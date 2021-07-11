Синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов

В начале следующей недели жара в Москве усилится до 35 градусов и будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ничем порадовать не могу – жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая», – приводит слова ученого ТАСС.

Как уточнил Вильфанд, усиление жары в Москве до 34-35 градусов днем ожидается со вторника-среды. «Температура на побережье Краснодарского края, в Геленджике, Сочи, будет 28-30 градусов максимальная, что ниже, чем в Москве. Это характеристика, насколько жарко в столице – температура гораздо выше, чем на курортах», – отметил метеоролог.

Вильфанд также сообщил, что с большой вероятностью аномальная жара продлится в Москве до конца следующей недели. Он также предупредил, что жаркая погода в столице будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетовой радиации.

«В Московской области индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 5-5,5 единиц. Это высокий и опасный уровень. Безопасным и комфортным является индекс ультрафиолетового излучения две единицы», – пояснил Вильфанд.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда, а в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла».