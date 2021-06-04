Путин: Россия уменьшит эмиссии парниковых газов до уровня ниже европейского «Единая Россия» поможет реализовать программу бесплатной газификации в регионах Путин назвал газ для «Северного потока – 2» самым чистым в мире 4 июня 2021, 16:07

Фото: ANATOLY MALTSEV/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

С энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом американский газ, по словам Путина, добывается варварским способом, а цена на него выше. «Газ-то дороже там, понимаете. Мало того, что он добывается таким, прямо скажем, варварским способом, но он дороже на 25%. Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Хочу подчеркнуть – это чисто экономический коммерческий проект. Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров – этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в ФРГ по количеству километров короче, хочу, чтоб еще раз услышали, чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию и так далее. Он короче и дешевле», – заявил он. «Северный поток – 2» исключает политические риски, экономически целесообразнее, отметил Путин. Он уточнил, что Газпром готов к поставкам по трубопроводу, сроки будут зависеть от немецкого регулятора. «В течение, там, полутора–двух месяцев, двух, наверное, скорее всего, будет закончена, надеюсь, и вторая нитка на 27,5 млн», – добавил Путин. Также Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет их объемы превысят 50 млрд кубометров. Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.

Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода-конкурента «Северного потока – 2» 3 июня 2021, 21:03

Фото: John Randeris/AP/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2», сообщается на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet. «12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости». Основанием для такого решения стало то, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь же придется приостановить строительство Baltic Pipe. Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в свою очередь, заявила, что такой проект «не может не создавать неудобств» из-за своего масштаба. Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году, ранее оговаривалось, что его емкость составит не менее 5 млрд кубометров в год. Президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe 30 апреля нынешнего года, а ввести его в эксплуатацию планируется 1 октября 2022 года. Ранее германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, пока не будет оценено влияние на окружающую среду. Ранее экологи организации Nabu подали иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2». Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за иска экологов организации Nabu, но не исключил, что рассмотрение жалобы приведет к замедлению темпов строительства газопровода. Против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. По словам вице-премьера России Александра Новака, Москва надеется, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено до конца 2021 года, осталось достроить около 100 километров. Варшава увидела угрозу Польше и Украине в блокировке газопровода Baltic Pipe 4 июня 2021, 09:10

Фото: RITZAU SCANPIX/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Польши считают опасными попытки заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe, заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач. По его словам, правительство Польши получило информацию о том, что датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены. «Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран», – передает ТАСС слова Пшидача, подчеркнувшего, что Польша заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств. «В интересах Польши и Центральной Европы завершить этот проект как можно скорее, – отметил заместитель министра. – Рассчитываем на благосклонность датского правительства». Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Пушков оценил влияние решения Дании по Baltic Pipe на «Северный поток – 2» 3 июня 2021, 22:30 Текст: Антон Никитин

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что после отзыва Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей, Варшаве будет не до «Северного потока – 2». «Дания отозвала разрешение на строительство излюбленного польского проекта газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей. Теперь Варшаве будет не до Северного потока – 2. Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь», – написал сенатор в своем Twitter. Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков ответил бывшему президенту Эстонии на оскорбление 4 июня 2021, 08:35 Текст: Евгения Шестак

Член Совфеда Алексей Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на высказывание парламентария о проблемах с финансированием украинской армии из-за открытия «Северного потока – 2». «Бывшему президенту Эстонии Ильвесу не понравился мой твит о том, что Украине не нужна армия, потому что она не умеет ею пользоваться. То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более что он давно мало кому интересен», – цитирует РИА «Новости» Пушкова. Накануне сенатор предположил, что урезание расходов на вооруженные силы пойдет Киеву на пользу, поскольку это остановит бомбардировки Донбасса. Кроме того, украинские власти откажутся от идеи «вернуть Крым», а также смогут втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. В свою очередь, Ильвес назвал мнение российского парламентария смешным и грубо высказался о Пушкове. Ранее Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2». Путин объявил о прокладке первой нитки «Северного потока – 2» 4 июня 2021, 14:46

Фото: РБК/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – сказал Путин. Президент сообщил также, что компания «Газпром» уже готова к заполнению трубопровода газом. «Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку – 2», – добавил российский лидер. Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». 30 апреля президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Напомним, против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина хочет принять участие в переговорах по «Северному потоку – 2» между ФРГ и США 3 июня 2021, 17:12

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Welt. «Проект «Северный поток – 2» бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», – написал Мельник в Twitter. Он добавил, что соответствующая просьба была передана властям ФРГ в минувший вторник. По словам Мельника, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины» – это обернется катастрофой, в том числе для взаимного доверия. «Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», – отметил посол. Мельник неоднократно делал скандальные заявления в адрес немецких политиков. Так, ранее он заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». На что депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил газете ВЗГЛЯД: «заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии». Также Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии. Эксперт объяснил страхи Польши из-за остановки Baltic Pipe 4 июня 2021, 12:20

Фото: Ritzau Scanpix/REUTERS

Текст: Наталья Макарова

«Польские власти ищут в действиях Дании политическую подоплеку, потому что у них рыльце в пушку», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление властей Польши о попытках со стороны Дании заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe. «У Дании нет политических противоречий с Польшей, и она не препятствует строительству трубопровода Baltic Pipe. Датчанам выгодно получать газ по этой трубе на фоне падения собственной добычи», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Кроме того, в вопросах энергетики Польша является союзником США, напомнил собеседник. «Она в угоду Вашингтону торпедировала строительство «Северного потока – 2», и продолжает это делать. Поэтому американцы при необходимости смогут надавить на датчан», – полагает эксперт. По словам Юшкова, «датчане исключительно по бюрократической причине отозвали разрешение на строительство Baltic Pipe». «Скорее всего, Дания просто изменила требования к разрешениям на строительство трубопровода. Оператору Baltic Pipe достаточно принести необходимые бумаги датскому регулятору, и проблема будет решена», – предполагает Юшков. «Но дело в том, что поляки сами были инициатором политизации проекта «Северный поток – 2», который проходит в том же регионе. Они вовсю трубили о том, что проект вредит окружающей среде. Теперь, когда появляются претензии к их трубе, они подразумевают, что остальные делают так же, как они, – поясняет эксперт. – Польские власти ищут в действиях Дании политическую подоплеку, потому что у них рыльце в пушку». «Кроме того, поляки нервничают из-за того, что сроки строительства Baltic Pipe синхронизированы с окончанием действующего контракта с Газпромом в мае 2022 года, – отметил собеседник. – Само наличие газопровода не заменит полностью поставки из России, но оно должно укрепить переговорные позиции Польши с Газпромом, чтобы они могли получать газ по более выгодным ценам», – заключил собеседник. Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил о том, что власти Польши считают опасными попытки заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe. По его словам, правительство Польши получило информацию о том, что датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены. «Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран», – сказал Пшидач, подчеркнув, что Польша заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств. Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным 3 июня 2021, 17:38 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин проведет в 2021 году традиционную прямую линию с гражданами, подготовка к ней уже идет, сообщил в кулуарах ПМЭФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Будет, [подготовка] идет», – цитирует его ТАСС. На вопрос о том, когда именно пройдет прямая линия, Песков ответил, что «в этом году». В 2020 году президент не проводил отдельно традиционную прямую линию, ее элементы были частью большой пресс-конференции Путина в декабре. Ранее Песков рассказал об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в России 4 июня 2021, 14:58

Фото: РБК/Youtube

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин предложил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%. «Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей, поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года», – сказал Путин. Он уточнил, что будут внесены некоторые изменения в программу льготной ипотеки: ставку поднимут до 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов – 3 млн рублей. Президент отметил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан. Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Путин также заявил, что максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – отметил глава государства. Напомним, программа ипотеки с господдержкой была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию. Она должна завершиться 1 июля нынешнего года. До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что правительство совместно с Банком России до 1 июля примет решение по льготной ипотеке под 6,5%, учитывая ситуацию в каждом отдельном регионе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что льготная ставка по ипотеке должна устанавливаться в зависимости от среднедушевого дохода по региону. Цена акций Газпрома обновила максимум на словах Путина о «Северном потоке – 2» 4 июня 2021, 15:03 Текст: Алина Назарова

Акции Газпрома перешли к росту и обновили максимум стоимости с июля 2008 года на словах президента Владимира Путина о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2». Акции Газпрома к 14.51 мск дорожают на 0,54% – до 273,57 рубля, а минутами ранее они поднимались в цене на 0,92% – до 274,59 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,22%, передает РИА «Новости». Путин на ПМЭФ сообщил, что «линейная» работа в рамках «Северного потока – 2», включая морскую часть, закончена, и Газпром готов к заполнению газом труб. До выступления президента РФ акции газового гиганта дешевели на 0,26%. В июле 2008 года бумаги компании максимально дорожали до 279,68 рубля. Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена 4 июня 2021, 10:14 Текст: Евгения Шестак

Не стоит испытывать завышенных ожиданий от встречи российского лидера Владимира Путина с главой США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом. По мнению Пескова, эта встреча является «очень и очень важной». Однако, как считает представитель Кремля, «впадать в какие-то завышенные ожидания [от саммита] было бы неверно», передает ТАСС. «Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», – заметил он. При этом представитель Кремля уточнил, что начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, это очень положительный шаг, передает РИА «Новости». Также Песков добавил, что Путин является сторонником вывода отношений России и США из нынешнего сложного состояния, однако это возможно при уважении интересов друг друга, без этого ничего не удастся. «И какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога», – подытожил он. Кроме того, Песков добавил, что Путин и Байден на встрече поднимут те темы, которые считают первоочередными для своей страны. По его словам, потенциал разногласий России и США велик, есть конфликтные моменты в отношениях. Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить с Путиным на саммите в Женеве тему кибербезопасности в связи с последней хакерской атакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летним юбилеем 3 июня 2021, 21:52 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летием, сообщает пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летним юбилеем», – говорится в сообщении на сайте Кремля.



Президент России особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений и его высокий авторитет в России. Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление тесных и дружественных связей. Ранее Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 45-летия установления дипломатических отношений, а также дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества. Кремль заявил об отсутствии определенности по встрече Путина с Зеленским 4 июня 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Определенности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он напомнил, что украинские коллеги из офиса администрации президента говорили, что Зеленский хочет обсудить Крым. «Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым, как некая проблема для Украины, обсуждению не подлежит», – подчеркнул он. По словам Пескова, можно обсуждать Крым с точки зрения туристического потенциала, здравницу можно обсуждать, приграничное сотрудничество. «Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит», – сказал пресс-секретарь президента России. По словам Пескова, подвижек по организации нормандского саммита пока нет. Однако все стороны согласны, что необходимо продолжать работу и что встречи должны происходить, добавил он. «Есть понимание, что должны встречаться и министры иностранных дел, тем более об этом говорили главы государств, и должен пройти и саммит. Но перед этим должна быть проделана домашняя работа», – заявил представитель Кремля. Он пояснил, что есть целый набор предыдущих договоренностей, и должно возникнуть понимание о продвижении в их реализации. «Пока с этим проблемы. Работа продолжается, но очень-очень вязко. И конечно, фоном неблагоприятным для всей продолжающейся работы, наверное, идет такой весьма нетщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену на что-то минских договоренностей», – заключил Песков. Ранее Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа. Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России 4 июня 2021, 14:52 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. «Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, широкое распространение получила практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены и руководители крупных компаний, специально посещают Россию для вакцинации от коронавируса. «В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», – сказал президент. Ранее специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной. Глава OMV захотел видеть Россию энергетическим партнером Европы еще 50 лет 4 июня 2021, 12:25 Текст: Наталья Ануфриева

Россия может быть надежным энергетическим партнером Европы еще в течение 50 лет, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле. Зеле заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что он хотел бы «обсудить энергетическое партнерство между Россией и Европой» на встрече президента Владимира Путина с иностранным бизнесом, передает ТАСС. Он добавил, что Россия и Европа являются энергетическими партнерами на протяжении уже 50 лет, и с учетом изменения рынка необходимо обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества, чтобы продолжить партнерство в этой сфере. «Я бы хотел обсудить с ним (с Путиным) будущее энергетического партнерства, потому что рынок меняется, и я думаю, что наши партнеры в России также должны меняться, чтобы быть надежным партнером еще на следующие 50 лет», – сказал Зеле. Ранее стало известно, что Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ и встретится с иностранным бизнесом.