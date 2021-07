Захарова заявила о краже дипломатом США стрелочного указателя на ж/д станции Стало известно об опасениях США из-за возможного создания в России ИИ 12 июля 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Пентагон обеспокоен возможным использованием Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта, пишет в статье для The National Interest обозреватель Крис Осборн. Автор ссылается на заявление генерал-лейтенанта Майкла Гроена, по мнению которого, в случае создания Россией «военного ИИ» США и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ. Он объяснил это тем, что управляемое искусственным интеллектом оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США, не обладающих такой системой, решение об атаке будут принимать люди. «Это поставит американскую армию в невыгодное положение», – отметил Гроен, передает РИА «Новости». В связи с этим генерал-лейтенант считает необходимым создавать и использовать высокоэффективное оружие с поддержкой ИИ в соответствии с существующими этическими нормами. В настоящее время в министерстве обороны США рассматривают возможность создания систем искусственного интеллекта, которые способны использовать нелетальное или оружие оборонительного типа против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов. Это, по мнению военного, поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над вооружениями, касающийся новых разрушительных технологий – гиперзвуковых вооружений или искусственного интеллекта, или автономных систем.

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Планируется, что первым штатным носителем [«Цирконов»] станет фрегат «Адмирал Головко», – приводит слова источника ТАСС. «Адмирал Головко» – третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года. В боевом составе Северного флота сейчас два фрегата этого проекта – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Основное ударное оружие фрегатов – ракетный комплекс «Калибр-НК». В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон». Напомним, в мае стал известен срок начала госиспытаний «Цирконов». В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания начнутся с борта фрегата «Адмирал Горшков». В феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. У британского авианосца в Средиземном море заметили российскую подлодку 10 июля 2021, 06:31

Противолодочные морские вертолеты авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) британских ВМС во время прохода в Средиземном море сбросили в воду гидроакустические буи, полагая, что за боевым кораблем ведется наблюдение со стороны российской подлодки, сообщила The Daily Telegraph. По словам источников издания, инцидент произошел 27 июня – спустя четыре дня после захода британского эсминца «Дефендер» (Defender), который числится в составе международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth), в территориальные воды России вблизи Крыма, передает ТАСС. Отмечается, что один из вертолетов был поднят в воздух непосредственно с авианосца, а другой – с вспомогательного судна обеспечения «Форт Виктория» (Fort Victoria). При этом издание не располагает информацией о том, были ли задействованы в операции фрегат Нидерландов «Эвертсен» (Evertsen) и эсминец ВМС США типа DDG-51 «Эрли Берк» «Салливанс» (Sullivans), которые являются частью АУГ. В Министерстве обороны Великобритании отказались отвечать на вопрос о том, имел ли действительно место подобный инцидент. В то же время в оборонном ведомстве заявили, что принимают «серьезные меры» для защиты ударной группы. Источники издания утверждают, что российская дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами авианосца, вероятно, относится к Черноморскому флоту ВМФ России. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. В четверг британский эсминец «Дефендер» покинул Черное море. При этом Британия пообещала продолжить провокации в Черном море. В МИД предупредили, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Адмирал Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД пригрозил Британии жесткими мерами за провокации. Напомним также, в конце июня из видеоматериалов Минобороны стало известно, что истребитель F-35 из состава авиагруппы британского авианосца «Королева Елизавета» вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов в Средиземном море. Британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США 10 июля 2021, 10:45

Читатели Daily Mail не согласились с выводами Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за Москвы и Пекина, а также заявили, что Россия буквально «умрет от смеха», когда американская армия «предстанет на линии фронта в юбках». По мнению большинства пользователей, в сложившейся ситуации виновата новая администрация Белого Дома, а не Китай и Россия, передает РИА «Новости». «У нас сейчас слабейшая администрация в истории!», – считает levis502. Некоторые комментаторы отметили, что, пока КНР и Россия беспокоятся о своей защите, американская армия занимается другим. «Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха», – написал один из них. «В сумасшедшем клоунском мире, где мы живем, Китай и Россия вполне обойдутся без серьезного оружия. Они могут просто обратиться к нашим солдатам «неправильным» местоимением – и этого вполне хватит, чтобы вывести их из строя», –пояснил второй. Читатель под ником YassieMan напомнил, что при республиканце Дональде Трампе США не воевали несколько лет, а «демократы войну обожают». Пользователь под ником Man from Kent призвал не вестись «на промывание мозгов»: «Кого мы считаем «врагами»? Я поработал по всему миру с большинством национальностей – в том числе с русскими, китайцами и иранцами. Все дружелюбные и приветливые». Ранее Министерство обороны США опубликовало документ, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея якобы продолжают наращивать ядерные вооружения, тогда как Америка уже более десяти лет ведет переговоры об их сокращении. Также в Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой». Британия внезапно отказалась оснащать украинские катера 10 июля 2021, 09:36

Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр» за пять дней до поставки, заявил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков. Бирюков сообщил в Facebook, что ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив». «Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», – заявил экс-советник. Кроме того, по его словам, два построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке. «У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?», – задался вопросом Бирюков. Катера «Кентавр» производились во времена президентства Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском», передает РИА «Новости». В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идет, в частности, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и «Кентавр». Ранее военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой. Путин провел телефонный разговор с Байденом 9 июля 2021, 19:56

Президент России Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН», – говорится в сообщении на сайте Белого дома. Байден также обсудил с российским лидером продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. «Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он твердо намерен продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей», – говорится в сообщении. По словам американского президента, Вашингтон сделает все, чтобы защитить народ и инфраструктуру от этой проблемы. Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Антонов раскритиковал США за новый конфронтационный шаг 10 июля 2021, 00:59

Решение Минторга США о включении нескольких российских компаний в черный список

Более 30 иностранных компаний внесены в черный список министерства торговли США. В список попали три российских компании и три физлица из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре США. Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял решение о включении в черный список ООО «Тесон», группы компаний «Радиант», а также ООО «ТрейдКомпонент». В черный список занесены также три связанных с ними лица. Причиной ведомство называет якобы «попытку приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США», передает РИА «Новости». Также в список вошли несколько компаний КНР и компании ряда других стран. Ранее минторг США выпустил постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами». Байден дал оценку телефонному разговору с Путиным 9 июля 2021, 22:30

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что состоявшийся в пятницу разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо». «Я очень ясно дал ему понять, что США ожидают, что когда деятельность с помощью вирусов-вымогателей идет с их территории, даже если она не <…> спонсируется государством, мы ожидаем от них действий, если мы предоставляем им достаточно информации, чтобы действовать в отношении того, кто это [делает]. Во-вторых, мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну. Он (разговор) прошел хорошо, я [настроен] оптимистично», – приводит слова Байдена ТАСС. На вопрос о том, будут ли последствия кибератак на США, о которых Байден говорил три недели назад, глава Белого дома ответил утвердительно, не приводя подробностей. Ранее Путин указал Байдену на отсутствие обращений по теме кибербезопасности со стороны компетентных ведомств США за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, разговор президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москва обвинила Вашингтон в грубом нарушении прав человека 9 июля 2021, 16:05

Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, следует из доклада МИД России о «О ситуации с правами человека в отдельных странах». В докладе, размещенном на сайте министерства, указывается, что США «продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за ее пределами, в том числе посредством незаконных односторонних мер принуждения (санкции), наиболее вопиющим примером которых является введенная и сохраняющаяся (вопреки многочисленным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН) блокада Кубы». «Однако это ничуть не мешает им позиционировать себя в качестве «мирового эталона» в области защиты основных свобод. Даже лояльные Вашингтону неправительственные организации признают: положение дел в правозащитной сфере с каждым годом становится здесь хуже. При этом критика о реальной ситуации с правами человека в стране по-прежнему игнорируется властями. Вместо этого Вашингтон ищет «нарушения» где угодно, но только не у себя дома», – подчеркивается в документе. Кроме того, «ситуация со свободой СМИ в Соединенных Штатах, приверженность которой декларирует Вашингтон, остается крайне неоднозначной, фактически скатываясь к полной деградации». Так, в последние годы наблюдается отход американских властей от выполнения внутри страны своих международно-правовых обязательств по защите свободы выражения мнений, уважению плюрализма и многим другим параметрам. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, по сути, столь плачевное положение дел со свободой слова явилось результатом обострившейся борьбы американских политических элит друг с другом, в которой обе стороны используют очевидную цензуру, что приводит к грубейшим нарушениям американской конституции и международных обязательств США. «Усугубляет ситуацию и то, что в условиях этого политического кризиса права граждан на доступ к информации нарушают функционирующие на территории Соединенных Штатов крупные частные корпорации, отказывающиеся выстраивать свою деятельность в соответствии с американскими законодательными нормами. Это высвечивает и неспособность или нежелание США привести действия этих компаний в соответствие с законом», – добавили в МИД России. Также в США продолжается рост уровня расизма, антисемитизма, исламофобии и других проявлений дискриминации, «проблема расизма приобрела в американском обществе системный характер, пронизав все сферы жизни общества». «На это с тревогой указывают правозащитные организации. Стремительное распространение такого позорящего Америку явления с трудом соотносится с декларируемым Вашингтоном образом «глобального лидера» в области защиты прав и свобод по всему миру», – подчеркивается в докладе. Правозащитники фиксируют дискриминационное отношение к американским гражданам африканского, азиатского и латиноамериканского происхождения, что особенно ярко проявляется в действиях правоохранительных органов, а также в медицинской и социальной сферах. «Выходцы из Африканского и Азиатского регионов сталкиваются в Америке с проявлениями дискриминации в системе отправления правосудия, в особенности уголовного правосудия. Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискриминации указывали в марте и августе 2014 года на наличие расовых различий на разных ступенях системы уголовного правосудия, а также на вынесение неравнозначных приговоров и высокую долю этнических меньшинств среди заключенных в тюрьмах. На то, что афроамериканцы в США в несколько раз чаще, чем белое население, подвергаются тюремному заключению, указывали и правозащитные организации, включая Human Rights Watch», – заявляют авторы доклада. Кроме того, нередки случаи, когда в политической риторике используются расистские образы, связанные с торговлей порабощенными африканцами, историей линчевания, уничижительными оценками, эксплуатацией, насилием в отношении лиц африканского происхождения. Отмечается и «высокий уровень преступлений по расовым и этническим мотивам, чему способствует распространенность в стране экстремистских и неонацистских группировок», усиливается «количество распространяемых экстремистами идеологических материалов». «В последнее время в поле зрения правозащитников стали попадать случаи распространения идеологии расизма и неонацизма среди американских военнослужащих – сообщения о резонансных преступлениях, совершенных американскими военными, являющимися последователями расистских идеологий и членами радикальных группировок, неоднократно публиковали СМИ», – заявляют в докладе. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как американский расизм нашел себе новый объект для ненависти. Захарова заявила о краже дипломатом США стрелочного указателя на ж/д станции 12 июля 2021, 14:31

Один из сотрудников американского посольства в России весной похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поездов, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Курьезный», как писали раньше в газетах, случай произошел на железнодорожной станции Осташков Тверской области. Весной этого года на разъезде пропал стрелочный указатель. Полиция, как положено, провела доследственные мероприятия и обнаружила по камерам видеонаблюдения, что неизвестный тридцатилетний мужчина действительно похитил стрелку и убрал к себе в багажник машины. Что было необычно в практике тверских правоохранителей, так это то, что номера на машине были красного цвета», – написала Захарова в Telegram. Она добавила, что в тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки. Официальный представитель МИД сравнила ситуацию с рассказом Антона Чехова «Злоумышленник». «Вопрос. Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа «Злоумышленник» Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно», – сыронизировала она. При этом Захарова указала, что американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов опасности. «Осташковский узел – довольно оживленный участок пути. Железная дорога – это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия. В этом как раз сотрудники посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты», – добавила представитель МИД. «Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!» – разъяснял следователь из чеховского рассказа мужику с железнодорожными гайками. Сложно было вообразить, что сотруднику иностранной дипмиссии так же разъяснять надо. Кстати, рассказ Чехова «Злоумышленник» на английский переведен», – подытожила Захарова. Путин указал Байдену на отсутствие обращений США в сфере кибербезопасности 9 июля 2021, 21:39 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США и Джозефом Байденом сообщил тому, что со стороны Вашингтона не поступало обращений по теме кибербезопасности, хотя Москва готова к такому сотрудничеству. «В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», – цитирует пресс-службу Кремля ТАСС. Российский лидер добавил, что, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие двух стран должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, оно должно проводиться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, «в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Также президенты подчеркнули необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности и продолжения соответствующих контактов. Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что разговор двух президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Начались крупнейшие учения Росгвардии 12 июля 2021, 06:45

В России стартовали оперативно-стратегические учения «Заслон–2021» – крупнейшие учения Росгвардии за всю ее историю, сообщает ведомство. Учения пройдут с 12 по 30 июля для подготовки к совместным стратегическим ученияс «Запад–2021», запланированным на сентябрь. В учениях Росгвардии, которые пройдут «сразу в нескольких регионах страны», примут участие воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений. Переброска будет осуществляться авиацией, автомобилями и поездами. Учения «Заслон–2021» позволят оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. На учениях отработают задачи по «нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности России», передает РИА «Новости». Напомним, генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября. ЧФ приступил к слежению за ракетным катером ВМС Греции в Черном море 10 июля 2021, 22:59

Черноморский флот России приступил к слежению за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции в акватории Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной. «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 г. в акваторию Черного моря», – приводит текст сообщения ТАСС. Ранее в субботу командующий военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о завершении международных учений Sea Breeze-2021. Днем ранее коммандер ВМС США Джон Джонс сообщил, что участвующие в Sea Breeze-2021 корабли останутся в Черном море для новых учений в Болгарии. Военные маневры Sea Breeze-2021 проходили в Черноморском регионе с 28 июня по 10 июля. В них были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. Экс-офицер разведки США заявила о неготовности страны к войне с Россией 10 июля 2021, 12:29

Текст: Наталья Ануфриева

Вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней, заявила бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер. Коффлер заявила изданию The Hill, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что западные страны заведомо понимают свой проигрыш в случае третьей мировой войны: «Уверенность российского лидера проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном на своих условиях». На ее взгляд, Россия обратила внимание на то, что США делают ставку на использование технологий даже с такими плохо вооруженными противниками, как боевики в Афганистане и Ираке, а потом Кремль якобы выбрал полем сражения киберпространство и космос, передает РИА «Новости». Она признала беззащитность американских IT-сетей и спутников и не исключила возможности России поразить орбитальную систему обороны США. Коффлер подчеркнула, на данный момент Черноморский регион остается одним из наиболее вероятных очагов возможной войны между Россией и НАТО, в которую также будут вовлечены США. Уверенность Владимира Путина в том, что Вашингтон не знает, как противостоять России в случае войны, ставит США в еще более сложную ситуацию, заключила экс-сотрудница разведки. Ранее британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США. Байден анонсировал встречу России и США по кибербезопасности 10 июля 2021, 04:58

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перед отлетом в штат Делавэр сообщил, что американские и российские представители могут встретиться 16 июля для обсуждения вопросов кибербезопасности. «Мы установили комитет – совместный комитет. Я думаю, они встретятся 16-го числа. Я верю, что мы будем сотрудничать», – приводит ТАСС ответ Байдена на вопрос о том, будут ли для России какие-либо последствия, если Москва «не активизируется в вопросе» противодействия действующим в киберпространстве преступникам. На вопрос о том, чего Байден ожидает от президента России Владимира Путина, глава Белого дома ответил: «Неуместно говорить, что я ожидаю от него сейчас. Но мы посмотрим». Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, в пятницу Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в сфере кибербезопасности взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД