Луганск обвинил Зеленского в нарушении Минских соглашений

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решение Совета национальной обороны и безопасности страны (СНБО) об «активизации мирного урегулирования в Донбассе» нарушает Минские соглашения, заявил министр иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего. «Подписанный Зеленским 2 июня указ, которым он вводит в действие решение СНБО «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях», явно направлен на целенаправленное усугубление конфликта», – цитирует Дейнего ЛуганскИнформЦентр. Он подчеркнул, что «это явное нарушение Минских соглашений и отход от международных обязательств». «Зеленский фактически продвигает все тот же законопроект о «политике переходного периода», который, по сути, полностью перечеркивает обязательства Украины по Минским соглашениям. Никакое «правосудие переходного периода» не предусматривается ни Комплексом мер, ни какими бы то ни было иными подписанными в рамках Минских переговоров документами», – указал Дейнего. «Вместо предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса, закрепленного в конституции [Украины], вместо запрета преследования и наказания, вместо полного восстановления социально-экономических связей и права на трансграничное сотрудничество с Россией украинская власть для Донбасса предусматривает люстрацию и ущемление в гражданских правах, продолжение экономической блокады и ограничение свободы передвижения», – сказал Дейнего. Ранее Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО «об активизации мирного урегулирования в Донбассе». Указ, в частности, обязывает кабинет министров в трехмесячный срок отработать с привлечением Службы безопасности Украины (СБУ) вопрос об отзыве сетевых ресурсов, которые выделены в пользование операторам телекоммуникаций, находящихся на неподконтрольных территориях Донбасса или «используются в информационной агрессии Российской Федерации против Украины». Кроме того, согласно указу, кабмин Украины должен в двухмесячный срок подготовить законопроекты о внедрении на неподконтрольных Киеву территориях «правосудия переходного периода», в течение 2021 года завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения сторон конфликта и создать вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистические центры, сервисные центры для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых услуг. Ранее в ЛНР обвинили Украину в саботаже обсуждения политических вопросов на переговорах и блокировке работы политической подгруппы по Донбассу. В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.

Netflix исправил перевод фильма «Брат 2» под давлением украинцев 2 июня 2021, 14:35 Текст: Елизавета Булкина

Американский стриминговый сервис Netflix заменил перевод слова «бандеровец» в англоязычной версии фильма Алексея Балабанова «Брат 2», которое изначально перевели как «украинский нацистский коллаборационист», сообщила народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова. По сюжету фильма после прилета в США главный герой в аэропорту встречает представителей «украинской мафии». В первоначальном переводе диалог выглядел следующим образом: – Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)

– Mоskovites are not my countryman (Москали мне не земляки)

В социальных сетях украинские пользователи возмутились таким переводом, после чего Netflix исправил его, передают Vesti.ua. «Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел «бандеровец» в фильме «Брат», как «Ukrainian Nazi collaborator». Уже через несколько часов текст во всех местах был исправлен ... Теперь там не «nazi», а «banderite», – рассказала Устинова. Для просмотра в Украине фильмы «Брат» и «Брат 2» на Netflix недоступны, их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино. Для просмотра в Украине фильмы «Брат» и «Брат 2» на Netflix недоступны, их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино. Между тем Netflix оставил некоторые другие неполиткорректные цитаты в переводе фильмов «Брат» и «Брат 2».

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что мощности газотранспортной системы страны можно забронировать на 15 лет. Он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа. Макогон заявил в Facebook, что «лучшим подтверждением намерений является подписано соглашение» и что «украинская ГТС – это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию», около 1 млрд долларов в год. Поддерживать ее «за средства украинских потребителей нецелесообразно» без «долгосрочного транзитного контракта», сказал Макогон. «Мы не можем просто ждать когда «Северный Поток» встанет не ежегодный ремонт или нужно будет на пару недель увеличить поставки в ЕС зимой», – заявил он, указав, что транзитные мощности ГТС «можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля». Напомним, Песков указал, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.

Украинская армия будет испытывать проблемы при необходимости противостоять грозным российским истребителям Су-35С, флагманским зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» и современным танкам Т-90А и Т-90М, а также самоходным гаубицам 2С19 «Мста-С», говорится в статье National Interest. Как отмечает автор статьи Марк Эпископос, в отличие от конкурентов Москвы из числа великих держав, у Украины отсутствуют малозаметные типы вооружения и комплексы, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону. Он также отметил, что установленные в Крыму флагманские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» представляют серьезную угрозу для военных объектов в Восточной и Центральной Украине, так как российские ЗРК способны поражать воздушные цели на расстоянии 400 километров, передает РИА «Новости». «Передовые российские истребители, в том числе грозные Су-35С, без труда справятся с украинскими боевыми самолетами, они способны нанести сокрушительные и высокоточные удары по ключевым объектам военной и политической инфраструктуры Украины при помощи ракет класса «воздух – земля» и управляемых бомб», – отметил Эпископос. Публицист считает недостаточным количество украинских основных боевых танков Т-84 «Оплот» для эффективного противостояния российским танкам Т-90А и модернизированной версии Т-90М. Также он обратил внимание на наличие у России самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», отличающихся скорострельностью и высокой дальностью стрельбы. «Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и ее современную систему противоракетной обороны, украинская армия будет испытывать проблемы с тем, чтобы противостоять исходящей от этих систем (гаубиц 2С19 «Мста-С») угрозы», – считает автор. При этом Эпископос выразил мнение, что любая подобного рода война не исключает международного вмешательства, которое может резко изменить ход боев. Напомним, замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.

Член Совфеда Алексей Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на высказывание парламентария о проблемах с финансированием украинской армии из-за открытия «Северного потока – 2». «Бывшему президенту Эстонии Ильвесу не понравился мой твит о том, что Украине не нужна армия, потому что она не умеет ею пользоваться. То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более что он давно мало кому интересен», – цитирует РИА «Новости» Пушкова. Накануне сенатор предположил, что урезание расходов на вооруженные силы пойдет Киеву на пользу, поскольку это остановит бомбардировки Донбасса. Кроме того, украинские власти откажутся от идеи «вернуть Крым», а также смогут втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. В свою очередь, Ильвес назвал мнение российского парламентария смешным и грубо высказался о Пушкове. Ранее Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2».

Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Welt. «Проект «Северный поток – 2» бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», – написал Мельник в Twitter. Он добавил, что соответствующая просьба была передана властям ФРГ в минувший вторник. По словам Мельника, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины» – это обернется катастрофой, в том числе для взаимного доверия. «Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», – отметил посол. Мельник неоднократно делал скандальные заявления в адрес немецких политиков. Так, ранее он заявил

НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он пояснил, что, несмотря на то, что учение должно быть морским, «его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря».



Конашенков заявил, что на Украине будет отрабатываться взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности «при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время», передает РИА «Новости».



«А еще более конкретно, – именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», – добавил представитель российского оборонного ведомства.

«В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», – отметил генерал.



В связи с этим Минобороны России будет «внимательно отслеживать ход подготовки и проведения» учений и «при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России». Напомним, в конце мая корабли Военно-морских сил Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря. Аксенов рассказал о бизнесе украинских чиновников в Крыму 4 июня 2021, 10:34 Текст: Евгения Шестак

Российские правоохранительные органы собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, недвижимостью на полуострове владеют «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством». «Информации оперативной очень много, некоторую с точки зрения оперативных целей и задач невозможно озвучить в публичном поле, тем не менее есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает недвижимостью на территории Республики Крым. Я думаю, что это больше компетенция правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности. В частности, информация вся проверяется, никаких сомнений нет. Там дальше посмотрим», – цитирует ТАСС Аксенова. По его словам, многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с Россией, противопоставляют себя, нагнетают истерию и не стесняются владеть недвижимостью в Крыму. «Господин Зеленский имеет же с супругой квартиру. Задолженности по квартплате нет. Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет», – отметил Аксенов. При этом он отметил, что «если они ведут антигосударственную деятельность на Украине, и в отношении них возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации, как это происходит по многим процессам, то будет и ответственность, в том числе и к имуществу». «А в общем для представителей украинского бизнеса никакой угрозы нет, за исключением радикальных националистов. Я могу сам искать варианты, как прекратить этот бизнес на территории Крыма, чтобы налоги на АТО не платили», – добавил Аксенов. Ранее российский вице-премьер Александр Новак напомнил о том, что многие государственные и частные компании Украины по-прежнему сотрудничают с Россией. Украина пригрозила «Белавиа» санкциями в случае полетов в Крым 2 июня 2021, 15:17 Текст: Ксения Панькова

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введет санкции в случае полетов самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым. «Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», – сказала Джапарова в комментарии агентству «Укринформ», передает ТАСС. Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска. Между тем 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний. На Украине назвали катастрофическую ошибку в отношениях с Россией 2 июня 2021, 09:18 Текст: Дмитрий Зубарев

Отказ Украины от торговых отношений с Россией обернулся катастрофой для экономики страны, заявил во время выступления в парламенте депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович. По его словам, Киев умудрился поссориться со всеми соседними государствами, а это не могло не сказаться на экономической ситуации внутри страны. «Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас, – это ругаться с соседями», – передает РИА «Новости» слова Рабиновича. Парламентарий также допустил, что украинской экономике дорого обойдется решение поссориться с Белоруссией. «Надо бороться за каждую гривну для своего населения, нужно покупать там, где дешевле, а продавать там, где дороже, надо развивать торговлю со всеми странами. А что делаем мы?», – возмутился депутат Рады. Рабинович считает, что такая внешняя политика ударит по карману простых украинцев. Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что медицинское обслуживание на Украине находится в катастрофическом состоянии, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении. Пушков: Украине точно не нужна армия 3 июня 2021, 08:51

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия «Северного потока – 2» для Украины. Сенатор выразил мнение, что урезание расходов на армию только пойдет Украине на пользу. «Украине будет лучше без войск. Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия», – написал Пушков в Twitter. В другой публикации в микроблоге он отметил бессмысленность жалоб Зеленского американцам, для которых более приоритетны отношения с Берлином, нежели с Киевом, который «все равно у США в кармане». Ранее Зеленский заявил, что достроенный российский трубопровод отключит страну от поставок газа. «Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал президент Украины. Козак: Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на 6,7 млрд долларов 2 июня 2021, 18:00

Киев объявил Москву агрессором, однако не отказывается от российской продукции, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, отметив, что Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на 6,7 млрд долларов. «Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввел еще господин [экс-президент Петр] Порошенко и добавляет господин [президент Владимир] Зеленский. Товарооборот составляет у нас 11 млрд долларов, при этом по экспорту из России только в 2020 году закупается товаров, услуг на 6,7 млрд долларов. Эти доходы получает Россия», – сказал Козак в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что есть и импорт с Украины в Россию, который составляет почти 4 млрд долларов, передает РИА «Новости». Также, как подчеркнул замглавы администрации президента, Украина, которая с 2018 года законом обозначила Россию как агрессора, платит ей деньги. «Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский – все оплачивают продукцию, которая производится в России», – сказал он. Козак добавил, что за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и содержит себя, а также оказывает помощь Донбассу: «Мы открыто говорим – за счет этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу». «Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги», – добавил он. Кроме того, как подчеркнул Козак, механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает. Поэтому, по его словам, Россия вынуждена была опять в нормандском формате обсуждать этот вопрос. «Постоянно после публикации этого приказа ставился вопрос с представителями Донбасса, нами, ОБСЕ, в трехсторонней контактной группе в нормандском формате, о необходимости усовершенствовать этот механизм, чтобы он реально работал», – сказал замглавы администрации президента. Как считает Козак, Киев не устраивает одно – что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. «Это основная проблема, которую пытаемся решить и в контактной группе, из-за этого все вопросы стоят… и вопросы перемирия, и реализация этого механизма, который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические. Это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике. Казалось бы, если действовать прагматично, если реально вы хотите мир, это касается и Украины, и «нормандского формата», – пояснил он. Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что агрессивная риторика в адрес оппозиционера Виктора Медведчука со стороны украинских властей вызывает удивление. Он также напомнил о деловых связях близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесменов с Россией. 13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». На Украине на аукционе продали первую тюрьму 3 июня 2021, 18:21

На Украине в рамках «большой распродажи тюрем» продали имущество колонии, об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. «Сегодня на аукционе продали первый лот – имущество колонии №48 (Хуторовка, 2). Стартовая цена основного объекта – 132 млн 674 тыс. 303 гривны 55 копеек (4,9 млн долларов). Цена продажи по результатам торгов – 377,5 млн гривен (13,8 млн долларов). Рост цены на аукционе – чуть ли не в три раза!» – написал он на своей странице в Facebook. Также Малюстка напомнил, что распределение вырученных средств от продажи тюрем будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в госбюджет, а 70% – на восстановление тюремной инфраструктуры. По его словам, «большая распродажа тюрем» превратится в «большое строительство тюрем». Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает продать 22-25 тюрем. На Украине планируется продажа СИЗО, часть Лукьяновского СИЗО в Киеве намерены переделать в отель. По словам Малюськи, людей из самого старого и крупного корпуса изолятора перевезут в другое СИЗО в Киевской области, а часть камер сделают платными с улучшенными условиями. В ДНР оценили планы Госдепа привить молодежи Донбасса американскую культуру 3 июня 2021, 13:00

«Все начнется с вопросов культуры, а закончится антиправительственными выступлениями», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бриг, комментируя намерение Госдепа США продвинуть «американскую культуру» среди молодежи Донбасса. «Оценить эту идею я могу только отрицательно. Подобная программа действовала здесь, в том числе в Донецке, до событий 2014 года. И мы увидели очень серьезные последствия этого», – отметил депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бриг. По его словам, грантовые программы начинаются с культуры, постепенно захватывая другие отрасли – вплоть до здравоохранения. «Создаются ячейки, в них отбираются активисты, которые отправляются на обучение. До конфликта 2014 года обучение проходило в Польше. После этого они возвращались и создавали здесь всякого рода объединения. Например, ряд программ втягивал людей в ассоциацию ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирных домов, аналог ТСЖ в России – прим. газеты ВЗГЛЯД), в результате чего их силами проводились мероприятия, не связанные с хозяйственной деятельностью», – пояснил парламентарий. «Затем эти активисты выступали с критикой в отношении действующих органов власти. После чего создавали свои организации и так называемые «спящие» органы власти, которые в 2014 году внезапно вышли на площадь Ленина с украинскими флагами», – рассказал Бриг. Все эти программы финансировали американские проправительственные фонды, в том числе Агентство США по международному развитию – USAID, чья деятельность, например, на территории России была прекращена в 2012 году. Также, по словам собеседника, были зафиксированы случаи, когда люди из украинской администрации напрямую получали оттуда деньги. «Такие программы создаются для того, чтобы контролировать гражданское общество», – добавил Бриг. Что касается новой программы Госдепа, то депутат предполагает повторение прежних правил. «Сначала будет ознакомление молодых людей с американской культурой и образом жизни. И если на начальном этапе заявлено 50 активистов, то впоследствии круг участников будет расширяться. Далее будут создаваться организации под разными личинами – от экологической повестки вплоть до борьбы с раком молочной железы», – уверен Бриг. «Главное – ставить определенные задачи и выполнять их, а вся деятельность будет финансироваться из бюджета США. А поскольку на подконтрольной Киеву территории Донбасса очень много бывших активистов из таких организаций, думаю, среди них будет также очень много желающих вступить в эту программу», – подытожил парламентарий. В четверг стало известно, что Госдепартамент США собирается запустить программу по расширению участия в общественной жизни проживающих на подконтрольной Киеву территории Донбасса молодых людей. В частности, выпускникам программы English Access дадут возможность присоединиться к инициативе по обучению языку и «продвижению американской культуры» среди неблагополучной молодежи Донецкой и Луганской областей, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ. Ради этого ведомство выделит грант в 100 тыс. долларов на 2021-2022 годы. Предполагается привлечь 50 человек. Мероприятия программы будут проходить в районах Донбасса, «пострадавших от продолжающегося военного конфликта», в том числе в городах Бахмут, Лисичанск, Мариуполь, Славянск и Северодонецк, уточнили в американском ведомстве. По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, проект призван в очередной раз продемонстрировать украинцам «картинку счастливой американской жизни». Однако в нынешних условиях кризиса на востоке страны он явно неуместен, подчеркивает аналитик. Ранее бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис заявил, что в случае вступления Украины в Североатлантический альянс между Россией и Соединенными Штатами может начаться вооруженное противостояние. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новак напомнил о деловых связях близких к Зеленскому бизнесменов с Россией 2 июня 2021, 13:42

Агрессивная риторика в адрес оппозиционера Виктора Медведчука со стороны украинских властей вызывает удивление, заявил российский вице-премьер Александр Новак. Он также напомнил о том, что многие государственные и частные компании Украины по-прежнему сотрудничают с Россией. «Честно говоря, я удивлен той агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей», – заявил российский вице-премьер Александр Новак. В частности, это касается ситуации вокруг главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, передает ТАСС. «Он всегда выступал за развитие торгово-экономического сотрудничества, что, прежде всего, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран. Несмотря на эту ситуацию, которая сегодня складывается между нашими странами, хочу подчеркнуть, что у нас всегда сохранялся и сохраняется торгово-экономический оборот», – подчеркнул вице-премьер. «Россия и Украина, несмотря на политический кризис, сохраняют экономические отношения. Так, например, объем товарооборота за прошлый год составил 10 миллиардов долларов», – сообщил Новак. По его словам, «это еще раз подчеркивает, что у нас сохраняются экономические взаимоотношения», и что еще важно – «основными покупателями и теми, кто оплачивает российскую продукцию, являются как крупные государственные компании, например, «Центрэнерго» в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли – «Энергоатом». При этом «покупателями являются крупные предприятия, бизнесмены, которые являются достаточно приближенными к действующей власти, например, Ренат Ахметов, Игорь Коломойский», добавил вице-премьер. «Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что покупают российскую продукцию», – подчеркнул он. «В прошлом году около 3,5 млн тонн нефтепродуктов было поставлено на территорию Украины из России. Кроме этого, осуществлялся транзит через территорию Украины российских энергоносителей в Европу и другие страны. Что касается нефти, это порядка 13,5 млн тонн. Что касается газа, это порядка 56 млрд куб. м газа. Кроме того, с учетом наших новых договоренностей, обратным реверсом тот же российский газ был закуплен Украиной из европейских стран, хотя физически он, естественно, был поставлен из России. Объем такого реверса составил 16 млрд куб. м, это очень значительная цифра для наших отношений в области энергетики», – отметил вице-премьер. Новак также подчеркнул, что взаимоотношения бизнес-партнеров и торгово-экономическое взаимодействие не должно использоваться в политических интересах. 13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал России секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Протасевича обвинили в организации переправки боевиков в Донбасс 4 июня 2021, 16:17

Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич обеспечивал транзит граждан, которые хотели воевать в Донбассе на стороне Киева, заявил офицер народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко. «Через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и «повоевать» на Донбассе на стороне ВСУ. Трансфер из Минска в зону ООС составлял пять тысяч долларов, в стоимость входило семидневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко. Ранее Протасевич заявил, что не состоял в штате украинского батальона «Азов» и не был в зоне силовой операции в Донбассе. Во вторник генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с Протасевичем в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича. Напомним, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об участии Протасевича в боях заявляли в КГБ Белоруссии.