В Совфеде оценили принятие закона о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму

Агроном рассказал о способах эффективно вытравить одуванчики на даче

Сорняки одуванчик и подорожник легко удаляются механическим способом, а также при помощи гербицидов. Но химикаты не рекомендуется применять на дачных участках, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

«Нужно понимать, что одуванчик – один из самых злостных сорняков. Его нельзя на газоне удалить скашиванием травы, хотя большинство сорняков не выдерживают такого ухода. Таким же стойким, как и одуванчик, является подорожник, у них розетка листьев расположена горизонтально, а корень уходит глубоко в землю. Поэтому, скосив часть листьев, их не истребить. К тому же у этого растения самое мощное цветение наступает весной и сейчас, в начале лета, как раз полетели по участкам его семена», – говорит Викулов.

В огороде или саду данный вид сорняков легко удаляется механическим способом путем вскапывания и обработки территории, поскольку вегетативно они не размножаются и не дают большого количества побегов, продолжает агроном. Тем не менее, у одуванчика образуется большое количество семян, которые легко переносит ветер, засоряя участки садоводов и дачников. Кроме того, семена цветка очень быстро прорастают, давая начало новым растениям.

«Одуванчик легко удаляется селективными гербицидами, которые активно используются на спортивных газонах. Но, на мой взгляд, на даче их применять – это самое крайнее дело, поскольку как бы производитель ни заявлял о его безопасности, это не так. Никакой химикат не безвреден. Исследования показывают, что любые гербициды достаточно опасны для человека и других теплокровных, включая домашних животных. И если появляется какая-то информация о «безвредном химикате», то это, как правило, говорит только о недостаточном количестве данных для каких-то выводов. Поэтому всегда нужно исходить из того, что чем меньше химии – тем лучше», – предупреждает эксперт.

По мнению специалиста, гораздо проще точечно механически удалить сорняк на газоне, нежели подвергать себя и своих близких опасностью от химии. Тем более что сейчас существуют специальные приспособления, которые помогают его удалять. Для этого достаточно подрезать корень растения наискосок любым острым предметом, после чего вся розетка легко вытащится из земли, как морковь.

«Тем более что одуванчик не такой злостный сорняк, как сныть или пырей ползучий, которые при перекапывании участка становятся только гуще. К тому же рядовое название этого желтого сорняка – одуванчик лекарственный. Он используется в лечебных целях, а некоторые применяют его для изготовления меда», – рассказывает Викулов.

Также он предупредил, что навсегда избавиться от данного вида сорняка в средней полосе России все равно не получится даже посредством химии, поскольку после цветения у него появляется множество семян, которые так или иначе попадают на новые территории. Чтобы не вырастали новые растения, Викулов рекомендует после удаления корней одуванчиков регулярно скашивать траву: если где-то все-таки появился новый сорняк, то нельзя допускать превращения желтого цветка в белый.

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