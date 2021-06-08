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Путин призвал к объединению усилий в борьбе с COVID-19
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Борьба с COVID-19 требует объединения усилий мирового сообщества, пока рано говорить о победе над вирусом, но уже можно извлечь уроки из пандемии, заявил президент России Владимир Путин.
В обращении Путина к участникам Примаковских чтений, которое зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков, говорится, что число вызовов «постоянно растет», многие из них «представляют реальную угрозу международной стабильности и безопасности, жизни и благополучию людей в разных частях света», передает РИА «Новости».
«К таким вызовам, как деградация механизмов контроля над вооружениями, деятельность террористических группировок, активизация киберпреступности и эскалация региональных конфликтов, прибавилась эпидемия коронавируса», – отметил президент.
По его словам, серьезные социально-экономические последствия эпидемии ощущаются повсеместно.
«Борьба со столь опасной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества. Однако, к сожалению, далеко не все оказались к этому готовы. Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций. Рассчитываю, что участники Примаковских чтений уделят самое пристальное внимание этим и другим актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня», – отметил глава государства.
Ранее Путин объяснил затягивание регистрации российской вакцины от COVID в Европе.
Вместе с тем стали известны возможные сроки одобрения ВОЗ препарата «Спутник V». Комиссия ВОЗ уже прибыла в Россию для изучения соответствующих данных. Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».
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Байден объяснил цель переговоров с Путиным
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что прямой разговор лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина – лучший способ понять, что намеревается делать Москва.
По словам Салливана, «есть множество вопросов, которые двум странам необходимо проработать». Он также подчеркнул, что прямой разговор Байдена с Путиным – «лучший способ понять, что намеревается и планирует делать Россия». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Не может быть какой-либо замены контактам между двумя лидерами, особенно в контексте решения сложных вопросов», – сказал Салливан.
Также он добавил, что Байдену важно лично встретиться с Путиным.
«Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно в сложных отношениях, но с Путиным это еще более важно. У него очень персонализированный стиль принятия решений... Для президента Байдена важно лично встретиться с президентом Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса», – сказал Салливан.
При этом он также отметил, что Вашингтон рассматривает предстоящую личную встречу Байдена с Путиным не как поощрение, а как защиту американских интересов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным. Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
Американские СМИ: Байден перед переговорами с Путиным не будет встречаться с Зеленским
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Администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина, пишут СМИ.
Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным в Женеве, но решил отказаться от этой идеи, пишет Axios со ссылкой на источники.
По этим данным, от этой идеи решили отказаться, поскольку Зеленский задумал сменить руководство Нафтогаза, этот шаг вызвал обеспокоенность в американской администрации.
Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Блинкен захотел принять участие в личной встрече Путина и Байдена
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена в Женеве, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, госсекретарь США Энтони Блинкен якобы «примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Женеве», передает ТАСС.
Прайс сообщил, что шеф американской дипломатии вместе с Байденом посетит Британию, где примет участие в саммите Группы семи в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Госсекретарь США также «будет сопровождать [американского] президента на саммите НАТО 14 июня и саммите США – ЕС 15 июня, которые пройдут в Брюсселе», подчеркнул официальный представитель Госдепартамента США.
Накануне в администрации Байдена поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Кабмин введет упрощенный вариант въезда в страну для трудовых мигрантов
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Правительство России рассматривает введение упрощенного въезда для трудовых мигрантов, чтобы избежать подрыва экономики страны, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию», – сказал Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость» на RTVI, передает РИА «Новости».
Как отметил вице-премьер, отсутствие трудовых мигрантов – основная проблема в строительной отрасли России на сегодняшний день. «Очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем», – подчеркнул он.
Хуснуллин подчеркнул, что отсутствие рабочих мигрантов на стройках России в период пандемии коронавируса «еще как ударило» по отрасли.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вопрос о вакцинации от коронавируса мигрантов и иностранных студентов правительство России будет решать в ближайшее время.
Напомним, в начале мая президент Владимир Путин заявил, что России не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики, отметив, что власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. В марте Путин на заседании коллегии МВД призвал решать вопросы допуска иностранной рабочей силы в Россию в соответствии с реальными потребностями экономики и исходя из защиты интересов россиян на рынке труда.
Глава набсовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявил, что на российские стройки в ближайшее время могут приехать около 300 тыс. мигрантов.
Между тем директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. Вице-премьер заявил, что инициатива ФСИН по привлечению заключенных к работе на стройках сейчас прорабатывается.
Путин наградил медалью ведущего «Что? Где? Когда?» Крюка и знатока клуба Козлова
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Президент России Владимир Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Козлова Андрея Анатольевича – первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», Крюка Бориса Александровича – первого заместителя генерального директора ООО «Телекомпания «Игра-ТВ», – говорится в указе, опубликованном на портале правовой информации, передает ТАСС.
Крюк является ведущим, автором сценария, режиссером и продюсером программы «Что? Где? Когда?» с 2001 года. Козлов играет в клубе с 1989 года, является магистром игры, трехкратным обладателем приза «Хрустальная сова», обладателем приза «Бриллиантовая сова» и звания «Лучший капитан клуба».
Также Путин наградил заслуженного тренера по фигурному катанию Тамару Москвину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«За большой вклад в развитие отечественного фигурного катания наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Москвину Тамару Николаевну — заслуженного тренера России, главного тренера автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной», – говорится в документе.
Москвина – российский тренер и фигуристка, заслуженный мастер спорта (1969 г.). Чемпионка СССР в одиночном (в 1962–1966 гг.) и парном (в 1965 г. – с Александром Гавриловым, в 1969 г. – с Алексеем Мишиным) катании. Среди ее учеников олимпийские чемпионы Елена Валова, Олег Васильев, Наталья Мишкутенок, Артур Дмитриев, Оксана Казакова, Елена Бережная, Антон Сихарулидзе.
Путин и глава Евросовета указали на безальтернативность минских соглашений по Донбассу
Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, об этом в ходе телефонного разговора заявили президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин заявил Мишелю в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию, что такой подход является контрпродуктивным, как и в целом любые попытки вмешательства во внутренние дела республики.
В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Стало известно о возможном участии Лаврова во встрече Путина и Байдена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров может принять участие в саммите Россия – США, который состоится 16 июня в Женеве, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Исхожу из того, что да. Но пока до конца не проведено согласование формата и состава», – сказал Рябков в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Замминистра добавил, что согласование повестки и места встречи президентов также находится в работе. «Думаю, что в любом случае информация будет распространяться не по линии МИД», – отметил он.
Рябков также не исключил, что посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Салливан примут участие, но окончательного решения пока нет.
Вместе с тем Рябков заявил, что США проводят безответственную политику в отношении Украины, поэтому напряженная ситуация в стране сохранится, передает РИА «Новости».
«Это неизбежный элемент американо-украинских попыток продемонстрировать высокую степень взаимопонимания. Ничего нового, удивительного или меняющего общую диспозицию в этом мы не видим. Неважно когда, в каком формате лидеры этих двух стран встречаются. Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно. Эта политика не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной Минского пакета мер», – сказал дипломат.
Однако, по его словам, пока не получается внедрить в сознание администрации США безальтернативность движения по этому пути, отметил Рябков. «Поэтому мы исходим из того, что напряженность, создаваемая этой линией, сохранится, а кто, где и когда встречается на уровне лидеров – это момент вторичный, содержание нужно менять подхода», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в двусторонней встрече президентов России и США Путина и Байдена в Женеве.
Накануне в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве.
Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Экс-глава минздрава Бразилии возмутился количеством ввезенного в страну «Спутника V»
Бывший министр здравоохранения Бразилии, федеральный депутат Александр Падилья выразил сожаление в связи с тем, что Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) разрешило для импорта в страну недостаточное количество российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Падилья указал, что одобрение вакцины «Спутник V» приблизит Бразилию к целям по вакцинации населения, однако подчеркнул, что число доз «недостаточное», передает РИА «Новости».
Он считает, что правительство Бразилии при затягивании с одобрением российской вакцины допустило «изначальную ошибку». По мнению экс-министра, администрации Жаира Болсонару стоило выбрать более инициативный подход в получении документации, которая подтверждает безопасность вакцины.
«Бразилии предложили эту вакцину в августе прошлого года, правительство могло бы создать комитет по обмену информацией, чтобы прояснить любые сомнения – этого не произошло», – заявил бывший министр.
Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса.
Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.
20 мая в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V». В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата национальным регулятором.
В начале июня Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V».
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В Белом доме поделились ожиданиями от встречи Путина и Байдена
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Соединенные Штаты не рассчитывают на значимые результаты от запланированной на 16 июня в Женеве встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Когда президент [Соединенных Штатов Джо Байден] вернется в Вашингтон, позиции США будут более прочными для отражения основных вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся. Это пандемия коронавируса, изменение климата, Китай, Россия, киберсфера, формирование правил торговли и технологий», – приводит ТАСС слова Салливана о европейском турне, в ходе которого Байден встретится в Женеве с российским лидером.
Как подтвердил помощник президента США, в американской администрации не ожидают значительных результатов от саммита с Россией. «Если вы ждете реальных значительных результатов, то, вероятно, ждать придется долго. Саммит представляет собой возможность президенту [Соединенных Штатов] заявить президенту России о наших намерениях и потенциале и услышать это же от российской стороны», – уточнил Салливан.
Отвечая на вопрос о том, своевременно ли проводить саммит сейчас, помощник американского президента сказал: «Это подходящая ситуация для контакта с Россией».
«Мы продлили новый ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений), сделали так, чтобы [Россия] заплатила цену за [приписываемое Москве] вмешательство в [американские] выборы и за кибератаку в отношении SolarWinds. Мы имели дело с наращиванием российского военного потенциала на границе с Украиной. Мы сталкиваемся с целым рядом проблем в сфере кибербезопасности, с вирусами-вымогателями», – заявил Салливан. «Мы считаем, что это подходящие ситуация и время для проведения саммита», – резюмировал Салливан.
Ранее президент России Владимир Путин поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом Джо Байденом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле заявляли о готовности обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 17 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов
Жителей Москвы, которые с 1 августа 2020 года вернулись из других стран и не предоставили данные о проведенном ПЦР-тестировании на коронавирус, оштрафовали почти на 17 млн рублей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по столице.
«Управление Роспотребнадзора по г. Москве продолжает осуществлять контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)», – говорится в сообщении.
Как напомнили в Роспотребнадзоре, после прилета в Россию граждане должны сдать ПЦР-тест в аэропорту или любой другой лаборатории, а затем в течение трех дней внести результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). По данным ведомства, с 1 августа 2020 года гражданам, вернувшимся их-за рубежа и не занесшим результаты тестирования на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 6438 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 3622 протокола по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа.
«Протоколы об административных правонарушениях в отношении 2873 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1343 гражданам присуждены штрафы на сумму 16 млн. 974 тыс. рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», – добавляется в сообщении.
С 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к приезжающим из-за рубежа россиянам. Россияне, прибывающие из-за рубежа, должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток.
Учителям в Испании по ошибке ввели шесть доз вакцины Pfizer
В испанской школе восьми педагогам по ошибке ввели сразу шесть доз вакцины Pfizer от коронавируса, сообщили местные СМИ.
Преподавателей школы в муниципалитете Хельвес в провинции Севилья, в автономном сообществе Андалусия, вакцинировали в пятницу, каждому из них по ошибке ввели содержимое всей ампулы вакцины Pfizer, рассчитанной на шесть доз, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Efe.
Один из преподавателей Висенте Асенсио отметил, что ни у кого из учителей сильных симптомов не проявилось, в понедельник все вышли на работу.
Ранее схожие случаи происходили в Германии и Италии.
Сейчас в Андалусии полностью вакцинированы 30% населения старше 16 лет, одну дозу получили почти 50%.
Китай дал оценку обвинениям в создании коронавируса
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Утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая ничем не отличаются от прозвучавших около 20 лет назад заявлений о том, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения (ОМУ), заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.
«Происхождение COVID-19 является научным вопросом и должно коллективно изучаться учеными всего мира, а не политизироваться. Любые выводы должны быть сделаны в соответствии с процедурами ВОЗ и на основе научно обоснованных методов», – приводит слова дипломата ТАСС.
По его словам, «кампания политизации изучения происхождения [коронавируса] и дискредитации Китая ничем не отличается от лжи о наличии у Ирака оружия массового уничтожений».
В минувшее воскресенье 45-й президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. После этого в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Названа стоимость вакцинного тура в Россию для иностранцев
Стоимость тура для иностранцев, желающих вакцинироваться от коронавируса в России, может начинаться от 1,5 тыс. долларов без учета авиаперелета, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
«1,5-2,5 тыс. долларов при нахождении 21 день в России без авиаперелета», – пояснил Игнатьев ТАСС.
Он добавил, что туры для вакцинации в России могут быть интересны жителям Азии, Африки и Латинской Америки, в Европе на текущий момент уже вакцинирован большой процент населения.
Как отметил Игнатьев, есть и второй вариант туров для иностранцев. «Второй вариант – две поездки, каждая сроком на три дня. Стоимость, включающая проживание, трансферы, консультации и вакцинацию – от 700 долларов без учета перелета», – добавил он, передает РИА «Новости».
По его словам, туроператоры были готовы организовать вакцинные туры еще в начале года, такие запросы регулярно поступали в туристические компании со всего мира. «Продукт уже готов, но нужно решить вопросы визовой поддержки и легального въезда для иностранцев, желающих получить российскую вакцину», – пояснил он.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса с использованием электронной визы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России.
В АТОР оценили численность желающих привиться в России иностранцев
Для вакцинации российским препаратом против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Россию готовы приехать несколько тысяч иностранцев, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-1».
«Количество желающих получить вакцину, речь преимущественно идет все-таки о «Спутнике V», достаточно большое. Нам сложно пока говорить о том, что это миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран», – приводит слова Ломидзе ТАСС.
В прошлую пятницу президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. В МИД рассказали о получении запросов от иностранцев, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса с использованием электронной визы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России. В Российском союзе туриндустрии назвали стоимость вакцинного тура в Россию для иностранцев. В правительстве объяснили, каких иностранцев привьют в первую очередь.
Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
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Песков опроверг нежелание эмира Катара приезжать на ПМЭФ без встречи с Путиным
Сообщения о том, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани отказался приезжать на ПМЭФ из-за отсутствия личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, конечно. Вы знаете, что продолжают действовать определенные ограничения в самых разных странах мира, в том числе и у нас. Эти ограничения просто не позволяли провести полноценный рабочий визит руководителя Катара в Российскую Федерацию. Как только условия позволят, этот визит обязательно состоится», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что эмир Катара должен был участвовать в ПМЭФ в режиме видео-конференц-связи (ВКС).