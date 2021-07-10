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Власти Кубани пригрозили непривитым туристам штрафом в 30 тыс. рублей
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что с 1 августа туристам, приехавшим на курорты Кубани без сертификата о вакцинации и не сделавшим прививку, грозит штраф до 30 тыс. рублей.
Так, отдыхающие могут приезжать на Кубань с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трех дней с момента заселения в отель они должны будут самостоятельно обратиться в прививочный пункт и представить документ о добровольном согласии на вакцинацию.
«Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ», –говорится в сообщении на сайте администрации региона.
Губернатор Вениамин Кондратьев пообещал, что всех отдыхающих обеспечат вакциной. По его словам, краевые власти уже попросили выделить дополнительно 300 тыс. доз.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что из-за введенных ограничений по коронавирусу для туристов потери Краснодарского края в августе могут составить до 80%. Позже руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что отмены брони отелей и туров на последний летний месяц на Кубани продолжаются, поэтому просто необходимо разрешить туристам приезжать с отрицательным результатом ПЦР-тестирования.
Напомним, Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
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Женщины рассказали об увеличении груди после вакцинации Pfizer
Десятки жительниц Норвегии пожаловались в социальных сетях, что после прививки от коронавируса американской вакциной Pfizer у них увеличилась грудь.
«Мне понадобился бюстгальтер на целый размер больше, это был своего рода кризис», – сообщила в соцсетях одна из жительниц Осло, сообщает портал NRK.
Врач Хайнрих Бакманн отмечает, что такой эффект, скорее всего, связан с расширением лимфатических узлов – так организм реагирует на введение препарата. Бакманн уверяет, что это временное явление, пишет «Московский комсомолец».
В свою очередь представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен отметил, что он слышал о подобном побочном эффекте у американок. Так, у примерно 10% вакцинированных женщин после введения первой дозы препарата увеличивались лимфатические узлы, из-за чего возникает ощущение, что грудь увеличилась. Однако через несколько дней эффект проходил.
Представительство компании Pfizer в Норвегии отметило, что о таком побочном эффекте не слышало, но и не исключает, что он может быть.
Ранее украинские власти рассказали о скончавшемся после прививки Pfizer мужчине.
Чехия захотела одолжить у Венгрии 200 тыс. доз вакцины от коронавируса
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто с просьбой предоставить Праге в долг 200 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщило издание Pravo.
За время пандемии в Чехии с населением около 10,7 млн граждан было выявлено свыше 1,6 млн инфицированных коронавирусом, 30331 человек умер. Республика испытывает недостаток вакцин от коронавируса, в связи с чем Израиль, Сербия и Словакия безвозмездно предоставили Праге препараты. Чехия также получила вакцины в долг от Австрии, Венгрии и Словении, передает ТАСС.
Напомним, в начале мая Чехия попросила ЕС обеспечить республику вакцинами от коронавируса. В начале мая премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага якобы не испытывает недостатка в вакцинах и потому якобы не нуждается в препаратах, которые не прошли сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
29 апреля чешский фармацевтический регулятор – Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами –объявил о прекращении изучения российской вакцины «Спутник V» якобы из-за недостатка полученной от производителя документации.
17 апреля Чехия отменила визит вице-премьера, и.о. главы МИД Яна Гамачека в Москву для обсуждения возможности приобретения «Спутника V». Позже Гамачек уволил одного из местных чиновников за напоминание о том, что в апреле вице-премьер, и.о. главы МИД Чехии говорил о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». Сам Гамачек назвал отмененные переговоры частью операции против России.
2 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
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Эпидемиолог объяснил, что делать в случае отсутствия антител после прививки от коронавируса
В случае отсутствия антител после двух введений вакцины рекомендуется повторная вакцинация другим препаратом через полгода, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Александр Горелов.
«Если после двух введения вакцин у вас нулевые титры антител – через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом. Если вы не ответили на него, а такие категории есть... То нужно обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину неответа», – сказал Горелов в программе «Умные парни» радио «Эхо Москвы».
Ранее заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов заявил, что в России началась кампания ревакцинации от коронавируса, так как вирус постоянно мутирует, а для исследователей остается загадкой то, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов.
Академик РАН оценил рекомендации не заниматься сексом в период вакцинации
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Если человек сразу после прививки против коронавирусной инфекции захочет предаться любви, то это не отразится на вакцинации, но нельзя при этом доводить свой организм до изнеможения, заявил газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.
Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер порекомендовал гражданам, недавно прошедшим вакцинацию против COVID-19, избегать повышенных нагрузок, включая секс, поскольку «это очень энергозатратное занятие», которое сравнимо со спортом.
«Это точно не может влиять на организм больше того, чем влияет, потому что акт любви связан со стрессом, перевозбуждением и так далее. Все, что при этом происходит, это серьезная перегрузка системы защиты, поэтому отчасти, возможно, в этом и есть смысл, но, по мне, это просто глупо запрещать и нелепо. Думаю, каждый для себя индивидуально должен решать, но в первый день после прививки может быть действительно следует воздержаться», – говорит Ершов.
Он обращает внимание на то, что половое влечение не поддается никакому регулированию, поэтому если человек хочет предаться любви, то это не отразится на вакцинации. Рекомендации, которые касаются ограничения спорта в первые дни после прививки, означают, что ни в коем случае нельзя переусердствовать и доводить свой организм до изнеможения.
«Кстати, что касается странных рекомендаций. Когда я сам проходил вакцинацию, меня удивило, что мне сказали не мочить какое-то время место укола. Но относительно того, мочить или не мочить руку, никогда никаких рекомендаций после каких-либо прививок не было. По мне, это абсолютно необоснованно, ничего от попадания воды не будет. Возможно, врачи таким образом попросту перестраховываются», – полагает академик.
Кроме того, вирусолог подчеркнул, что и строгого запрета на курение и употребление алкоголя тоже нет – все можно, но исключительно в пределах нормы. То есть однозначно нельзя злоупотреблять алкоголем, но от его небольшого количества во время еды последствий никаких не будет.
«Что касается курения, то это сам по себе очень вредный процесс, но и доказано, что резко бросать тоже не полезно. Известно, что курение – это зависимость, при избавлении от которой нарушается обмен веществ, начинается никотиновая абстиненция (синдром отмены), из-за которого человек чувствует себя нездоровым. Поэтому курильщикам, которые никак не могут воздержаться, следует в период вакцинации максимально снизить количество сигарет в день», – советует Ершов.
Врач и телеведущий Александр Мясников возмутился рекомендациями своих коллег, которые советовали не мочить место укола в течение трех дней после вакцинации от коронавируса и избегать сексуальной близости. Кроме того, он подчеркнул, что запрет курения после прививки тоже не влияет сиюминутно на вакцинацию, а вот алкоголем действительно злоупотреблять нельзя, норма – бокал вина в день.
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Маммолог опроверг возможность роста груди после вакцинации препаратом Pfizer
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«Если пациентка замечает какие-то несвойственные изменения, которые ее беспокоят, то лучше сразу же обратиться к врачу. Лучше не усугублять ситуацию», – заявил газете ВЗГЛЯД маммолог-онколог, кандидат медицинских наук Сергей Прокопенко, комментируя сообщения норвежек, которые заметили увеличение груди после вакцинации Pfizer.
Десятки жительниц Норвегии рассказали в своих социальных сетях, что после прививки против коронавирусной инфекции американской вакциной Pfizer у них увеличилась грудь. Врач Хайнрих Бакманн предположил, что такой эффект связан с расширением лимфатических узлов – так организм якобы реагирует на введение препарата, отмечая, что это временное явление. С ним согласился и представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен, подчеркивая, что он слышал о подобном побочном эффекте у 10% сделавших прививку американок.
«В ответе норвежских коллег речь идет о реакции лимфоузлов. Это абсолютно закономерная реакция, поскольку иммунная система реагирует, это защитная реакция, ответ на введение вакцинного препарата. Но при чем тут увеличение молочной железы, мне непонятно. В самой молочной железе в норме лимфоузлов нет. То есть по умолчанию она не содержит лимфоузлы, но в крайне небольшом проценте случаев мы все-таки можем наблюдать интрамаммарные (внутри молочной железы) лимфатические узлы, но такое их расположение не норма», – говорит Прокопенко.
Нормой считается их расположение в аксиллярной (подмышечной) зоне, продолжает врач. Это так называемый лимфатический коллектор, который отделяет лимфу от молочной железы и верхней конечности. Соответственно, даже увеличение лимфоузлов после вакцинации как реакция на прививку никак не может повлиять на увеличение молочной железы.
«Это анатомически невозможно. Возможно, на что-то реагируют элементы протоковой системы или какая-то иная проблема, о которой мы не знаем. Тем не менее, если пациентка замечает какие-то несвойственные изменения, которые ее беспокоят, то лучше сразу же обратиться к врачу. Лучше не усугублять ситуацию, тогда можно будет разрешить проблему», – считает маммолог.
Однако если же наблюдается одностороннее увеличение молочной железы, то это опасный момент, который сразу же должен насторожить девушку, рассказывает собеседник. Это может быть рост образований, причем как доброкачественных, так и злокачественных. Кроме того, есть ряд заболеваний, при которых отмечается увеличение груди, например при саркоме или щитовидной опухоли, но это длительный процесс, при котором не наблюдается «бурного роста». Причем под термином «бурный рост» подразумевается рост за пару лет, но не внезапная реакция организма за несколько дней.
«Если же реакция наблюдается двусторонняя, то сразу же снимается вариант опасности. Скорее всего, это реакция на какой-то общий агент, на который отреагировала ткань молочной железы. Но, опять же, лично я такого в практике не встречал. А возможно, это обычный период ПМС, во время которого грудь наливается, увеличивается в размерах – у некоторых, кстати, на размер или два за счет дополнительного притока жидкости и задержки жидкости в железистой ткани молочной железы, помимо увеличенного кровенаполнения в этот период. Но с началом цикла все это проходит. То есть это физиологический процесс», – заключил Прокопенко.
В начале июля в Винницкой области Украины через несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer скончался мужчина. Пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации сообщила, что, согласно данным электронной амбулаторной карты пациента, у него не было никаких хронических заболеваний.
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Власти Кубани обяжут отдыхающих делать прививку от коронавируса в течение трех дней
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На курорты Кубани с 1 августа можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны привиться в течение трех дней после заселения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани сообщил, что последние две недели власти фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, отметив, что 5 июля был достигнут максимум за все время с начала пандемии – 214 новых случаев.
«В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более, что в крае продолжается курортный сезон. Сейчас мы заселяем гостей только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», – написал Кондратьев в Telegram.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что постановление главы Кубани будет скорректировано: с 1 августа невакцинированные россияне смогут привиться от COVID-19 на месте отдыха, имеющим медотвод нужно предъявить результаты теста.
В июне власти Краснодарского края ввели новые правила для туристов, заселяющихся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. При этом с 1 августа туристы должны были предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.
Позже губернатор Краснодарского края изменил правила для туристов: были отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет.
Между тем, согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.
В Хорватии предупредили о способности штамма «дельта» охватить Европу к концу лета
Индийский штамм коронавирусной инфекции, известный как «дельта», может к концу августа охватить все страны Европы, заявила член Национального штаба гражданской защиты Хорватии, директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич.
«Ожидается, что к концу августа он [дельта-штамм] полностью завладеет Европой. На данном этапе дельта-штамм быстро распространяется среди молодежи, при этом в худшей ситуации находятся Португалия, Кипр и Испания», – цитирует Маркотич ТАСС.
Она отметила, что очень важно как можно скорее завершить вакцинацию, чтобы обеспечить защиту людей, в том числе от нового штамма. На данный момент в Хорватии первым компонентом вакцины привиты 45% взрослого населения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.
Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.
В Москве задержали продавцов фальшивых справок о медотводе от вакцинации
Московские полицейские задержали двух приезжих мужчин по подозрению в изготовлении и продаже поддельных медицинских справок об отводе от вакцинации против COVID-19, сообщили в ГУМВД Москвы.
«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУМВД России по Москве задержали приезжих граждан, подозреваемых в изготовлении и сбыте справок о медицинском отводе от вакцинации от новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сначала была задержана женщина-курьер, которая заявила, что конверты с фальшивыми справками ее попросил принести по адресу неизвестный ей мужчина. Сама она работает в службе доставки.
«Ею было реализовано два документа, их максимальная стоимость оценена в 4 тысячи рублей. Согласно заключению экспертов… изъятые документы оказались поддельными», – уточняется в сообщении.
Предполагаемыми изготовителями фальшивых документов оказались двое приезжих мужчин 24 и 34 лет. Они подозреваются в изготовлении документов с использованием готовых бланков с печатями. При обысках в квартирах у фигурантов изъяли компьютеры и 20 бланков с оттисками штампов медучреждений Москвы.
Отделом дознания УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Женщина-курьер проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.
Ранее полиция установила сайт, продающий поддельные медсправки о наличии противопоказаний для вакцинации от коронавируса.
В четверг в московской полиции сообщили, что возбуждено первое дело о покупке поддельного QR-кода в Москве.
Назван самый уязвимый для штамма «дельта» возраст
Штамм коронавируса «дельта» опаснее всего для людей от 14 до 29 лет, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Штамм «дельта» «помолодел», наиболее уязвимая для него категория людей – молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, сказал Горелов в эфире «Говорит Москва», передает РИА «Новости».
«То есть если мы говорили, помните, весной 65+, то у нас в основном это мобильные лица в настоящий момент и дети. И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители, и наоборот», – добавил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что россияне привозят дельта-штамм коронавируса с Мальдив, из нескольких европейских стран и США.
Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции.
Штамм «Дельта» стал доминирующим во Франции
Штамм «дельта» стал доминирующим во всех регионах Франции, сообщило Национальное агентство общественного здравоохранения страны Sante publique France.
В заявлении говорится, что «по более чем половине случаев заражения подозрение падает на штамм «дельта». «Ситуация в стране ухудшается после 11 недель улучшения эпидемиологических показателей», – приводит текст сообщения ТАСС.
При этом эксперты отмечают, что если показатели по госпиталям снижаются, то число заразившихся коронавирусом во Франции в последние дни продолжает расти.
Sante publique France отмечает, что увеличение числа инфицированных особо заметно в возрастной группе от 15 до 44 лет, где достигает прироста в 53%, при этом в целом затрагивает категорию 14-64-летних. В группе 45-64-летних увеличение показателя составляет 12%.
Напомним, в июне власти Франции досрочно отменили комендантский час, введенный в рамках борьбы с коронавирусом, а также разрешили не носить маски на улице. Кроме того, Франция потребовала не признавать вакцины от коронавируса из России и Китая. В Москве требование Парижа назвали гибридом «расизма, имперского гегемонизма и неонацизма».
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В АТОР оценили требование властей Кубани к туристам делать прививку от коронавируса
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Поскольку многие россияне скептически относятся к вакцинации против коронавирусной инфекции, то и изменения в виде разрешения туристам приезжать на Кубань с отрицательным ПЦР-тестом, а затем в течение трех дней пройти вакцинацию, вряд ли сильно отразятся на востребованности курортов, но даже эта малая часть положительно повлияет на туризм, сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа туристам можно будет приезжать с отрицательным ПЦР-тестом, однако в течение трех дней после заселения они будут обязаны пройти вакцинацию против коронавируса.
«Если раньше непривитым вообще нельзя было приезжать, то сейчас появилась дополнительная опция – приехать и привиться уже на курорте. То есть добавилась дополнительная возможность. Очевидно, что часть граждан, которые не успевали привиться из-за очереди или по каким-то иным причинам, теперь смогут поехать на отдых, его не придется переносить. В этом плане теперь все в порядке», – говорит Канторович.
Однозначно эти изменения уменьшат потери, но насколько именно, пока сказать эксперту сложно, поскольку многие россияне, как показывает практика, неохотно идут прививаться и относятся к этой идее скептически, что неправильно. Напомним, согласно опросу сервиса поиска работы SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края сделать прививку против коронавирусной инфекции готовы только 3% россиян.
«Даже если это будет всего три-семь дополнительных процентов – это тоже большие деньги для туризма. То, что у нас народ дремучий и не хочет прививаться, есть такая проблема. Но видно, что власти Краснодарского края стараются находить какие-то варианты, чтобы и туристам дать возможность приехать, и не заразить всех жителей Кубани. Естественно, их это беспокоит, потому что все понимают, что медицинская система не выдержит такого наплыва, если еще и отдыхающих массово придется лечить», – считает собеседник.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили, что из-за введенных ограничений по коронавирусу для туристов потери Краснодарского края в августе могут составить до 80%. Позже руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что отмены брони отелей и туров на последний летний месяц на Кубани продолжаются, поэтому просто необходимо разрешить туристам приезжать с отрицательным результатом ПЦР-тестирования.
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Мальта первой в Европе будет принимать только привитых от COVID-19 туристов
Власти Мальты с 14 июля будут требовать от всех прибывающих в страну сертификат о вакцинации от COVID-19, сообщает Malta Today со ссылкой на главу минздрава страны Криса Ферна.
Согласно изданию, министр объявил, что любой прибывающий на остров должен будет «предъявить признанный сертификат о вакцинации», выданный либо на Мальте, либо в Великобритании или ЕС, передает РИА «Новости»
«Мы станем первой страной в Европе, сделавшей этот шаг», – заявил Ферн.
В ведомстве уточнили, что от детей, прибывающих в страну, будет требоваться негативный результат ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции.
Отмечается, что с 14 июля в стране также будут закрыты школы английского языка. По словам министра здравоохранения, случаи COVID-19 были выявлены в девяти различных школах английского по всей стране.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прививка от COVID-19 меняет планы туристов.
За сутки в России выявили 25,8 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25 766 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 766 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 13% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6643, Московской области – 2545, Санкт-Петербурге – 1951.
Всего в стране выявлено 5 733 218 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 165 087 человек, из них 21 832 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 726 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 141 501 человек.
Накануне, 8 июля, в России было выявлено 24 818 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 948.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Отказывающихся от прививки латвийских военных уволят
В Латвии решили увольнять военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС), отказывающихся прививаться от коронавируса, заявил командующий НВС Леонид Калниньш.
«Я издал приказ с конкретной датой – 1 августа, и к этому времени они (те, кто не хочет прививаться – прим. ВЗГЛЯД) должны принять решение о вакцинации, а затем решить – либо остаться в вооруженных силах, либо найти подходящее занятие вне вооруженных сил», – цитирует Калниньша РИА «Новости».
Он пояснил, что число отказывающихся прививаться военных небольшое.
«У нас еще есть несколько десятков военнослужащих, которые не хотят делать прививки, но мы с ними очень серьезно работаем и продолжим работать», – подчеркнул командующий.
В начале июля в Минобороны заявили, что в российских Вооруженных силах уже сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.
Кремль оценил возможность вакцинации от коронавируса всего населения России
Вакцинация от коронавируса всего населения России – это труднодостижимый результат, поскольку всегда остаются антипрививочники, но важно вакцинировать подавляющее большинство населения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В реальности это (вакцинация всего населения) весьма труднодостижимый результат. … Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые являются ковид-диссидентами, вакцинными диссидентами, это своеобразное проявление несознательности. В любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинированными, надо, и, конечно, мы будем это делать», – сказал Песков.
Он также напомнил, что еще предстоит завершить испытание вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет и собрать больше информации о том, как молодые люди переносят вакцину, передает ТАСС.
Кроме того, Песков заверил, что перебоев с поставками вакцин от коронавируса в России не будет. Увеличить производство вакцины скачкообразно, по словам пресс-секретаря главы государства, невозможно. «Но последовательно объемы производства увеличиваются, для нашего рынка в первую очередь. Мы знаем, что для международных рынков запускается производство за границей в разных странах. Поэтому, конечно, здесь все потребности будут обеспечены», – добавил Песков, передает РИА «Новости».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью. «Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», – сказала Попова.