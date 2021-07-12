Зеленский захотел отговорить Меркель от строительства «Северного потока – 2» Статья Путина об Украине опубликована в том числе на украинском языке Путин: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной» 12 июля 2021, 17:12

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной, сообщила пресс-служба Кремля. Публикация под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках. «Недавно, отвечая в ходе «Прямой линии» на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова – не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегод­няшней ситуации», – сказал президент. Глава государства указал, что возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной является большой общей бедой и трагедией. По его словам, это не только последствия собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, «которые всегда стремились к под­рыву нашего единства». Президент напомнил о ключевых и поворотных моментах в истории, о которых важно помнить в России и на Украине. О Древней Руси В статье Путин указал, что и русские, и украинцы, и белорусы являются наследниками Древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном прост­ранстве – от Ладоги, Новго­рода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком, хозяй­ст­венными связями, властью князей династии Рюриковичей. «Позднее, как и другие европейские госу­дарства того времени, Древняя Русь столкнулась с ослаблением центральной власти, раздроб­ленностью. При этом и знать, и простые люди воспри­нимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну. После разру­ши­тельного нашествия Батыя, когда многие города, вклю­чая Киев, были разорены, раз­дроб­ленность усилилась», – говорится в статье. Глава государства отметил, что и в западных, и в восточных рус­ских землях говорили на одном языке, вера была право­славной, вплоть до середины XV века сохра­ня­лось единое церковное управление. Путин напомнил, что с XII века название «Украина» использовалось чаще в значении древне­русского слова «окраина», а слово «украинец», если судить также по архивным документам, перво­началь­но означало пограничных слу­жилых людей, обеспечивав­ших защиту внешних рубежей. «Во второй половине XVIII века, после войн с Османской империей в состав России вошли Крым, а также земли Причерноморья, получившие наз­ва­ние «Новороссия». Они заселялись выходцами из всех российских губер­ний. После разделов Речи Пос­по­литой Российс­кая империя возвратила западные древнерусские земли, за исключением Галиции и Закарпатья, кото­рые оказались в Австрийской, а впоследствии – в Австро-Венгерской империи», – указал Путин. По его словам, интеграция западно-русских земель в общее госу­дар­ственное прост­ранство являлась не только резуль­та­том политических и диплома­тических решений, она проходила на основе общей веры, культурных традиций и языковой близости. «Юго-западные земли Российской империи, Мало­россия и Новороссия, Крым разви­вались как много­образные по своему этническому и религиозному составу. Здесь жили крымские татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки, болгары, поляки, сербы, немцы и другие народы. Все они сохраняли свою веру, традиции, обычаи», – пишет президент. О досоветском и советском периоде Путин напомнил, что осенью 1918 года украинские национа­листы про­воз­гла­сили Западно-Украинскую Народную Респуб­лику (ЗУНР), а в январе 1919 года объявили о ее объединении с Украинской Народной Респуб­ликой. В июле 1919 года украинские части были раз­громлены польскими войс­ками, террито­рия быв­шей ЗУНР оказалась под властью Польши. В 1922 году при создании СССР, одним из учреди­телей которого выступила УССР, после достаточно ост­рой дискуссии среди лидеров большевиков был реали­зован ленинский план образования союз­ного госу­дарства как феде­рации равноправных республик. В текст Декларации об образовании Союза ССР, а затем в Конституцию СССР 1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание нашей государственности была заложена самая опасная «мина замедленного действия». Она и взорва­лась, как только исчез страховочный, предохра­нитель­ный механизм в виде руководящей роли КПСС, указал Путин. «Коренизация», безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреп­лении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная поли­тика – вместо большой русской нации, трие­диного народа, состояв­шего из вели­ко­россов, мало­россов и белорусов – закрепила на государственном уровне по­ложение о трех отдельных славян­ских народах: русском, украин­ском и бело­рус­ском», – говорится в статье. Он отметил, современное украинское государство – «целиком и полностью детище советской эпохи», которое создавалась во многом за счет исторической России. «Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит нацио­нальные государства. Поэтому произ­вольно нарезали границы, раздавали щедрые террито­риальные «подарки». В конечном счете, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», – указывает Путин. При этом Путин подчеркнул, что в основе его статьи лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. «Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», – отметил президент. Путин напомнил об оценке, которую дал первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. По его мнению, любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году он высказал следующее мнение: «республики-учре­дители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные террито­риальные приоб­ретения – это пред­мет для обсуж­дения, пере­говоров, потому что аннулировано основание». О нашем времени По его словам, нынешний курс официального Киева на насильственную ассимиляцию и формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, «по своим последствиям сравним с приме­нением против нас оружия массового поражения». «В результате такого грубого, искус­ственного разрыва русских и украинцев – русский народ может совокупно уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы», – предупредил российский лидер. Путин заявил, что Россия никогда не позволит использовать против себя свои исторические территории и живущих там «близких для нас» людей: «А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну». По словам главы государства, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины. «Такая вот получается «страна-агрессор», – отметил он. «Для многих на Украине проект «анти-Россия» просто неприемлем. И таких людей – мил­лионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запу­гивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают пресле­дованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безна­казанными», – отметил президент, указав, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». В июне российский президент во время прямой линии назвал результаты работы украинского руководства разрушительными и сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин отметил, что видит недружественное отношение к России только со стороны властей Украины, а не ее жителей. Кроме того, он напомнил, что Москва недавно отреагировала на негодование Запада из-за учений, проводившихся вблизи украинских границ, и завершила маневры. Вместо шагов навстречу, как отметил президент, западные партнеры Украины «приперлись к российским границам».

Зеленский попросил Раду быстрее легализовать марихуану 12 июля 2021, 11:45

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский направил обращение спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента, на котором будет рассмотрен законопроект о легализации медицинского каннабиса, сообщил член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. «Завтра созывается внеочередное заседание Верховной рады по инициативе Зеленского, на котором будет рассматриваться легализация медицинского каннабиса», – написал он в Telegram. Также Гончаренко опубликовал копию обращения главы государства по этому поводу. В нем указано, что президент предлагает включить в повестку внеочередного заседания такие законопроекты: регулирование оборота марихуаны в медицинских и научных целях, особенности реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса, криминализация контрабанды, особенности налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов и совершенствование работы Антимонопольного комитета Украины. 2 июня группа депутатов Верховной рады Украины внесла на рассмотрение парламента законопроект о легализации медицинского каннабиса. В 2013 году, при Викторе Януковиче, Украина приняла Стратегию государственной наркополитики до 2020 года. В ней среди приоритетов было названо изучение перспектив медицинского применения каннабиноидов в качестве обезболивающих и других лекарственных препаратов. А после Евромайдана лоббирование этой темы резко усилилось. В 2016 году группа депутатов Верховной рады во главе с бывшим министром здравоохранения Олегом Мусием зарегистрировала проект закона о внесении каннабиса в перечень препаратов, оборот которых допустим в научных и медицинских целях. Зеленский прибыл в Германию для обсуждения «Северного потока – 2» 11 июля 2021, 21:14 Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Германию с двухдневным рабочим визитом, сообщила его пресс-служба. В ходе визита Зеленский встретится с федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель, передает «Интерфакс». Также украинский президент встретится с главой партии «Христианско-демократический союз», премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и Зеленского появился целый список вариантов компенсаций за «Северный поток – 2». Официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт ранее заявлял, что Меркель и Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2». Встреча Зеленского и министра обороны Германии отменена 12 июля 2021, 15:16 Текст: Алина Назарова

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили, заявил представитель немецкого военного ведомства, не объясняя причины решения. «Встреча была частью большой программы визита в правительство Германии. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет», – сказал чиновник, передает РИА «Новости». Зеленский прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом. В частности, он встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Сообщалось, что одной из тем переговоров с Меркель будет «Северный поток – 2» и транзит российского газа через Украину. На Украине раскрыли «очень качественный» обман Зеленского 12 июля 2021, 08:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Украинцы допустили большую ошибку, избрав Владимира Зеленского президентом страны, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. По его мнению, Зеленскому удалось обмануть украинский народ, поскольку он говорил «ста голосами» в попытке угодить всем и сразу. «(Петр) Порошенко говорил, что Зеленский – это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: «Это облако в штанах». Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули», – передает РИА «Новости» слова Мураева. Экс-депутат Рады считает, что немалую роль в этом сыграл сериал «Слуга народа», с главным героем которого пытался себя ассоциировать Зеленский. «Те и другие сейчас жалеют, что пошли на поводу эмоций, восприятия Зеленского как Голобородько, который, действительно, защищает страну и уважает своих граждан», – подчеркнул он. Мураев призвал украинцев объединяться и помогать друг другу, поскольку государство во главе с Зеленским «не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями». Ранее партия Зеленского решила равняться на Компартию Китая. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минск заявил о попытках Запада сделать из Белоруссии «вторую Украину» 12 июля 2021, 11:27 Текст: Алина Назарова

Внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. «Я думаю, что цель состояла в том – я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Белоруссии – состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель – Россия. Почему – потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу», – заявил Макей в интервью телеканалу RT. Министр также заметил, что в стране «есть ряд организаций, которые под благовидными предлогами пытались и пытаются обосноваться здесь с какими-то деструктивными целями». «Должен признать, что ситуация, поствыборная ситуация прошлого года (протесты оппозиции) – она является в определенной мере следствием того, что наши спецслужбы, наверное, просмотрели активность вот этих деструктивных организаций, которые попытались организовать соответствующий переворот в Белоруссии», – сказал он. По словам главы МИД, в республике создана четкая система мониторинга деятельности соответствующих организаций, контроля за финансированием. «Но события прошлого года, скажем, научили нас еще более жестко смотреть на эти вещи. И предпринят ряд шагов по ограничению деятельности подобного рода деструктивных организаций в Белоруссии. Это и на законодательном уровне. И с учетом того, что против Белоруссии были введены санкции, определенные санкции», – сказал глава МИД Белоруссии. По его словам, Минск решил закрыть ряд иностранных неправительственных организаций на территории республики из-за деструктивного характера их деятельности. «Было принято соответствующее решение о закрытии ряда иностранных неправительственных организаций в Белоруссии. Это касается различных политических фондов, партийных фондов, например, Германии, ряда НПО Соединенных Штатов Америки. Да и всех иных… и иных европейских государств. Поэтому мы намерены впредь уделять серьезное внимание работе иностранных неправительственных организаций в Белоруссии», – сказал Макей. В то же время он заявил, что белорусские власти будут «продолжать взаимодействие с теми организациями, которые работают во благо государства и общества». Так, указал он в республике продолжают работать ряд неправительственных организаций, которые реализуют выгодные проекты в сфере экологии, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования, медицины. «И мы не намерены разрывать сотрудничество с этими организациями», – заключил министр. Также, по его словам, Минск не намерен отказываться от принципа многовекторности во внешней политике. «Мы заинтересованы… в том, чтобы иметь сбалансированную политику с теми странами, которые хотят видеть нас в качестве партнера. Поэтому в сухом остатке понятие многовекторности остаётся. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа», – сказал Макей. Вместе с тем, по его словам, «векторы могут быть разной длины и направленности». «И, скажем, есть направления, где мы просто обязаны иметь более тесные интеграционные контакты, связи во всех сферах и областях», – пояснил глава внешнеполитического ведомства. Говоря о возможности организации рейсов в Крым, Макей заявил, что данном вопросе надо учитывать экономику и возможные санкции против Минска. «Что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Белоруссии», – заявил Макей. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада шантажом в международном масштабе. Также он указывал, что данные меры представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. В Харькове восстановили памятник дружбы с Россией 12 июля 2021, 15:09 Текст: Евгения Шестак

Депутаты из партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) восстановили памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы вблизи Харькова, сообщил депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Андрей Лесик. Депутат опубликовал фото, на котором присутствующие держат баннер с надписью «Русский и украинский народы – братские навеки!». «Сегодня в очередной раз в Харькове восстановлен памятный знак дружбы украинского и русского народов. Этот знак находится недалеко от границы России и Украины», – написал он в Facebook. При этом Лесик добавил, что у русского и украинского народа одни и те же ценности. «Современная политика нас разъединяет, но духовность, культура и общие исторические корни – залог будущего процветания наших народов», – отметил депутат. На прошлой неделе депутаты Киевского горсовета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы, который установлен в украинской столице, решение поддержали 80 из 120 депутатов. Украинцы сочли форму своей олимпийской сборной худшей за все годы 12 июля 2021, 15:00 Текст: Алина Назарова

Украинские пользователи социальных сетей не оценили новую форму сборной страны для участия в Олимпийских играх в Токио. Ранее Национальный олимпийский комитет представил новую форму украинских спортсменов. Каждый член сборной получит более 50 единиц одежды в пастельных оттенках традиционных желтого и синего. Это спортивные костюмы, футболки, шорты, худи, ветрозащитные куртки, кроссовки, сумки, рюкзаки, шлепанцы и т. д. Однако несмотря на то, что участвовавшие в презентации модели и спортсмены охарактеризовали форму как «яркую, удобную и модную», украинцам не очень понравился дизайн, пишет «Украина.ру». «Неудачная форма и цвет непонятный, выглядят как облезлые, и с оттенком зеленого, который причем здесь, надеюсь, не из-за политики»; «Такое ощущение, что ее напечатали в дешевой типографии и вывесили выгорать на солнце»; «Самая ужасная форма за все годы»; «Выглядит ужасно»; «Как-то не очень»; «Вот так бывает, когда экипировщика выбирают за откат и варианты формы принимают тоже за откат», – написали украинцы в комментариях на странице Facebook НОК Украины. Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В них примут участие 158 украинских спортсменов. Путин присвоил Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста России 11 июля 2021, 21:58 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин своим указом присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста России «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Также президент наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марину Лошак и народного артиста, члена Союза кинематографистов Дмитрия Харатьяна, передает ТАСС. Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени удостоен член Союза литераторов Илья Резник. Кроме того, награжден орденом Дружбы артист Государственного академического Малого театра Борис Невзоров. Зеленский захотел отговорить Меркель от строительства «Северного потока – 2» 12 июля 2021, 16:45 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию и запланированных на вечер понедельника переговоров с канцлером Ангелой Меркель планирует добиться остановки проекта «Северный поток – 2», заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. «Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект «Северный поток – 2», пока не пойдет газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента», – сказал он, отвечая на вопрос о задачах визита Зеленского в Берлин и переговоров с Меркель. Тем временем в Германии заявили, что вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» почти готова, проект проходит процесс технической экспертизы и приемки. Никифоров также сообщил, что Владимир Зеленский и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на переговорах в Берлине обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса, а также проводимые на Украине реформы, передает ТАСС. «Сегодня утром президент встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, говорили в целом о ситуации с пандемией коронавируса, о ходе вакцинации в Германии, на Украине, говорили о реформах на Украине», – сказал он. Зеленский прибыл в Берлин с двухдневным рабочим визитом. В частности, он встретится с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Между тем, встречу Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили. Статья Путина об Украине опубликована в том числе на украинском языке 12 июля 2021, 17:37

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев опубликована в том числе на украинском языке. Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Текст статьи с названием «Про історичну єдність росіян та українців» опубликован на сайте Кремля. Кроме того, в статье Путин указал, что Россия с уважением относится к украинскому языку и традициям. «Мы с уважением относимся к украинскому языку и традициям. К стремлению украинцев видеть своё государство свободным, безопасным, благополучным», – написал он. Президент также отметил, что общее культурное наследие России и Украины, такое как труды писателя Николая Гоголя и поэта Тараса Шевченко, поделить невозможно да и незачем. «Конечно, за многие века раздроб­ленности, жизни в разных госу­дарствах воз­никли регио­нальные языковые особен­ности, говоры. Язык литературный обогащался за счёт народного. Огромную роль здесь сыграли Иван Котляревский, Григорий Сковорода, Тарас Шевченко. Их произведения являются нашим общим литературным и культурным достоянием. Стихи Тараса Шевченко созданы на украинском языке, а проза – в основном на русском. Книги Нико­лая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выра­жениями и фольклорными мотивами. Как можно поде­лить это наследие между Россией и Украиной? И зачем это делать?» – написал Путин. Напомним, в ходе последней прямой линии с гражданами Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. Он подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава российского государства также выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обоих странах. Межнациональные учения «Казацкая булава – 2021» начались на Украине 12 июля 2021, 11:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Учения «Казацкая булава – 2021», в которых участвуют подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и четырех стран Запада, начались на полигоне в Николаевской области, сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ. «Участие в учениях примут около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров – Украины, США, Великобритании, Канады, Швеции», – передает ТАСС сообщение ВСУ. Церемония их открытия прошла на базе Межвидового центра подготовки ВСУ(ранее полигон Широкий лан) в Николаевской области. Маневры и тренировки продлятся до 24 июля. Одна из целей учений – улучшение совместимости между подразделениями Великобритании и Украины при планировании и проведении операций батальонно-тактического уровня. Напомним, в субботу украинские пограничники спасли улетевшего в море участника Sea Breeze-2021. Путин: Глубине кооперации России и Украины 30 лет назад мог бы позавидовать ЕС 12 июля 2021, 17:56 Текст: Алина Назарова

Россия и Украина веками развивались как единая экономическая система, глубине кооперации двух стран 30 лет назад могли бы позавидовать в ЕС, говорится в статье президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». «В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку. В Киеве используют свою «политическую арифметику», но в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 млрд долларов, а сегодня буквально «цепляется» за 1,5 млрд долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при сохранении экономических связей между нашими странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля. Президент указал, что Украина и Россия десятилетиями, веками развивались как единая экономическая система. «Глубине кооперации, которая у нас была 30 лет назад, сегодня могли бы позавидовать страны Евросоюза. Мы являемся естественными, взаимодополняющими друг друга экономическими партнерами. Такая тесная взаимосвязь способна усиливать конкурентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран. А он у Украины был значительным, включал мощную инфраструктуру, газотранспортную систему, передовые отрасли судостроения, авиастроения, ракетостроения, приборостроения, научные, конструкторские, инженерные школы мирового уровня», – добавил президент. Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом. Путин попросил Титова дать оценку мерам в пандемию 12 июля 2021, 14:36 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым попросил его дать оценку мерам поддержки бизнеса в период пандемии. «Борис Юрьевич, вы прямо как заправский бюрократ, столько бумаг принесли», – сказал Путин в начале встречи. «К сожалению, проблем пока много, поэтому и доклад большой», – ответил Титов, передает РИА «Новости». Путин отметил, что обязательно посмотрит доклад за прошедший год и попросит Титова все прокомментировать. «Но попросил бы вначале просто дать вашу оценку того, насколько эффективны были меры по поддержке бизнеса, предпринимательства за прошедший непростой пандемийный период», – сказал президент. В ходе встречи Титов также пожаловался Путину на нерешенную проблему с неналоговыми платежами бизнеса в России. «Начиная с 2014 года проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неналоговых платежей регулярно озвучивается представителями бизнеса, но до сих пор так и не решена. Неналоговые платежи - одна из ключевых проблем для бизнеса. К ним относятся экологические платежи, обязательные выплаты на обеспечение противопожарной безопасности, платежи за спецоценку трудовых условий, оплата мероприятий по охране трудовой деятельности, покупка контрольно-кассовой техники и ежемесячные платежи за обслуживание, утилизационный сбор и др», – говорится в в докладе бизнес-омбудсмена. Отмечается, что они не учитываются при расчете налоговой нагрузки на бизнес и не регулируются, а обязанность их уплаты возникает на разных уровнях власти. «Для решения данной проблемы неоднократно давались поручения президента и председателя правительства Российской Федерации, при этом проблема так и не была решена. Объявленный мораторий на введение новых неналоговых платежей по факту не действует, единые правила установления и регулирования неналоговых платежей не приняты», – указывается в докладе. Также Титов в докладе Путину отметил отсутствие конкуренции на рынках электроэнергии. «Большинство розничных потребителей ограничены в выборе поставщика электроэнергии/сбытовой компании, что лишает их возможности ценового арбитража или обеспечения минимизации стоимости потребляемой электроэнергии за счет рыночных механизмов», – говорится в докладе. Титов также обращает внимание на то, что из-за применения инструментов договоров предоставления мощности (ДПМ) на фоне профицита генерирующих мощностей потребители оплачивают в тарифе весь объем неэффективности действующей системы. Указывается, что избыток генерирующих мощностей составляет около 70 ГВт и имеет тенденцию к росту. Кроме того, отмечает бизнес-омбудсмен, к настоящему времени механизм платежей по ДПМ показал существенные недостатки: программа была принята без увязки с программой вывода из работы устаревшего оборудования, что привело к тому, что потребители оплачивают и старые неэффективные мощности, и новые объекты генерации. «Процесс развития генерации превратился в некую самоцель с неоправданным ценовым обременением стоимости энергоресурсов для потребителей и необоснованным ростом тарифов на электрическую и тепловую энергию», – заключает в своем докладе Титов. Также Титов сообщил, что прекратил процесс возвращения предпринимателей из «лондонского списка» из-за позиции Генпрокуратуры. «В настоящее время процесс возвращения предпринимателей прекращен в связи с позицией Генеральной прокуратуры, декларирующей отсутствие возможности гарантировать неприменение в отношении прибывающих в Россию предпринимателей в качестве меры пресечения заключения под стражу», – отмечается в документе. В докладе указывается, что с 2018 года по настоящее время поступило 136 обращений, в настоящее время в работе находятся 10. За время работы по обращениям на территорию Российской Федерации вернулось 12 предпринимателей. «Лондонский список» – условное название перечня бывших российских бизнесменов, которые проживают за границей в то время, как в России на них заведены уголовные дела. Все участники списка выражают намерение вернуться в Россию при условии гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного (до вынесения приговора) заключения. Титов ранее признавал, что возвращение большинства фигурантов осложнено. Песков не раскрыл поручения Путина по итогам разговора с Байденом 12 июля 2021, 13:22 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин по итогам телефонного разговора 9 июля с лидером США Джо Байденом дал поручения, но их содержание не раскрывается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Президент после каждого международного разговора дает поручения, потому что все разговоры на высшем уровне носят субстантивный характер», – ответил представитель Кремля на вопрос, дал ли Путин поручения после разговора с Байденом, в том числе по теме кибербезопасности. Песков при этом не уточнил, какие были даны поручения по итогам беседы с Байденом, передает ТАСС. В то же время он отметил, что президенты России и США в ходе телефонного разговора «отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже собственно начал работать». Песков также уточнил, что вопрос хакерских атак обсуждался в ходе разговора Путина и Байдена. «Здесь есть нюансы. Первое – это, как это уже и сообщалось, действительно вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, как утверждают наши американские собеседники, осуществляется с территории России, действительно обсуждался в ходе телефонного разговора», – сказал он. Он также добавил, что информации о передаче США данных о хакерских атаках пока нет. «Пока такой детальной информации никакой не передавалось, но тем не менее два президента – они отметили желание действовать вместе и продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, который уже начал работать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, передавала ли американская сторона России какие-то документы или подбор данных по хакерским атакам. При этом, по словам Пескова, тема цен на нефть не обсуждалась в разговоре Путина и Байдена. Напомним, 9 июля президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Путин рассказал о позитивных моментах уменьшения числа проверок бизнеса 12 июля 2021, 14:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Уменьшение количества проверок малого и среднего бизнеса не привело к ухудшению ситуации, констатировал президент Владимир Путин на встрече в понедельник с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Титов напомнил о решении продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. На его взгляд, «это сработало». «Хуже не стало», – передает ТАСС слова главы государства. «Да, ничего не произошло – никаких ни катастроф, ни отравлений массовых, ничего. То есть мы видим, что контрольно-надзорные функции у нас в стране явно избыточны и их можно снижать», – отметил уполномоченный. Он сообщил, что поэтому просит продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до 2022 года. Мораторий на проверки был введен в качестве одной из мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Запрет не касается внеплановых проверок, которые проводятся по причине возможного нанесения вреда здоровью, угрозы жизни, возникновения ЧП. В марте 2020 года правительство объявило мораторий на плановые проверки бизнеса и серьезно ограничило основания внеплановых проверок. 26 октября президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, которые бы предусматривали продление запрета на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года. Напомним, в ноябре премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщил, что российское правительство продлевает до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого бизнеса.