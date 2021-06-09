Следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ

Совместная следственная группа (ССГ), расследующая дело о крушении рейса MH17, отклонила показания двух свидетелей, которые заявили, что видели пуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком, где располагались вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщила судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

«В досье говорится о показаниях двух свидетелей в сентябре 2014 года, которые были переданы Россией Совместной следственной группе (ССГ). Это пара украинских беженцев из Снежного, которые сейчас живут в России. Оба сделали одинаковые показания, заявив, что 17 июля 2014 года в 17.20 они видели запуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка, где дислоцировалась украинская армия. Следственная группа отвергла эти показания, в первую очередь потому, что эта зона слишком далека от точки, где самолет пропал с радаров», – передает ее слова РИА «Новости».

Судья указала, что следствие пришло к выводу, что максимальный радиус полета ракеты «Бук» составляет 36 километров.

В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Ранее судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз-Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.

Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается.

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.

Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.