серийных поставок. К декабрю 2027 года «Иркут» должен поставить 120 воздушных судов и производить уже 72 самолета в год. В декабре 2023 года планируется сертификация МС-21 в EASA. Напомним, в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг ожидает, что отечественный пассажирский самолет МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца 2021 года. Автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в собственном авто 12 июля 2021, 12:14

Фото: instagram.com/kurenbin

Текст: Алина Назарова

Блогер и автогонщик Иван Куренбин заживо сгорел в собственном автомобиле вместе с подругой Татьяной Игушиной в Выборгском районе Ленинградской области. Трагедия произошла в воскресенье после того, как Куренбин на Porshe врезался в линию электропередачи, передает «Пятый канал». По словам очевидцев, машина на большой скорости улетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Иван Куренбин был мастером спорта по шоссейно-кольцевым мотогонкам и многократным победителем дрифт-соревнований. Он также владел отелем в Санкт-Петербурге. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Kurenbin (@kurenbin) Зеленский прибыл в Германию для обсуждения «Северного потока – 2» 11 июля 2021, 21:14 Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию с двухдневным рабочим визитом, сообщила его пресс-служба. В ходе визита Зеленский встретится с федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель, передает «Интерфакс». Также украинский президент встретится с главой партии «Христианско-демократический союз», премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и Зеленского появился целый список вариантов компенсаций за «Северный поток – 2». Официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт ранее заявлял, что Меркель и Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2». В Германии предложили заменить ЕС на «новое европейское пространство» с Россией 12 июля 2021, 05:55

Фото: Winfried Rothermel/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Германии следует выйти из ЕС и создать «новое европейское пространство», в которое войдет и Россия, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. По словам политика, ЕС «попросту не может быть реформирован», так что стране «необходимо выйти» из него. Хрупалла посетовал на то, что психологическая война союзников после Второй мировой войны оказала сильное влияние на национальную идентичность немцев. В частности, он указал на «стратегию по дезинформации», которую США используют против газопровода «Северный поток – 2». Однако другой сопредседатель партии Йорг Мойтен счел идею выхода из Евросоюза «слабо продуманной», передает РЕН ТВ со ссылкой на Die Welt. В апреле на съезде немецкой партии «Альтернатива для Германии» в Дрездене большинство делегатов выступили за выход Германии из ЕС. Депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя призыв партии, заявил газете ВЗГЛЯД, что у Брюсселя «сейчас больше власти и полномочий, чем у Москвы в самый расцвет СССР». Додон оценил выборы в парламент Молдавии 11 июля 2021, 21:30 Текст: Елизавета Булкина

Экс-президент Молдавии и сопредседатель блока «Коммунисты и социалисты» Игорь Додон заявил, что блок коммунистов и социалистов добился хороших результатов на выборах в парламент. «Судя по предварительным данным, блок коммунистов и социалистов получил хороший результат на прошедших выборах. Я хочу поблагодарить избирателей за высокую явку, несмотря на жесткую кампанию, связанную с взаимными обвинениями, а также коллег по блоку из Партии коммунистов [Республики Молдова]. Хочу заверить, что социалисты и коммунисты продолжат вместе работать в будущем парламенте. Также хочу поблагодарить команду социалистов на выборах, которая обеспечила хороший результат», – передает его слова ТАСС. В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы, в них принимают участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Между тем президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах в парламент и призвала компетентные органы внимательно следить за ситуацией, а жителей принять участие в голосовании. Миллиардер Брэнсон успешно вернулся на Землю после полета на космолете 11 июля 2021, 19:38 Текст: Елизавета Булкина

Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic с ее основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту успешно приземлился после полета к границе атмосферы. Корабль поднялся на высоту 86 км. Экипаж состоял из шести человек, в полете они смогли почувствовать невесомость. После этого Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку в космопорту Америка (штат Нью-Мексико) в 11.38 по времени Восточного побережья США (18.38 мск), передает ТАСС. Полет продолжался около часа. В воскресенье корабль Unity стартовал с космодрома в штате Нью-Мехико. Напомним, Брэнсон полетел в космос раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос. Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля. Танк упал на дорогу на Сахалине 12 июля 2021, 09:49

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

В Южно-Сахалинске танк упал с трала на проезжую часть, сообщили местные СМИ. Как передает «Сахалин.Инфо», тяжеловозная техника двигалась со стороны Анивы и поворачивала на улицу Фархутдинова. https://t.co/f8DxpWOTzQ — Sakhalin.info (@sakhalin_info) July 12, 2021 Как рассказали в УГИБДД по Сахалинской области, военные при транспортировке танка не уследили за его закреплением на седельном тягаче, в результате чего боевая техника соскользнула на дорогу на въезде в Южно-Сахалинск. «Уронили танк. Лежит на дороге», – сообщил источник ТАСС. По предварительным данным, никто не пострадал. Проезжавшие мимо автомобили также не получили повреждений. На место необычного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Ранее танк упал с трала при перевозке в Петербурге. Опубликовано видео с пьяным грузинским журналистом незадолго до смерти 12 июля 2021, 03:57 Текст: Антон Антонов

Видеозаписи свидетельствуют, что оператор телекомпании «Пирвели» Александр (Лексо) Лашкарава, избитый противниками ЛГБТ, был пьян незадолго до смерти, заявило МВД Грузии. На представленных МВД видеозаписях Лашкарава шатается, не может удержать равновесие и даже падает, а после поднимается и идет домой. Ведомство составило хронологию его передвижений за день до смерти: в 15.31 он зашел в аптеку, в 16.31 камеры зафиксировали его в районе Поничала, после Лашкарава поехал в Ортачала, в 19.41 – вернулся в Поничала и поехал к парку Деда Эна. В 00.10 вернулся домой. МВД Грузии утверждает, что факт нетрезвого состояния оператора виден на записях, но окончательные выводы можно сделать только после завершения экспертизы, передает Sputnik. Как связано предполагаемое алкогольное опьянение со смертью журналиста, не уточняется, передает РЕН ТВ. Напомним, причина смерти журналиста на данный момент неизвестна. Его избили в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, он несколько дней лечился в больнице. Директор департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе ответил на вопрос о версии «передозировки». На митинге, который состоялся в Тбилиси из-за смерти оператора, потребовали отставки премьер-министра Грузии.