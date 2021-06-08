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Опубликована финальная часть записей «прослушки Медведчука»
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Четвертая и последняя часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с российскими представителями опубликована на канале Bihus.info в YouTube.
Канал Bihus.info позиционирует себя как команду журналистских расследований.
«Освобождение пленных, газовые переговоры с Кремлем и электричество из России – в финальной серии пленок Медведчука мы собрали еще три сферы его влияния», – говорится в описании к видео.
Bihus.info утверждает, что политик в ходе телефонных разговоров в 2014 году якобы вел с представителями российской стороны посреднические переговоры по поставкам газа на Украину. Параллельно с этим украинская делегация вела переговоры с Россией в Брюсселе. В записях присутствуют разговоры, в которых якобы Медведчук убедил на тот момент президента Украины Петра Порошенко пойти на уступки российской стороне в этом вопросе, передает РИА «Новости».
Также в записях записях содержатся эпизоды, где якобы Медведчук договаривается с представителями России о поставках электроэнергии на Украину, чтобы Киев в свою очередь поставлял электричество в Крым. Как заявляют журналисты, Порошенко хотел, чтобы поставки электроэнергии из России проходили через компанию его соратника Константина Григоришина. Однако якобы после того, как информация просочилась в СМИ, Порошенко решил убрать из этой цепочки компанию-посредника, и договор на поставки электроэнергии был подписан с государственной компанией.
Помимо этого, журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями Самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но не особо способствовал процессу. По их информации, в 2014 году до подключения Медведчука к переговорам из Донбасса удалось вернуть 1,5 тыс. пленных, а за последующие пять лет при участии Медведчука –также 1,5 тыс.
Bihus.info собираются в ближайшее время опубликовать полные записи якобы разговоров Медведчука, на основании которых они сделали свои четыре выпуска.
Ранее были опубликованы три части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это «чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался».
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Депутат объяснил опасность использования днепровской воды в Крыму
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Крым не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Козенко. Так он оценил сообщения о протечках в плотине, сооруженной украинскими властями близ границы с Россией на Перекопском перешейке.
«Действительно, есть информация о том, что плотина на границе Украины и Крыма начала разваливаться, в результате чего вода из Днепра попадает на полуостров», – подтвердил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
«Об причинах нужно спрашивать у националистических украинских властей, кто перекрывал Северо-Крымский канал – почему возникла проблема с плотиной, которую они возвели на скорую руку. В самом Крыму все проблемы, связанные с водообеспечением, давно решили», – добавил парламентарий.
Ранее Козенко отметил: полуостров не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления. «В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища, – цитировал парламентария ТАСС. – И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится».
В понедельник в украинской прессе появились сообщения – плотина через Северо-Крымский канал, которую возвели на Перекопском перешейке в 2014 году, начала разваливаться, и в русло начала поступать днепровская вода.
Эту дамбу из мешков с песком и металлоконструкций возвели в Херсонской области силами местных фермеров, поясняет «Спутник». Украинские власти предполагали, что барьер будет временным. В 2015 году украинская сторона начала возводить новое заграждение, но оно не было достроено до сих пор. Что касается качества воды в Северо-Крымском канале, то ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН фиксировали в ней повышенную концентрацию радионуклидов.
Напомним, до перекрытия Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском позиция Киева неизменна – Украина готова возобновить поставки лишь при условии так называемых демилитаризации и деоккупации Крыма. Об этом в мае в очередной раз напомнил МИД Украины.
Из-за украинской водной блокады вопрос водоснабжения двух российских регионов, Республики Крым и Севастополя, решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения – которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае руководитель республики сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму.
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В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины
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На саммите НАТО 14 июня будет подтверждена позиция открытых дверей по Украине, но по вопросу ее членства в альянсе консенсуса еще нет, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе конференции «Демократия в действии».
«Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса еще нет», – ответил он на вопрос о перспективе членства Украины и Грузии в альянсе. Об этом сообщает ТАСС.
Он также рассказал, что вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. «Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей», – рассказал заместитель генсека НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно.
Напомним, Минобороны России сообщило, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО решило поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что ждет его визита в Вашингтон этим летом. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», – цитирует РИА «Новости» Салливана.
По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», – добавил он.
Ранее в Киев анонсировал телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
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Лавров заявил ФРГ и Франции о неприемлемости пересмотра Минских соглашений
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегами из Франции и Германии заявил, что попытки Киева провести ревизию минских соглашений неприемлемы, сообщил МИД России.
Отмечается, что состоялся телефонный разговор Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, в ходе которого министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата».
«Была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», – говорится в сообщении министерства.
Также Лавров подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам.
Кроме того, как отметили в дипведомстве, главы МИД обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Напомним, в феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Байден поговорил с Зеленским о коррупции
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил поддержку Киева в связи с «продолжающейся российской агрессией в Крыму», борьбу с коррупцией и реформы, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
«Байден подтвердил устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности», – приводит РИА «Новости» текст заявления Псаки, распространенного пресс-службой Белого дома.
Кроме того, президенты двух стран, по словам представителя Белого дома, «обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ» и «евроатлантические устремления Украины, которые приведут к установлению правосудия и безопасности и процветанию народа страны».
Псаки подтвердила, что Байден «позднее этим летом» ждет Зеленского в Вашингтоне.
Ранее в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили порталу Axios, что Киев неверно истолковал слова Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
Напомним, Байден отклонил настойчивую просьбу Зеленского не встречаться с президентом России Владимиром Путиным до того, как будут проведены американо-украинские переговоры на высшем уровне.
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США опровергли версию Киева о поддержке Байденом членства Украины в НАТО
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Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО, сообщили порталу Axios в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство «изначально опубликовали противоречивые» заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул <…> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», передает ТАСС.
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», – сообщили порталу в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».
При этом, как отмечает портал, Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
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Посла Украины возмутила позиция Германии по военной помощи Киеву
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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву, сообщают СМИ.
Издание Welt am Sonntag сообщило, что Мельника «раздражают» идущие в Германии дебаты об оказании военной помощи Киеву, в том числе и относительно вопроса о том, что чисто оборонительной военной помощи не бывает, передает РИА «Новости».
«Конечно, на крыше военно-медицинского автомобиля должно быть вооружение, чтобы он мог защищаться в случае нападения, но с такими машинами нельзя штурмовать линию соприкосновения и отвоевывать оккупированные территории», – заявил посол.
Он также пожаловался, что даже при личных встречах на высоком уровне тема военной помощи с немецкой стороны просто опускается.
«За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре», – отметил дипломат.
При этом Мельник признал, что Германия оказала Киеву обширную помощь в других областях, в частности, «в построении гражданского общества».
Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.
Напомним, Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Например, у посла нашлись претензии ко встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена: он рад, что «тема Украины занимает важное место в повестке дня» саммита, но ему «кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами».
Также он заявлял, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».
Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала интервью вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной болгарским СМИ, указав на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы.
Дипломат отметила, что в связи с высказываниями Стефанишиной «возникает несколько вопросов, касающихся элементарной логики». «Во-первых, каково все-таки основное целеполагание Москвы, по мнению Стефанишиной: Россия семь лет воюет с Украиной или Россия предпринимает акты агрессии в свете предстоящих выборов в Государственную думу? Во-вторых, каким образом Украина «вот уже семь лет борется с российской агрессией в Донецке и Луганске», если Россия разместила вооруженные силы, как она отметила, «вдоль своей границы»? В-третьих, в интервью Стефанишина заявила, что НАТО моментально отреагировала на «агрессию», что «вынудило Россию вывести свои войска». Вообще непонятно, откуда Россия выводила свои войска, если они были на российской территории, там же и остались», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Также у официального представителя российского внешнеполитического ведомства вызвало недоумение, «где же пресловутые «российские танки» на украинской территории, о которых Киев прожужжал все уши мировому сообществу», если Стефанишина отмечает, что российская техника «так и осталась в непосредственной близости от границы» на российской территории.
«Стефанишина заявила, что НАТО пришла Украине на помощь. При этом в апреле Зеленский в интервью итальянским СМИ сказал, что «вооруженные силы Украины сдерживают российскую агрессию в Европе». Так кто кого от России защищает: Украина Североатлантический альянс или НАТО Украину? Запутались ребята», – резюмировала Захарова.
Напомним, замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Погребинский объяснил решение Киева переврать слова Байдена о членстве Украины в НАТО
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«Инерция самосознания украинской правящей элиты требует все большего утверждения тезисов о том, что «весь мир с нами и против России», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя опровержение со стороны Белого дома версии Киева о поддержке Джо Байденом членства Украины в НАТО.
«Украинские власти ведут себя как мелкие жулики. Они надеялись, что их не поймают. Понятно же, что в Белом доме их заявления проверят, но они все равно себе такое позволяют. Мы должны уже привыкнуть, что у нас такой президент», – отметил киевский политолог Михаил Погребинский.
По его словам, «инерция политического самосознания украинской правящей элиты требует все большего утверждения тезисов о том, что «весь мир с нами и против России, нас все любят и хотят принять в НАТО и ЕС». «И они не могут остановиться», – добавил политолог.
«Для нынешних правящих кругов на Украине происходящее в отношениях между Киевом и Москвой воспринимается как постоянная победа над Россией, – пояснил собеседник. – Отсутствие реакции побуждает их к еще более решительным действиям против Кремля. Им море по колено. Они думают: «А что Россия сделает? Не пойдет же она воевать с НАТО».
«Поэтому Зеленский усиливает антироссийскую риторику в своей деятельности, – полагает Погребинский. – Он пытается отобрать электорат у правых, прежде всего у экс-президента страны Петра Порошенко. Также Зеленский не очень верит, что может получить поддержку на востоке и юге, поэтому он включает себя в эту антироссийскую инерцию».
Напомним, в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили о том, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», – сообщили порталу в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».
При этом Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
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Путин и глава Евросовета указали на безальтернативность минских соглашений по Донбассу
Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, об этом в ходе телефонного разговора заявили президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин заявил Мишелю в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию, что такой подход является контрпродуктивным, как и в целом любые попытки вмешательства во внутренние дела республики.
В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В Киеве анонсировали телефонный разговор Зеленского и Байдена
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В понедельник состоится телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Сегодня будет телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, в рамках которого произойдет обмен мнениями по острым вопросам глобальной повестки», – цитирует его агентство «РБК-Украина».
По словам Подоляка, прежде всего Зеленский и Байден будут обсуждать вопросы, касающиеся ситуации на украинской восточной границе и «в целом по спектру украинско-российских отношений».
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Большинство украинцев выступили против выдвижения Зеленского на второй срок
Большая часть украинцев считает, что действующему президенту страны Владимиру Зеленскому не нужно выдвигаться на следующий срок, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
За выдвижение Зеленского на второй президентский срок выступили 37% опрошенных, противоположной точки зрения придерживаются 54,5%, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.
Если бы выборы проходили сейчас, то Зеленский сумел бы заручиться голосами 27,3% украинцев, среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. При этом в середине апреля этот показатель составлял 31,4%.
Опрос проводился с 27 мая по 1 июня 2021 года по всей Украине с помощью телефонных интервью с использованием компьютера среди 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%
В сентябре 2020 года Зеленский получил бы 29% голосов в случае проведения выборов в тот месяц.
В ДНР заявили об обнаружении техники ВСУ в населенных пунктах Донбасса
Украинские военные разместили шесть единиц военной техники вблизи жилых домов в населенных пунктах Донбасса, заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
«Вооруженные формирования Украины разместили шесть единиц вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной территории», – сказал он, пояснив, что среди обнаруженной техники были пять БМП-1, РИА «Новости».
Накануне в ДНР сообщили, что жительница Донбасса пострадала в результате взрыва боеприпаса в лесополосе.
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США потратят 700 тыс. долларов на «борьбу со злонамеренной риторикой» на Украине
Госдепартамент Соединенных Штатов намерен выделить до 700 тыс. долларов на «борьбу с дезинформацией» и «злонамеренной риторикой» на Украине, говорится в описании гранта.
«Посольство США в Киеве объявляет конкурс заявок на гранты для негосударственных организаций в целях борьбы с дезинформацией и злонамеренной риторикой, распространяемой в социальных сетях и традиционных СМИ на Украине», – передает RT текст документа.
Проекты, которые профинансирует американская сторона, должны быть направлены на расширение возможностей в том числе гражданских активистов, НПО и СМИ в вопросах «борьбы с распространением дезинформации», а также на консультирование представителей государственных органов по той же проблематике.
Кроме того, инициатива предполагает повышение активности украинской общественности в вопросе «использования средств анализа данных» для выявления и отслеживания «дезинформации».
Не исключена в этом отношении и реализация мер по «сокращению уязвимости» определенных групп украинской аудитории для проблем, обозначенных выше.
Общий бюджет инициативы – 700 тыс. долларов. При этом размер минимального гранта не должен превышать 40 тыс. долларов, а максимального – 150 тыс. долларов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.
СМИ: Сторонники Трампа предлагали Зеленскому начать расследование против Байдена
Адвокат Руди Джулиани, который в 2019 году занимал пост советника экс-лидера США Дональда Трампа, два года назад требовал от помощника президента Украины Андрея Ермака, чтобы Владимир Зеленский объявил о расследовании случаев коррупции с участием тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена.
Телеканал CNN сообщает, что ознакомился с неизвестной широкой публике аудиозаписи разговора, якобы демонстрирующем, что Джулиани «жестко оказывал давление и уговаривал украинское правительство в 2019 году расследовать неподтвержденные фактами сговоры с участием Байдена», передает РИА «Новости».
Указывается, что информация о телефонном разговоре Джулиани и Ермака и частичная стенограмма были опубликованы в СМИ в феврале и апреле, а теперь журналисты ознакомились с 40-минутной записью.
Телеканал утверждает, что звонок начался с объяснения Джулиани нескольких запутанных теорий заговора правых о дипломатических сделках Байдена на Украине и предполагаемом вмешательстве Украины в выборы 2016 года в США.
Упомянутый в качестве одного из участников разговора американский дипломат Курт Волкер изначально был осведомлен, что коррупционные претензии к Байдену «просто не заслуживают доверия», а Джулиани ссылался на некоего надежного международного следователя.
Телеканал напоминает, что разговор предшествовал звонку Трампа Зеленскому, и обе беседы позже стали центральной частью первой попытки объявить Трампу импичмент, в рамках которой его обвиняли в желании получить от Украины помощь в процессе избирательной кампании.
«Все что нам нужно от президента (Зеленского), чтобы он сказал: «Я собираюсь назначить честного прокурора, он будет расследовать и откопает доказательства, существующие, и любые другие о вмешательстве в выборы 2016 года». А потом с темой о Байдене можно заканчивать», – сказал Джулиани, по сообщению телеканала.
В конце разговора Ермак поддался собеседнику: «Я уверен, что Зеленский так скажет».
CNN отмечает, что подразумевался ответ на просьбы Джулиани и Волкера о том, чтобы Зеленский упомянул расследование во время разговора с Трампом, который тогда планировался.
Через несколько дней Трамп и Зеленский разговаривали по телефону, и, согласно опубликованной Белым домом стенограмме, бывший американский лидер высказал президенту Украины некоторые из тех теорий, о которых Джулиани упоминал в разговоре с Ермаком.
Сообщение CNN появилось на фоне состоявшегося ранее телефонного разговора Байдена и Зеленского, в котором они обсудили, в частности, борьбу с коррупцией.
Напомним, в 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Украинский политолог Михаил Погребинский заявлял газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.
В январе 2021 года на Украине возбудили дело против рассказавших о коррупции семьи Байденов.