Украинская плотина на границе с Крымом начала разрушаться

Плотина, которую возвели на Северо-Крымском канале, начала разваливаться, со стороны Украины на полуостров поступает вода, сообщают украинские СМИ.

Возведенная фермерами в 2014 году временная дамба перестала выдерживать напор воды из Днепра, и та начала попадать в Крым. При этом в 2015 году приступили к сооружению новой плотины, более надежной, но ее так и не достроили, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.

При этом местные жители выступили против водной блокады Крыма. «Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду», – заявил житель Николаева.

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.

Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае Аксенов сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму.

Между тем Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым.