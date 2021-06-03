Комиссия ВОЗ прибыла в Россию для изучения данных о «Спутнике V»

Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) находится в России для изучения данных о российской вакцине «Спутник V» в рамках ее сертификации, по итогам визита будет подготовлен отчет, сообщил на полях ПМЭФ директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Клюге рассказал, что он с самого начала находится на связи с российскими властями, так как стоит задача по одобрению вакцины, передает ТАСС.

«Прямо сейчас наши специалисты находятся в России, их миссия здесь будет завершена к 4 июня. Тогда будет готов отчет с рекомендациями, которые будут приняты к сведению», – добавил он.

Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения в течение нескольких недель после завершения работы миссии ВОЗ. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе переговоров с Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V».

Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».

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