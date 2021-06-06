Черногория разрешила российским туристам приезжать без ПЦР-тестов

Россияне могут посетить Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирус, виза им также не требуется, заявил министр экономического развития Черногории Яков Милатович на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Могу сказать, что граждане России могут сейчас въезжать в Черногорию так же, как они въезжали до пандемии, что означает отсутствие требований тестов, безвизовый въезд», – цитирует его ТАСС.

Также он добавил, что Черногория надеется на восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время. «Полеты были отменены в марте прошлого года и так и не восстановлены. Но учитывая такие факты, как прекрасная эпидемическая ситуация в стране, которая на данном этапе, возможно, одна из лучших в Юго-Восточной Европе в сравнении с такими странами, как Кипр, Греция, Турция и Хорватия, сейчас великолепный момент для того, чтобы возобновить рейсы», – поделился министр.

Милатович обратил внимание на внимание на стабилизацию эпидемической обстановки в Черногории, по его словам, по всей стране только 600 активных случаев, что составляет 0,1% населения. Министр рассказал, что правительство предприняло ряд мер в связи с наступлением туристического сезона.

Также он рассказал, что Черногория в ближайшие дни ожидает поставки около 40 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее Турция упростила правила въезда для туристов из России, позволив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста. В Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года.