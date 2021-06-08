Байден поговорил с Зеленским о коррупции

Соловьев в связи с бегством Гудкова на Украину напомнил о судьбе экс-депутата Вороненкова

«Сейчас Гудков пробежится по украинским телеканалам, а что потом? Не постигнет ли его трагическая судьба экс-депутата Вороненкова? Мы ведь не можем охранять его на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя отъезд бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину из-за возможного уголовного преследования в России.

«У Гудкова не хватило смелости остаться. Его выбор уехать из России говорит о том, что он не хотел идти в Госдуму. Ведь он при первой же возможности обнулил бы все обещания своим немногочисленным избирателям», – отметил телеведущий Владимир Соловьев.

«Мне жалко Диму, – с иронией добавил собеседник. – Он совсем заблудился и не может смириться с тем, что не нашел свой путь. Он так и не повзрослел. Не ясно, кто и что он, какие у него политические взгляды».

«Сейчас Гудков пробежится по украинским телеканалам, – полагает Соловьев. – А что потом? Вопрос в том, не постигнет ли его «трагическая» судьба журналиста Аркадия Бабченко или по-настоящему трагическая судьба экс-депутата Дениса Вороненкова. Мы ж не можем его охранять на Украине. Да и зачем?»

«На Украине уже есть такой же бывший депутат Госдумы Илья Пономарев», напомнил Соловьев. «Он мечтал быть полезным Кремлю. А власть в ответ таким, как он, говорит: «Ничего от вас не надо, живите по закону. Хотите заниматься политической деятельностью, занимайтесь». Но вот Гудков решил иначе. Хотя он мог бы взять себе хороших адвокатов и остаться», – полагает телеведущий.

«Все фразы Гудкова о том, что ему намекнули из администрации президента на отъезд, звучат неубедительно. Если ты настоящий оппозиционер, то что у тебя за связи с администрацией президента? – задается вопросом Соловьев. – Но у Гудкова есть где прикорнуть – Болгария, Великобритания. Поэтому я бы за него не волновался».

Напомним, в воскресенье бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину.

По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого».

На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову.

Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ирина Ермилова.

Политолог Евгений Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны».

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