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Путин дал старт началу производства на Амурском газоперерабатывающем заводе
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Президент России Владимир Путин в среду в формате видеоконференции принял участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) Газпрома в районе города Свободный Амурской области.
Президент наблюдал за запуском в работу предприятия, которое, как планируется, станет одним из самых крупных по переработке природного газа, передает РИА «Новости».
Путин в ходе мероприятия заявил, что Россия должна нарастить свою долю на мировом рынке поставок гелия, сообщает ТАСС. «Для нашей экономики этот проект имеет особое значение. Поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения», – подчеркнул он.
«После выхода на полую мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 млрд кубических метров природного газа, производить порядка 60 млн кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке», – добавил президент.
Сейчас на глобальном рынке в этом секторе США занимают 56%, Катар – 28%, а Россия – всего 3%. «Знаю, что в него (завод – прим. ВЗГЛЯД) вложен поистине колоссальный труд нескольких тысяч специалистов из многих регионов нашей страны и из-за рубежа», – указал президент.
Путин назвал АГПЗ «хорошим шагом в повышении глубины переработки сырья», это свидетельствует об эффективном и рачительном использовании природных ресурсов.
Присутствовавший на видеосвязи глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что компания в скором времени запустит в районе Владивостока гелиевый хаб для экспорта гелия с Амурского ГПЗ.
«Гелий крайне востребован в самых современных производствах, и мы видим, что спрос на гелий растет, особенно в районе Юго-Восточной Азии. И в самое ближайшее время в районе города Владивостока будет запущен в эксплуатацию для поставки гелия на международные рынки», - заявил Миллер.
На АПГЗ планируется перерабатывать многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, который поступает по «Силе Сибири», проектная мощность завода – 42 млрд кубометров газа в год. На предприятии также будет крупнейшее в мире производство гелия, до 60 млн кубометров в год.
На заводе будет шесть технологических линий мощностью по 7 млрд кубометров в год каждая, их планируется вводить поэтапно. На проектную мощность предприятие планируется вывести к январю 2025 года.
АГПЗ будет производить 38 млрд кубометров товарного газа для Китая, также он будет производить до 2,6 млн тонн этана, до 1 млн тонн пропана, около 500 тыс. тонн бутанов и до 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции в год.
Навпомним, Газпром приступил к проектированию магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» в сентябре. В январе начались проектно-изыскательские работы.
Москва отказалась обсуждать условия смягчения или отмены санкций США
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Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта «Северный поток – 2» может быть отозвано, вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как, в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом», так как «достроить «Северный поток – 2» у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)», передает РИА «Новости».
«Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа – это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный – поставки начнутся и пойдут на благо укрепления энергетической безопасности стран, которые будут его получать», – добавил он.
По словам Рябкова, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может.
«Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика, не только в отношении России, но и в отношении других стран», – заключил замминистра.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока – 2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа.
На Украине объяснили, кто виноват в достройке «Северного потока – 2»
Украинское руководство продемонстрировало неспособность грамотно строить политику по сохранению транзита газа через страну в вопросе противостояния строительству «Северного потока – 2», заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
Он напомнил, что строительство газопровода финансируют, в том числе, европейские компании. «Германия, естественно, заинтересована в достройке «Северного потока – 2», тем более что это превращает ее в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины», – заявил Суслов в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что отдельные украинские чиновники при этом высказываются в антиевропейском ключе, но их высказывания неправомерны. «Каждый в этом мире, особенно в международных отношениях, борется исключительно за свои интересы», – указал бывший министр.
По мнению Суслова, если Киев потеряет доходы от транзита голубого топлива, то только потому, что руководство Украины не смогло грамотно выстроить политику по сохранению этого источника.
«Потому что оно постоянно делало заявления общего плана, о том, что Запад нам поможет, что США не дадут достроить (газопровод). Рассказывал [президент Владимир] Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден, а Германия слушала, слушала, да и обеспечила все необходимые условия для его достройки. Потому что Германия теперь будет получать значительную часть доходов от транзита газа, те деньги, которые раньше получала Украина», – подвел итог бывший министр.
Ранее Зеленский заявлял, что действия президента США Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
В Бундестаге с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании «кормить» Украину
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Нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить».
Эрнст указал, что «газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили Газпром и Нафтогаз», и «за это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», передает ТАСС.
«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», – считает он.
Напомним, Владимир Путин, выступая в минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия.
При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана «всех кормить».
России предсказали утрату лидерства в экспорте газа
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Правительство допустило, что Россия уже в 2024 году может потерять лидерство по объемам экспорта газа в мире, следует из данных плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии страны до 2035 года.
В документе указывается, что в ближайшие два года страна сохранит за собой первую строчку в тройке крупнейших поставщиков голубого топлива на международный рынок, передает РИА «Новости».
Однако перспективы на 2024 год менее определенны: в нем Россия может удержать позицию, однако также может оказаться и вторым по величине экспортером газа.
Основной рынок сбыта российского голубого топлива – европейский. По информации ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала около 261 млрд кубометров газа. Затем в списке крупнейших поставщиков следует Катар с объемом экспорта 143 млрд кубометров, на третьей строчке расположились США с показателем 132 млрд, четвертое место заняла Норвегия со 111 млрд кубометров газа, пятое – Австралия (100 млрд).
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко подчеркнул, что из крупнейших в мире экспортеров СПГ наибольший потенциал роста добычи есть у США, располагающих большими запасами сланцевого газа, а также Катара, который планирует расширить производственные мощности.
Таким образом, эти два государства могут подняться на первую строчку списка крупнейших экспортеров.
Однако, на его взгляд, цель отстоять лидерство любой ценой – не самый рациональный подход. «Важнее, чтобы любые новые проекты приносили прибыль, валютную выручку и налоги в бюджет», – заявил он.
Нарастить же свою долю на газовом рынке Россия потенциально может как за счет строительства новых трубопроводов в Китай, так и за счет реализации новых СПГ-проектов. При этом сильно увеличить продажи за счет Европы вряд ли получится, помехой может стать конкуренция со сжиженным газом и постепенный переход европейских стран на «зеленую» энергетику, заключил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена.
В Европе зафиксирована нехватка газа
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Стоимость газа в Европе остается высокой, несмотря на то, что летом обычно происходит снижение цены, это происходит из-за нехватки топлива и отсутствия конкуренции со стороны угля, пишут СМИ.
Спотовые цены на главном европейском газовом хабе TTF, которые в мае превысили 300 долларов за 1 тыс. кубометров и достигли максимума с 2018 года, не показывают снижения, июльский фьючерс на бирже ICE прибавил 2,7% (порядка 349 долларов за 1 тыс. кубометров), сообщает «Коммерсант».
Рост цен обосновывается тем, что сократились поставки из Норвегии, второго после Газпрома поставщика, в Норвегии проводятся профилактические работы на добывающей инфраструктуре.
Газпром же не увеличивает поставки, не желая наращивать транзит через Украину, так как для этого пришлось бы выкупать дополнительные мощности.
В Западной Европе не могут нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ), так как Азия предлагает выкупать продукт по более высоким ценам.
В январе–мае Европа закупала 37 млн тонн СПГ (23% мирового потребления), год назад эти показатели составляли 45 млн тонн и 29% соответственно, пояснил аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин.
Напомним, укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» в Европу уже завершена. Газета ВЗГЛЯД писала, что к началу отопительного сезона газ может пойти по ней в ЕС.
Байден объяснил цель переговоров с Путиным
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что прямой разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина – лучший способ понять, что намеревается делать Москва.
По словам Салливана, «есть множество вопросов, которые двум странам необходимо проработать». Он также подчеркнул, что прямой разговор Байдена с Путиным – «лучший способ понять, что намеревается и планирует делать Россия». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не может быть какой-либо замены контактам между двумя лидерами, особенно в контексте решения сложных вопросов», – сказал Салливан.
Также он добавил, что Байдену важно лично встретиться с Путиным.
«Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно в сложных отношениях, но с Путиным это еще более важно. У него очень персонализированный стиль принятия решений... Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса», – сказал Салливан.
При этом он также отметил, что Вашингтон рассматривает предстоящую личную встречу Байдена с Путиным не как поощрение, а как защиту американских интересов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным. Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
Американские СМИ: Байден перед переговорами с Путиным не будет встречаться с Зеленским
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Администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина, пишут СМИ.
Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным в Женеве, но решил отказаться от этой идеи, пишет Axios со ссылкой на источники.
По этим данным, от этой идеи решили отказаться, поскольку Зеленский задумал сменить руководство Нафтогаза, этот шаг вызвал обеспокоенность в американской администрации.
Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Зеленский пожаловался на Байдена
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Действия главы американского государства Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский пожаловался на решение США отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG. В Киеве оказались «очень неприятно удивлены». По словам президента Украины, он «искренне полагал, что, когда дело касалось «Северного потока – 2», США, скажем так, оставались последним оплотом». Зеленский сказал, что «был удивлен несколько раз». Так, «помимо самого решения США вторым сюрпризом безусловно стал тот факт», что Зеленский узнал о нем «из прессы». Он подчеркнул, что «отношения между стратегическими партнерами должны быть прямыми», передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Президент Украины отметил, что решение США «определенно не направлено на поддержку Украины». Он отметил, что в ходе разговора с Байденом получил «прямые сигналы» относительно газопровода. При этом украинский лидер сказал, что все эксперты сходятся в том, что Байден знает Украину «лучше бывших президентом» и разбирается во многих вопросах, передает РИА «Новости».
Зеленский назвал проект газопровода «оружием в руках» России: «Мне до сих пор кажется, что «Северный поток 2», как понимаем это мы и исходя из понимания безопасности не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки – нашего стратегического партнера – мы рассматриваем его как оружие, настоящее оружие, и я открыто об этом говорю».
Для Киева, как отметил президент Украины, стало «неожиданным», что «пули» для этого оружия решили поставлять США, отказавшись от санкций. Зеленский сказал, что США – это «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». По его словам, он «всегда считал, что Украина отстаивает точно такие же принципы в Европе».
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Замглавы МИД Украины Евгений Енин сообщал о намерении Зеленского провести переговоры с Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский собщил, что представители Байдена не консультировали его по поводу грядущего саммита.
«Считаю такие консультации важными. Я верю, что консультации должны проводиться лицом к лицу, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону», – сказал он. Зеленский «понимает, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика это может не произойти, но выбор остается только за ним».
Зеленский сказал, что «будучи гарантом конституции Украины», готов «защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты». Он выразил готовность встретиться с Байденом и «обсудить все эти детали перед встречей» президента США с российским лидером. Зеленский считает, что его контакт с американским президентом «в той или иной форме» возможен.
«Все эти действия, что мы с вами обсудили, <…> ослабляют уверенность внутри Украины <…> в непоколебимой поддержке», – признал глава украинского государства.
Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
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Блинкен захотел принять участие в личной встрече Путина и Байдена
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена в Женеве, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, госсекретарь США Энтони Блинкен якобы «примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве», передает ТАСС.
Прайс сообщил, что шеф американской дипломатии вместе с Байденом посетит Британию, где примет участие в саммите Группы семи в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Госсекретарь США также «будет сопровождать [американского] президента на саммите НАТО 14 июня и саммите США – ЕС 15 июня, которые пройдут в Брюсселе», подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США.
Накануне в администрации Байдена поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Блинкен назвал цель Байдена на встрече с Путиным
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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.
Комментируя нападения хакеров на американские организации, он сообщил, что США «разговаривали с Россией о них». Блинкен отметил, что «этими атаками, похоже, занимаются преступные организации». Он подчеркнул, что «обязанность каждой страны, в том числе России – если есть преступная организация, предпринимающая с ее территории вылазки против кого-либо еще – делать то, что необходимо, чтобы остановить ее, чтобы привлечь ее к ответственности».
Как заявил Блинкен, Байден «встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти атаки». Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся», передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Кроме того, США хотят обсудить возможности совместного укрепления международной безопасности, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Блинкен считает «встречу двух президентов лицом к лицу лучшим способом» обсудить эти вопросы. «Есть вещи, которые мы можем делать вместе, которые будут способствовать укреплению безопасности нашего народа, российского народа, народов всего мира, стратегической стабильности, контроля над вооружениями», – сказал он.
Встреча, по его словам, должна стать «испытанием» предложения о более стабильных отношениях между двумя государствами, которое «важно провести». Хотя после одной встречи трудно судить о возможности улучшить отношения, но появятся «некоторые признаки» этого, сказал глава Госдепа.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Как заявил Блинкен, «если Россия решит продолжить безрассудные и агрессивные действия», США «готовы иметь дело с этим, как уже было». Но Вашингтон готов и к «взаимодействию», если Москва «выберет другой курс».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией
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Путин денонсировал Договор по открытому небу
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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу, который давал право странам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.
«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
На прошлой неделе Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
27 мая в МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
В США призвали Байдена заключить сделку с Путиным
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Соединенным Штатам нужно пойти навстречу России, поскольку конфронтация не сделает мир более безопасным, сближение Москвы и Пекина угрожает Вашингтону, заявил обозреватель журнала The American Spectator и бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
«Он (Байден) может «поехать в Россию» в переносном смысле (саммит проходит в Швейцарии) и стабилизировать отношения, которые слишком важны, чтобы разрушить их окончательно», – отметил автор материала, передает РИА «Новости».
Обозреватель добавил, что странам необходимо договориться о невмешательстве в выборы. При этом, по его словам, США несут за это больше ответственности, чем Россия. Также Москва и Вашингтон должны запретить «операции» в киберпространстве, тех же принципов следует придерживаться и европейским странам.
Бэндоу отметил, что важным условием прекращения конфронтации должна быть остановка расширения НАТО. «Самое главное, США должны пообещать, что в списке стран-членов Альянса не появится ни Грузия, ни Украина. Это не входит в интересы Америки», – указал автор.
Напомним, президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня.
Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Стало известно о возможном участии Лаврова во встрече Путина и Байдена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите Россия – США, который состоится 16 июня в Женеве, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава», – сказал Рябков в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Замминистра добавил, что согласование повестки и места встречи президентов также находится в работе. «Думаю, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД», – отметил он.
Рябков также не исключил, что посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Салливан примут участие, но окончательного решения пока нет.
Вместе с тем Рябков заявил, что США проводят безответственную политику в отношении Украины, поэтому напряженная ситуация в стране сохранится, передает РИА «Новости».
«Это неизбежный элемент американо-украинских попыток продемонстрировать высокую степень взаимопонимания. Ничего нового, удивительного или меняющего общую диспозицию в этом мы не видим. Неважно когда, в каком формате лидеры этих двух стран встречаются. Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно. Эта политика не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной Минского пакета мер», – сказал дипломат.
Однако, по его словам, пока не получается внедрить в сознание администрации США безальтернативность движения по этому пути, отметил Рябков. «Поэтому мы исходим из того, что напряженность, создаваемая этой линией, сохранится, а кто, где и когда встречается на уровне лидеров – это момент вторичный, содержание нужно менять подхода», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президентов России и США Путина и Байдена в Женеве.
Накануне в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Пушков дал совет Байдену перед встречей с Путиным в Женеве
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков посоветовал американскому президенту Джо Байдену во время саммита в Женеве не пытаться навязывать российскому лидеру Владимиру Путину какие-либо требования и не пытаться «играть мускулами».
«Будем надеяться, что 50 лет опыта, накопленного Байденом, ему подскажут, что не надо пытаться навязать Путину свои требования и условия. Это не даст Байдену результата и провалит саммит. Надеюсь, он не будет пытаться «играть мускулами». У его она они в любом случае крепче», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным.
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Шведский суд отклонил апелляцию турецкой Akfel Gaz по спору с Газпромом
Апелляционный суд шведского округа Свеа вынес решение после судебных слушаний по спору между Газпромом и частным турецким импортером газа Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A. S. о пересмотре контрактной цены поставок. Иск турецкой компании был отклонен, говорится в тексте решения.
В решении указывается, что «в ходе рассмотрения (дела) апелляционный суд пришел к выводу, что не было доказано, что арбитражный суд в каком-то отношении превысил свои полномочия или допустил процессуальные ошибки». Потому «иск Akfel Gaz об отмене арбитражного решения должен быть отклонен», передает ТАСС.
При этом турецкая компания возместит российскому концерну судебные издержки в размере 359 тыс. 750 долларов США и 175 тыс. шведских крон (более 21 тыс. долларов), «из которых 350 тыс. долларов США и 175 тыс. шведских крон приходятся на гонорары адвокатов и расходы на сумму 9 тыс. 750 долларов США».
Кроме того, «на суммы должны быть выплачены проценты в порядке, установленном судебным решением».
Напомним, в феврале 2017 года «Газпром экспорт» направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитражного разбирательства по пересмотру контрактной цены против нескольких частных турецких компаний, в том числе Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A. S.
Тогда решение было принято в пользу Газпрома. Турецкая компания обжаловала его в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции.
Аналогичную жалобу подал другой турецкий импортер – компания Enerco Enerji A. S. Эти слушания назначены на 7–10 сентября 2021 года.