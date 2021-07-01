Политолог: Запад подтолкнул Лукашенко к интеграции с Россией

«Новая стратегия Лукашенко по интеграции с Россией стала результатом внешнего давления на страну. Ранее Белоруссия всегда придерживалась концепции многовекторности во внешней политике и торговле», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года.

Как считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, идеальный мир Лукашенко выглядел так: «треть товарооборота приходится на Россию и другие страны ЕАЭС, треть – на ЕС и еще треть – на Китай, США, Ближний Восток и другие страны». «Но теперь сохранить такой баланс невозможно, – особенно с учетом последних западных санкций, которые затрагивают ключевые секторы белорусской экономики. Лукашенко приходится перестраивать свою идеальную схему – и в его стратегии роль России как партнера и инвестора резко возрастает», – пояснил политолог.

При этом эксперт призывает излишне не полагаться на обещание белорусского лидера относительно сближения с Москвой. «Если у него появится возможность восстановить отношения с Евросоюзом, то он ее наверняка использует и постарается вернуться к многовекторной политике. Но мне непонятно, как это может произойти даже в теории, – размышляет Кортунов. – Едва ли санкции будут сняты, пока не произойдет смена руководства в Белоруссии».

«В определенном смысле Лукашенко загнали в угол. Стоит вопрос, насколько Москва захочет воспользоваться патовой ситуацией своего партнера. Будет ли она настойчиво призывать Лукашенко к отмене тех экономических решений, которые до сих пор служили тормозом для интеграции», – пояснил Кортунов.

В случае успеха новой стратегии, интеграция России и Белоруссии может затронуть такие сферы, как промышленность и высокие технологии. «Перспективной областью взаимодействия наших стран остается промышленность, особенно танкостроение и машиностроение. Говоря об интегральных схемах, президент Белоруссии, возможно, имел в виду развитие совместных предприятий. Ведь Белоруссия смогла сохранить значительную часть производства после распада Советского Союза, даже в чем-то его модернизировала», – сказал Кортунов.

Москва и Минск по отдельности не являются лидерами в области развития информационных технологий, тем не менее у обеих стран есть потенциал для сотрудничества, добавил эксперт. «В связи с санкционным давлением Белоруссию ждет серьезный вызов – ей надо как-то удержать крупные технологические компании на своей территории», – заключил эксперт.

В четверг Александр Лукашенко во время выступления на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России предложил разработать долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства. В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года.

«Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», – сказал Лукашенко.

В качестве перспективной сферы для взаимодействия он назвал дальнейшее развитие промышленной интеграции. Лукашенко привел в пример производство интегральных схем. По его словам, этот вопрос главы государств обсуждали ранее.

Кроме того, Лукашенко отметил, что «Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества». Белорусский лидер поблагодарил президента Владимира Путина за публичную поддержку Белоруссии в непростой период, особенно на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в стране и обрушить экономику. Как рассказал глава белорусского государства, эта тематика обсуждалась и во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров двух стран, передает БАЛТА. Лукашенко добавил, что «Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Белоруссии.

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