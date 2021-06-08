СМИ: Сторонники Трампа предлагали Зеленскому начать расследование против Байдена

Адвокат Руди Джулиани, который в 2019 году занимал пост советника экс-лидера США Дональда Трампа, два года назад требовал от помощника президента Украины Андрея Ермака, чтобы Владимир Зеленский объявил о расследовании случаев коррупции с участием тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена.

Телеканал CNN сообщает, что ознакомился с неизвестной широкой публике аудиозаписи разговора, якобы демонстрирующем, что Джулиани «жестко оказывал давление и уговаривал украинское правительство в 2019 году расследовать неподтвержденные фактами сговоры с участием Байдена», передает РИА «Новости».

Указывается, что информация о телефонном разговоре Джулиани и Ермака и частичная стенограмма были опубликованы в СМИ в феврале и апреле, а теперь журналисты ознакомились с 40-минутной записью.

Телеканал утверждает, что звонок начался с объяснения Джулиани нескольких запутанных теорий заговора правых о дипломатических сделках Байдена на Украине и предполагаемом вмешательстве Украины в выборы 2016 года в США.

Упомянутый в качестве одного из участников разговора американский дипломат Курт Волкер изначально был осведомлен, что коррупционные претензии к Байдену «просто не заслуживают доверия», а Джулиани ссылался на некоего надежного международного следователя.

Телеканал напоминает, что разговор предшествовал звонку Трампа Зеленскому, и обе беседы позже стали центральной частью первой попытки объявить Трампу импичмент, в рамках которой его обвиняли в желании получить от Украины помощь в процессе избирательной кампании.

«Все что нам нужно от президента (Зеленского), чтобы он сказал: «Я собираюсь назначить честного прокурора, он будет расследовать и откопает доказательства, существующие, и любые другие о вмешательстве в выборы 2016 года». А потом с темой о Байдене можно заканчивать», – сказал Джулиани, по сообщению телеканала.

В конце разговора Ермак поддался собеседнику: «Я уверен, что Зеленский так скажет».

CNN отмечает, что подразумевался ответ на просьбы Джулиани и Волкера о том, чтобы Зеленский упомянул расследование во время разговора с Трампом, который тогда планировался.

Через несколько дней Трамп и Зеленский разговаривали по телефону, и, согласно опубликованной Белым домом стенограмме, бывший американский лидер высказал президенту Украины некоторые из тех теорий, о которых Джулиани упоминал в разговоре с Ермаком.

Сообщение CNN появилось на фоне состоявшегося ранее телефонного разговора Байдена и Зеленского, в котором они обсудили, в частности, борьбу с коррупцией.

Напомним, в 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена к увольнению Шокина с поста генпрокурора.

Украинский политолог Михаил Погребинский заявлял газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.

В январе 2021 года на Украине возбудили дело против рассказавших о коррупции семьи Байденов.