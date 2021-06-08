Путин призвал к объединению усилий в борьбе с COVID-19

Борьба с COVID-19 требует объединения усилий мирового сообщества, пока рано говорить о победе над вирусом, но уже можно извлечь уроки из пандемии, заявил президент России Владимир Путин.

В обращении Путина к участникам Примаковских чтений, которое зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков, говорится, что число вызовов «постоянно растет», многие из них «представляют реальную угрозу международной стабильности и безопасности, жизни и благополучию людей в разных частях света», передает РИА «Новости».

«К таким вызовам, как деградация механизмов контроля над вооружениями, деятельность террористических группировок, активизация киберпреступности и эскалация региональных конфликтов, прибавилась эпидемия коронавируса», – отметил президент.

По его словам, серьезные социально-экономические последствия эпидемии ощущаются повсеместно.

«Борьба со столь опасной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества. Однако, к сожалению, далеко не все оказались к этому готовы. Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций. Рассчитываю, что участники Примаковских чтений уделят самое пристальное внимание этим и другим актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня», – отметил глава государства.

Ранее Путин объяснил затягивание регистрации российской вакцины от COVID в Европе.

Вместе с тем стали известны возможные сроки одобрения ВОЗ препарата «Спутник V». Комиссия ВОЗ уже прибыла в Россию для изучения соответствующих данных. Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД