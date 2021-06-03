Турция упростила правила въезда для россиян

Турция упростила правила въезда для туристов из России, позволив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста, сообщила авиакомпания Turkish Airlines.

Туристам, посещавшим Афганистан, Бангладеш, Бразилию, ЮАР, Индию, Непал, Пакистан, Шри-Ланку в последние две недели, потребуется сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до поездки в Турцию, передает «Интерфакс».

Аналогичный результат анализа потребуют у прибывающих из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура. Детям до 6 лет справка не нужна.

Привитым туристам потребуется показать сертификат о полной вакцинации. Можно также предъявить справку о наличии антител в случае перенесенного заболевания за последние полгода.

В авиакомпании напомнили, что при въезде в Турцию пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус. Добраться до конечного пункта поездки они смогут только после появления результатов анализа. Если анализ будет положительным, их отправят на лечение. Кроме того, прибывающим в страну необходимо заполнить анкету для въезда. Заполнить ее нужно в течение 72 часов до прибытия в Турцию.

Ранее в Ростуризме сообщили, что россияне могут получить возможность отправиться на отдых в Турцию к июлю текущего года.

Напомним, Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу в этих странах.