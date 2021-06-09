В Госдуме заявили об усилении попыток вмешательства в дела России на фоне выборов

Западные спецслужбы пытаются использовать предстоящие выборы в России как повод для вмешательства во внутриполитические процессы в стране, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев.

«Будем откровенны, против нашей страны давно уже развязана беспрецедентная информационная или как еще называют гибридная война. И по мере того, как крепнет наше государство, давление извне на Россию только нарастает. Что же касается выборов, то это как раз очень удобный повод для вмешательства как раз в тот период, когда в стране разворачивается общественная дискуссия о путях ее развития, различные политические силы соревнуются в борьбе за умы избирателей», – заявил Пискарев в интервью «Комсомольской правде».

Он добавил, что организаторы кампаний по вмешательству не без оснований считают, что государство уязвимо с точки зрения воздействия на общественно-политическую ситуацию, эти силы попытаются «провести своих ставленников в органы государственной власти».

Глава комиссии пояснил, что закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций, участвовать в выборах, не поражает в правах граждан. «Да, я видел такие публикации, слышал утверждения о том, что чуть ли не 37-й год наступает и «все пропало». Хочу пояснить – нельзя воспринимать этот закон как известное в нашей истории поражение в правах, когда навсегда лишались возможности участвовать в выборах представители определенных классов. Да, законом вводится барьер, ограничение для ряда лиц избираться в депутаты различных уровней представительной власти, но строго на оговоренный в законе срок. Причем их причастность должна быть установлена судом», – подчеркнул депутат.

Рядовым же участникам экстремистских организаций, или тем, кто причастен к их деятельности, такой срок определен на три года, по истечении которых они смогут избираться, как и другие. «Для учредителей и руководителей срок больше – пять лет. Таким образом, и они не лишаются своих прав навсегда. Это закон, если хотите заградительный и предупредительный, и в реальности он коснется очень узкого круга лиц. Те, кто изменил свои взгляды, утратил связь с экстремистский организацией, в будущем могут быть избраны в органы власти», – добавил парламентарий.

Он привел в пример молодежные волнения в Европе в середине XX века, среди которых было немало людей с «весьма радикальными взглядами», но в будущем они стали влиятельными политиками. «Среди них, например, Даниель Кон-Бендит, заседающий сегодня в Европарламенте. Думаю, наш закон не стоит воспринимать как клеймо, а скорее, как предупреждение и профилактическую меру для тех, кто оступился и совершает ошибку. Эти несколько лет дают им возможность переоценить и пересмотреть свои взгляды. Законодательная логика тут, согласитесь, максимально прозрачная: не будьте экстремистами и у вас не будет никаких проблем и ограничений», – сказал Пискарев.

Депутат также высказался о законопроекте, подготовленном комиссией, вводящем ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных организаций. «Речь идет не об обучении за рубежом вообще, а о подготовке на тех самых курсах, семинарах, тренингах, которые я назвал современными школами Абвера. О подготовке в центрах, организованных исключительно нежелательными в России организациями. Вот за это действительно предусмотрена нашей поправкой ответственность. Но ведь и знания они там передают весьма специфические. Например, обучают методам конспирации и сбору секретной информации, обходу блокировок Роскомнадзора, координации массовых беспорядков. Понятно, для чего проходят такую подготовку, и какую опасность представляют выпускники подобных курсов», – рассказал глава комиссии.

По его словам, таких людей готовят во время выборов, одним из примеров он назвал признанную в России нежелательной американскую неправительственную организацию с названием «Национальный Демократический Институт Международных Отношений». Эта структура, уточнил парламентарий, провела множество вебинаров для участников российских избирательных кампаний разных уровней.

«В распоряжении нашей комиссии есть десятки методичек и инструкций американских политтехнологов и НПО по влиянию на избирательные кампании в России. Налицо методическая подготовка «агентов влияния». Примечательно, что как раз в ходе этих «просветительских» мероприятий по выборной тематике обсуждались вопросы применения опыта боевиков Майдана на территории нашей страны», – подчеркнул Пискарев.