На ПМЭФ заключили соглашения на сумму более 3,8 трлн рублей Белоусов заявил, что восстановление экономики России идет быстрее прогнозов 5 июня 2021, 16:50 Текст: Вера Басилая

Правительство России потратило в общей сложности 4 трлн руб. на поддержку экономики страны во время пандемии, ее восстановление опережает прогнозы примерно на два месяца, заявил вице-премьер Андрей Белоусов. «Это к вопросу о металлургах. Я [владельцу НЛМК Владимиру] Лисину лично сказал, было закрытое совещание: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при нескольких десятках миллиардов рублей при ваших доходах. Мы спалили на этой истории [на поддержке экономики в период пандемии ] 4 трлн рублей, у вас ничего не взяв. Мы взяли у банков в виде заимствований», – сказал Белоусов на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. Он также отметил, что восстановление экономики России опережает прогнозы примерно на два месяца. Ранее Путин заявил, что Россия направила на борьбу с пандемией коронавируса примерно 4,5% ВВП, которые были эффективно использованы.

Дерипаска: Россия получила десять лет стабильности после самоподрыва оппозиции 3 июня 2021, 16:41

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»

Текст: Вера Басилая

Российская оппозиция самоподорвала себя, и теперь можно заняться делом, а бедность в России могут победить только предприниматели, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Петербургском международном форуме (ПМЭФ). «У нас сейчас практически десять лет стабильности. Оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед, самоподорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет, и, в принципе, можно заняться делом», – приводит Ura.ru слова бизнесмена. Также он считает, что бедность в России могут победить предприниматели, поэтому нужно их поддерживать и создавать условия для их работы. «Бедность – самый серьезный вопрос, потому что иначе все страдания с Конституцией, с новым договором, с санкциями – они бессмысленны. Если мы не сможем создать общество среднего достатка, причем, я подчеркиваю, для всех, следующие десятилетия так же будут бессмысленны в этом плане, как и предыдущие двадцать», – цитирует Дерипаску РИА «Новости». «Единственный, кто может этот вопрос решить, это предприниматели – нужно для нас создать условия», – подчеркнул бизнесмен. Двигателем перемен должны быть предприниматели, отметил он. «Государство может лучше поделить, честнее поделить, но бедность не смогут победить ни прокуроры, ни следователи – это фундаментальная вещь», – заключил он. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что добиться снижения уровня бедности вдвое можно раньше, чем к 2030 году, это может произойти в течение трех–четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. «Северный поток», ипотека, вакцина. Что сказал Путин в Петербурге 4 июня 2021, 17:50

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

Речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме произвела сенсацию – президент объявил о том, что утром в пятницу была завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В своем выступлении глава государства также объявил о продлении программы льготной ипотеки, новых налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса и рассказал о еще нерешенных проблемах российской экономики. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – констатировал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Примерно в течение двух месяцев, скорее всего, будет закончена и вторая нитка газопровода, высказал предположение Путин. Глава государства также подчеркнул, что Газпром уже готов к заполнению газом этого трубопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. Добавим, что в четверг вице-премьер Александр Новак сообщил: Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Против строительства газопровода активно выступают страны-транзитеры – Польша и Украина, а также США, продвигающие поставки в страны Евросоюза своего сжиженного природного газа (СПГ). Американский газ добывается варварским способом, а цена на него выше на 25%, отметил Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2021. «Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – обратился российский лидер к участникам международного форума. Путин подчеркнул: СП-2 представляет собой чисто экономический, коммерческий проект, который исключает политические риски, и экономически целесообразнее, чем транзит через Украину, Словакию и Австрию. Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет объемы поставок превысят 50 млрд кубометров, добавил Путин. При этом, отметил российский лидер, Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.



Восстановление экономики и вакцинация Обращаясь к участникам международного экономического форума, Путин констатировал: кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Но, несмотря на всю глубину прошлогоднего спада, «уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни». В текущем году ожидается необычно большой рост глобального ВВП, самый масштабный с 1970-х годов, прогнозирует российский лидер. Глава государства напомнил, что эксперты говорят о росте мирового валового внутреннего продукта на 6%. Признаком выхода экономики из кризиса Путин назвал первое с начала пандемии крупное мероприятие с участием бизнеса – ПМЭФ, который принимает Россия. При этом президент напомнил о проблемах, которые вызывает продолжающаяся пандемия. Сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу», указал российский лидер. Путин констатировал, что прививку от COVID-19 сделали только около 10% населения мира. «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – добавил российский лидер. Президент поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо объединять усилия перед общими, определяющими будущее вызовами, «которые не зависят от конъюнктуры рынков, от политических споров и раскладов, но в решающей степени определяют будущее всей нашей цивилизации». Одна из таких проблем, которые упомянул президент – изменение климата. «По подсчетам ученых, в результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере Земли накопилось свыше двух триллионов тонн парниковых газов. Каждый год их объем увеличивается на 50 млрд тонн, постепенно нагревая планету», – привел данные специалистов глава государства. «Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, – заметил президент. – Сразу могу сказать: это чушь, это миф, а то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. Многие из присутствующих в зале знают и работают в Арктике: у нас там целые города, в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России?». Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов недостаточно, указал Путин. «Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель – это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере, и здесь наша главная задача – научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников», – обозначил задачу глава государства. Наша страна разработает план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе – такое поручение Путин дал правительству. Еще одно важное направление, которое обозначил президент – сохранение и восстановление российских лесов, что собственно, и также помочь эффективнее улавливать углекислый газ. «На нашу страну приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 млн квадратных километров. По оценкам специалистов, учёных, уже сейчас они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно», – цитировал главу государства сайт Кремля. Занятость и рост цен Оценивая влияние коронавирусного кризиса на Россию, президент отметил: и экономика, и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. При этом Путин обозначил две наиболее актуальные проблемы. «Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая – инфляция», – констатировал президент. «Да, здесь есть проблемы, – указал глава государства. – И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали». У каждого российского региона есть экономический потенциал, и каждый из них должен разработать исчерпывающий механизм для обеспечения деятельности инвесторов, дал указание президент. «Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству», – добавил Путин. Он указал: правительству следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица пока еще высока». «При этом подчеркну – нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», – отметил глава государства.



Льготная ипотека Кроме того, президент предложил еще одну важную меру поддержки граждан – продление программы льготной ипотеки. Ее пролонгируют еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7% и с единой предельной суммой кредита для всех регионов – 3 млн рублей. Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – сообщил Путин. «Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей», – отметил президент. Он напомнил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан.



Поддержка бизнеса



Путин также объявил о мерах поддержки бизнеса, в частности для предприятий сферы общественного питания. «Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки. Это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост бизнеса и вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного дробления компаний. Показательный пример – сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл – отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому», – сказал глава государства. «Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек. Посмотрим (...) какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компании», – уточнил президент. Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным 3 июня 2021, 17:38 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин проведет в 2021 году традиционную прямую линию с гражданами, подготовка к ней уже идет, сообщил в кулуарах ПМЭФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Будет, [подготовка] идет», – цитирует его ТАСС. На вопрос о том, когда именно пройдет прямая линия, Песков ответил, что «в этом году». В 2020 году президент не проводил отдельно традиционную прямую линию, ее элементы были частью большой пресс-конференции Путина в декабре. Ранее Песков рассказал об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Собянин сравнил строительство Москвы с коммунизмом 3 июня 2021, 20:01 Текст: Вера Басилая

Как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви – это такая вершина всей идеологии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей, или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили», – приводит РИА «Новости» слова мэра Москвы. По его словам, формируется другая парадигма города: «это уже не город каких-то отдельных услуг, а какой-то общей эмоции, это город, который мы любим или не любим». «Когда власть говорит, что «мы занимаемся любовью» в том смысле, что мы создаем город любви – это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви», – заявил Собянин. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. Путин оценил влияние поправок к Конституции на переговоры с Японией о мире 4 июня 2021, 23:25

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Поправка к Конституции о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств. «Да, у нас внесены изменения в Конституцию. Безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор [с Японией] по мирному договору. Здесь много очень тонких вопросов, и в ходе предварительных дискуссий мы поставили перед нашими коллегами, друзьями и партнерами по этим переговорам ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности», – приводит слова Путина ТАСС. «Нас очень интересовало, как же мы будем решать эти вопросы, имея в виду планы ваших союзников по размещению современных ракетных ударных систем на территории Японии, – продолжил глава государства, обращаясь к главному редактору японского агентства Киодо Тору Мидзутани. – У нас всегда возникал вопрос – не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, которое будет угрожать России». Президент констатировал, что «однозначного, твердого, ясного ответа» Москва так и не получила. «Японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды, – рассказал он. – Потом мы возобновили [разговоры] по просьбе японской стороны. Речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз [не соглашался]». При этом президент отметил, что с Японией в любом случае нужно выстраивать добрососедские отношения. «Мы являемся естественными партнерами в силу целого ряда причин. Наши друзья в Японии знают об этом. Поэтому мы готовы продолжать эти консультации, учитывая современные реалии, но исходя из понимания того, что в стратегическом плане и Япония, и Россия заинтересованы в заключении мирного договора», – резюмировал Путин. Ранее японские СМИ выступили с утверждением, что СССР якобы готов был передать Токио острова Хабомаи и Шикотан. В МИД России опровергли появившуюся в японских СМИ информацию о готовности СССР передать Токио два из четырех южнокурильских островов. В апреле МИД Японии пообещал вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам. Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил. Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности Южных Курил. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин ответил на критику Дерипаской Центробанка 4 июня 2021, 17:52 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ответил на критику Олега Дерипаски в адрес Центробанка. Ведущий Станислав Натанзон попросил прокомментировать сообщения про Центробанк «блогера», бизнесмена Олега Дерипаски, которые он публикует в своем телеграм-канале. Ведущий сессии зачитал выдержки из сообщений бизнесмена: Дерипаска писал, что ЦБ «зажимает деньги для бизнеса», «ставки слишком высокие, развиваться невозможно». «Естественно, те, кто берет деньги, хочет взять деньги подешевле, а кто дает, особенно это касается Центробанка, должен следить за макроэкономическими показателями», – приводит РИА «Новости» ответ Путина. Президент отметил, что Центробанк и так держал достаточно низкую для России ставку на протяжении длительного времени. «Он вынужден реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе сжимая ликвидность. Олег Владимирович Дерипаска это знает, он опытный бизнесмен и достаточно успешный», – сказал президент, добавив, что в балансе интересов находится истина. «Ну вот, а говорят, что у нас власти не замечают комментарии блогеров», – подвел итог Натанзон. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. Путин: Плевать я хотел, если меня где-то кто-то заблокирует в интернете 4 июня 2021, 19:11 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин прокомментировал свою возможную блокировку за высказывание о штурме Капитолия в США, заявив, что ему безразлично, что его могут где-то заблокировать. Путин заявил, что для него самое важное – это доверие российского народа. Президет высказался в ответ на реплику ведущего сессии на ПМЭФ о возможных негативных последствиях его ранее сказанных слов о штурме Капитолия. «Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию, я говорю о том, что за этим последовало, а в-третьих, плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует», – приводит РИА «Новости». Президент подчеркнул, что для него важнее доверие российского народа. «В том качестве, в котором я сейчас нахожусь», – заключил Путин. Он повторил свою мысль, что не считает штурм Капитолия чем-то хорошим, подчеркнув, что не дает оценок самому событию. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе при оценке пресечения незаконных протестных акций в России, Европе, США и Белоруссии применяются двойные стандарты, а также что данная тема используется в качестве инструмента политической борьбы, пишут «Известия». При этом глава государства заметил, что действия российской полиции во время незаконных протестов также оцениваются более негативно, чем использование водометов и резиновых пуль в городах Европы. Президент также напомнил, что после президентских выборов в США часть людей была недовольна, и протестующие прорвались в здание Капитолия. Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. Блогер Даня Милохин научил участников ПМЭФ снимать видео для TikTok 2 июня 2021, 20:18 Текст: Ксения Панькова

Блогер Даниил Милохин стал участником сессии Петербургского международного экономического форума, в ходе которого он уложил участников на пол, чтобы снять ролик для TikTok. Милохин участвовал в дискуссии ПМЭФ «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?». Среди спикеров этого блока были продюсер, основатель российского тиктокерского дома DreamTeam House Ярослав Андреев, директор сейлз-хаус «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, вице-президент Aliexpress в России Олег Лебедев. Собравшиеся обсуждали перспективы продвижения брендов через блогеров и шутили по поводу возможной продажи DreamTeamHouse. Милохин сначала не особенно включался в разговор, но затем выдал несколько реплик. Он заявил, что осознает конечность своей популярности, и выступает за мир во всем мире. Во время обсуждения он баловался с микрофоном, отключая собеседников, сообщает «Фонтанка». Позже блогер предложил научить предпринимателей записывать TikTok-видео. Он попросил всех желающих встать в ряд, а потом лечь. Сам блогер залез на стол, передает РИА «Новости». «Стоять. Всем стоять. <…> Теперь все ложитесь на землю. Блин, это круто!» – сказал он. К съемкам ролика присоединилась и телеведущая Ксения Собчак, участвовавшая до этого в сессии об арт-столицах. Телеведущая спросила у блогера, какие у него ощущения от участия в форуме. «Я думал, что будет все серьезнее, а я видел, как люди смеются над моими шутками. Это круто», – ответил он. Также Милохин рассказал, что ему понравилось принимать участие в ПМЭФ и он готов вновь посетить мероприятие. После окончания съемок и дискуссии блогер ретировался, объявив всем, что намерен справить нужду. Ранее Собчак пожаловалась на цены в буфете на ПМЭФ, отметив, что на форуме предлагают четыре вида меню, стоимость каждого из которых 3 тыс. 800 рублей на одного человека. В среду Международный экономический форум начал свою работу в Санкт-Петербурге, на площадке со 2 по 5 июня соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов. Власти Москвы предложили меры по регулированию езды на электросамокатах 5 июня 2021, 13:30

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Мэрия Москвы разработала новые правила езды на электросамокатах: на проезжей части будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах – двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные самокаты ограничат по скорости до 25 км в час, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, отмечается «яркий всплеск малой мобильности» в Москве. «Аварии случаются. Что самое неприятное – случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов», – приводит РИА «Новости» слова Ликсутова. Первое, по его словам, «если электрический самокат используется на проезжей части, то он должен находиться в зоне регулирования государственной автоинспекции». «Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, он небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км в час. Это небезопасно, исходя из радиуса колес, и того, что все-таки человек на электрическом самокате не использует никакие средства индивидуальной защиты, как например, водитель мотоцикла», – считает чиновник. Второе, продолжил он, «если самокат передвигается в одной плоскости с пешеходами, то, конечно, он должен двигаться со скоростью пешеходного потока, не превышать ее». Отмечается, что власти уже договорились с компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве. Они снизят скорость на электросамокатах до 15 км в час в специальных зонах. Таких территорий уже больше 50. Их количество будет расти. В середине мая Ликсутов предложил ограничить допустимую скорость движения электросамоката в пешеходных зонах до скорости пешеходного потока, соответствующее письмо столичного дептранса направлено в Минтранс России. Ранее сообщалось, что в Москве планируют ограничить скорость электросамокатов до 15 км/ч. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как российские улицы захлестнула новая транспортная угроза. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс 5 июня 2021, 13:26

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Скорый полет на человека на Марс – это абсурд, разговоры об этом являются маркетинговым ходом, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-2021. Рогозин заявил, что обывателей увлекают «рассказами о том, что скоро человечество полетит на Марс», однако «люди технически посвященные понимают, что это абсолютный абсурд», передает ТАСС. Он пояснил, что лететь на марс нужно в пусковое окно, которое открывается раз в два года, и тогда этот перелет может занять до девяти месяцев. «Как запихнуть сто человек, как шпроты в банке, без возможности двигаться в течение девяти месяцев, в космический корабль? Потом они туда прилетят. Два года ждут открытия очередного пускового окна, чтобы оттуда свалить обратно на Землю», – сказал глава Роскосмоса. «На самом деле, за этим нет ничего, кроме хода удачного маркетолога», – отметил он. Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал двигаться на Луну и Марс. Он также заверил в высадке кораблей Starship на Марс до 2030 года. Рогозин назвал Землю «космическим кораблем» 5 июня 2021, 14:08

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Все жители Земли – космонавты, а планета – космический корабль, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на ПМЭФ-21. Рогозин заявил, что «земля – это, по сути дела, космический корабль», и все люди на ней – космонавты, передает РИА «Новости». «Хотите вы это или нет, вы все представители колонии человечества, которая летит, как корабль, вокруг Солнца (...) Мы вот сейчас сидим – а мы не сидим на самом деле, а летим», – добавил он. «Чем мы (Роскосмос) отличаемся от других госкорпораций? Мы занимаемся тем, чтобы мы правильно прилетели», – отметил он. Рогозин также выразил уверенность, что «русский Илон Маск» уже родился, он «в школе учится или в детском садике». «Конечно, и не один. Страна великая, конечно появится», – добавил глава Роскосмоса. Ранее Рогозин назвал абсурдом скорый полет человека на Марс. Крым подписал на ПМЭФ договор о строительстве двух курортных комплексов 3 июня 2021, 15:41 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Крыма на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве в городе Саки и Ялтинском районе двух крупных курортных комплексов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Соглашения сейчас полностью дорабатываются. Но намерения осуществлять деятельность в Крыму предприниматели приняли. Будет реализован проект по строительству в Саках многоцелевого курортного комплекса - гостиничные номера, досуговые места, где-то 1 500 рабочих мест в общей сложности будет создано. 14 млрд [руб.] вкладывают в Сакский регион. И будет построен такой же «Сочи-парк» в Ялтинском регионе», – цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии подписания ряда крупных соглашений на полях форума. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Путин призвал будущее руководство Германии учесть особые отношения с Россией 5 июня 2021, 00:31 Текст: Антон Никитин

Москва надеется, что будущее правительство Германии при выстраивании отношений с Россией будет учитывать особый характер связей между странами, заявил президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Мне бы очень хотелось, чтобы стабильность и надежность присутствовали в деятельности будущего правительства ФРГ. Будем стремиться к тому, чтобы противоречия сводить к нулю. ФРГ – один из наших важных партнеров в мире и в Европе, и мы очень рассчитываем, что ситуация [в двусторонних отношениях] будет улучшаться», – приводит слова Путина ТАСС. Глава государства подчеркнул, что именно таким «надежным и стабильным партнером» для Москвы долгие годы была [канцлер Германии Ангела] Меркель, с которой у него лично «сложились деловые отношения». Путин отметил, что «очень высоко ценит» Меркель, охарактеризовав ее как «опытного политика» и «прямого человека», который последовательно и «умело отстаивает свою позицию». «Мы чувствуем это на себе, по нашим совместным делам. Что-то нам может нравиться, что-то может не нравиться, но она надежный и стабильный партнер», – указал российский лидер. «Очень рассчитываю на то, что будущее руководство Федеративной Республики, имея в виду особый характер наших отношений и заинтересованность в продолжении нашего сотрудничества, будет соответствующим образом выстраивать отношения с Российской Федерацией в политической сфере», – сказал Путин. «Мы готовы к полноформатной работе, готовы к тому, чтобы преодолеть все сложности», – заверил российский президент. Ранее из опроса института социологических исследований Forsa, проведенного по заказу Восточного комитета немецкой экономики, стало известно, что две трети (62%) опрошенных жителей Германии высказались за более тесное сотрудничество ЕС и России, а привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» при возможности готовы 60% немцев. Кроме того, из ежегодного исследования международной компании EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2020 год», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), стало известно, что Германия в 2020 году заняла первое место по инвестициям в экономику России. В Кабмине заявили о восстановлении рынка труда в России 3 июня 2021, 19:44 Текст: Вера Басилая

Рынок труда в России будет полностью восстановлен до докризисных показателей до конца текущего года, в 12 регионах пока еще остаются сложности, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме. «Мы видим, что мы идем более высокими темпами, чем мы планировали изначально. В 20 субъектах России рынок труда уже восстановился полностью. То есть мы уже вышли на уровень, который был в 2019 году. Порядка в 32 субъектах рынок труда колеблется в диапазоне 98-99% от параметров 2019 года, поэтому в 52 регионах ситуация достаточно стабильная», – цитирует ТАСС Котякова. Он добавил, что в 12 регионах пока еще остаются сложности, а в 21 регионе восстановление идет по прогнозу. «Но для каждого субъекта сформованы региональные программы восстановления рынка труда, мы сейчас с ними работаем и понимаем, что по этим 12 проблемным территориям нам предстоит программу скорректировать – добавить инструментов», – отметил министр. «Достижение показателя – задача, которую поставил президент – допандемических значений на рынке труда мы до конца 2021 года выполним», – подчеркнул Котяков. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить рынок труда, отметив, что в 17 российских регионах показатели уже вернулись к докоронавирусным значениям. Напомним, Президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию призвал скорее восстановить рынок труда. Силуанов: Власти и металлурги должны обсудить, что делать со сверхприбылью отрасли 3 июня 2021, 16:07 Текст: Елена Мирошниченко

Власти России должны обсудить с металлургами меры по сверхмарже в отрасли, чтобы они были понятными и предсказуемыми, считает глава Минфина Антон Силуанов, об этом он заявил на брифинге в кулуарах Петербургского международного экономического форума. «Что беспокоит государство – что реализуемость планов по строительству инфраструктуры и так далее поставлена под риск, потому что компоненты подросли в цене... С другой стороны, мы видим, что выручка металлургов выросла в два-три раза на фоне курсовых изменений, за счет не связанных с работой компаний факторов... Что говорят металлурги – мы больше налогов заплатим. Но вложат ли они больше инвестиций – сомнительно. Что делать с этой свержмаржинальностью? Металлурги могли бы поделиться с государством... Тема есть, она возникла, вопрос - как ее дальше решить?» – цитирует его РИА «Новости». Силуанов считает, необходимо «не в лоб налог повышать, а надо с компаниями советоваться». «Мы ведь так всегда и делали, в той или иной степени. Поэтому, мне кажется, должен быть диалог с компаниями, по итогам которого и нужно будет принять решение», – рассказал министр. Силуанов отметил, что в периоды кризиса государство помогало компаниям, и если потребуется, подставит плечо, но нельзя забывать и о социальной ответственности бизнеса. «У нас же нет административного ценообразования, мы же никого не заставляем продавать по фиксированной цене», – сказал он, а также добавил, что другие страны так же поступают, например, вводят акцизы, чтобы подрегулировать сверхизбыточную доходность. «Меры должны быть обсуждены, предсказуемы и понятны. У государства в голове не только фискальные меры», – отметил Силуанов. Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с металлургами не обсуждал дополнительные налоговые изъятия в отрасли в связи с ростом цен на металлопродукцию. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.