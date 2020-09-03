Газпром начал проектировать «Силу Сибири – 2»

Газпром приступил к проектированию магистрального газопровода «Сила Сибири – 2», который объединит газотранспортные системы (ГТС) востока и запада России и сможет поставлять через Монголию в Китай до 50 млрд кубометров газа и газифицировать ряд регионов России, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

«В этом году мы с вами приступили к проектированию нового магистрального газопровода – «Сила Сибири – 2». Задача этого магистрального газопровода заключается в том, чтобы объединить газотранспортные системы востока и запада страны. Это, конечно же, значительно расширит возможности нашей работы и создаст дополнительные условия для газификации регионов в Восточной Сибири», – передает ТАСС его слова.

При этом Миллер отметил, что компания подписала с правительством Монголии меморандум о намерениях по созданию компании специального назначения.

«Компания призвана разработать технико-экономическое обоснование реализации этого проекта и выбора маршрута», – сказал он.

Касательно действующего трубопровода «Сила Сибири», Миллер подчеркнул, что тот работает надежно, поставки в Китай идут по графику, при этом компания постепенно их наращивает.

Также председатель правления отметил, что Газпром выполнил уже более половины работы по расширению линейной части газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

По его словам, компания в настоящий момент реализовала проект Амурского газоперерабатывающего завода на 66%. На данный момент на стройке находятся порядка 30 тыс. человек.

Отмечается также, что компания также подписала с 14 регионами программы по газификации на 2021-2025 годы, по которым объем инвестиций вырастет в три раза по сравнению с предыдущими пятью годами.

«Мы здесь значительно усиливаем работу. В августе приступили к подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации регионов – на 2021-2025 годы. Уже подписано 14 программ. Конечно, в предстоящие пять лет предстоит сделать очень и очень много. В первую очередь я хотел бы здесь отметить объем инвестиций, которые Газпром со своей стороны направит на реализацию этих программ. Этот объем инвестиций в три раза больше, чем за предыдущие пять лет», – подытожил Миллер.

Ранее начальник управления долгосрочных программ развития Газпрома Кирила Полоуса заявил, что газопровод «Сила Сибири» даст Китаю возможность обеспечить газом регионы с самым быстрорастущим спросом и поможет подстраховаться от волатильности рынка сжиженного природного газа.

Кроме того, Миллер заявлял, что компания ведет переговоры с китайскими партнерами о наращивании поставок газа на 6 млрд кубометров.

В конце мая стало известно, что газопровод «Сила Сибири» столкнулся с проблемами при освоении Чаяндинского месторождения.