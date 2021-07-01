Украина признала потерю «морального превосходства»

Украина утратила «моральное превосходство», в связи с чем страны Евросоюза решили наладить диалог с Россией, считает глава комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, попытки европейских стран наладить диалог с Москвой, включая реализацию газопровода «Северный поток – 2», частично вызваны «размыванием» позиции Украины, которая перестала быть четкой и базироваться на «ценностях». «Мы потеряли моральное превосходство, которое имели с 2014 года», – заявила парламентарий, передает РИА «Новости».

Климпуш-Цинцадзе выразила мнение, что Украине в условиях достройки и запуска российского трубопровода необходима «реальная стратегия», основным компонентом которой будет безопасность, а также экономическая и техническая составляющие.

«Пока такой пошаговой стратегии нет. Ни на какие экономические компенсации Украина не должна соглашаться. Это вопрос нашего выживания. Если о чем-то может идти речь, то о чем-то очень конкретном, прежде всего об обозримых вопросах безопасности», – отметила депутат.

При этом она добавила, что аргументы Киева будут услышаны лучше, если Украина будет продолжать «реальные реформы».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наметившемся прогрессе в реализации идеи прямого диалога Евросоюза с Россией, но добавила, что пока цель не достигнута. До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией.