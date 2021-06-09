Путин дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе

Президент России Владимир Путин в среду в формате видеоконференции принял участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) Газпрома в районе города Свободный Амурской области.

Президент наблюдал за запуском в работу предприятия, которое, как планируется, станет одним из самых крупных по переработке природного газа, передает РИА «Новости».

Путин в ходе мероприятия заявил, что Россия должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия, сообщает ТАСС. «Для нашей экономики этот проект имеет особое значение. Поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения», – подчеркнул он.

«После выхода на полую мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 млрд кубических метров природного газа, производить порядка 60 млн кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке», – добавил президент.

Сейчас на глобальном рынке в этом секторе США занимают 56%, Катар – 28%, а Россия – всего 3%. «Знаю, что в него (завод – прим. ВЗГЛЯД) вложен поистине колоссальный труд нескольких тысяч специалистов из многих регионов нашей страны и из-за рубежа», – указал президент.

Путин назвал АГПЗ «хорошим шагом в повышении глубины переработки сырья», это свидетельствует об эффективном и рачительном использовании природных ресурсов.

Присутствовавший на видеосвязи глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что компания в скором времени запустит в районе Владивостока гелиевый хаб для экспорта гелия с Амурского ГПЗ.

«Гелий крайне востребован в самых современных производствах, и мы видим, что спрос на гелий растет, особенно в районе Юго-Восточной Азии. И в самое ближайшее время в районе города Владивостока будет запущен в эксплуатацию для поставки гелия на международные рынки», - заявил Миллер.

На АПГЗ планируется перерабатывать многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, который поступает по «Силе Сибири», проектная мощность завода – 42 млрд кубометров газа в год. На предприятии также будет крупнейшее в мире производство гелия, до 60 млн кубометров в год.

На заводе будет шесть технологических линий мощностью по 7 млрд кубометров в год каждая, их планируется вводить поэтапно. На проектную мощность предприятие планируется вывести к январю 2025 года.

АГПЗ будет производить 38 млрд кубометров товарного газа для Китая, также он будет производить до 2,6 млн тонн этана, до 1 млн тонн пропана, около 500 тыс. тонн бутанов и до 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции в год.

Навпомним, Газпром приступил к проектированию магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» в сентябре. В январе начались проектно-изыскательские работы.