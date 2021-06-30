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СК начал проверку после жалобы пенсионерки Путину на отсутствие газификации
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Следователи организовали проверку после жалобы пенсионерки из Свердловской области Светланы Култыгиной на то, что к ее дому не подведен газ, хотя он есть у чиновников рядом.
Следственный комитет проверит, действительно ли чиновники не обращали внимания на обращения местных жителей по поводу газификации, в действиях мэрии Карснотурьинска, где проживает пенсионерка, может просматриваться халатность, передает E1.ru.
«Следователи выяснят все обстоятельства, опросят женщину и должностных лиц, изучат документы», – добавили в региональном следственном управлении.
Также проверку начала региональная прокуратура. Надзорный орган намерен проверить не только чиновников, но и газоснабжающую организацию.
Сразу после обращения пенсионерки местные власти сообщили, что газ все же будет, но через несколько лет.
«Строительство газопровода высокого давления запланировано в рамках инвестиционной программы АО «ГАЗэкс». Прокладка сетей будет проходить на условиях софинансирования из областного бюджета, и в 2023 году у жителей района будет техническая возможность подключения к сетям», – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Сделал заявление и мэр Краснотурьинска Александр Устинов. «Я рассказал об этапах газификации поселка и непосредственно ее (Култыгиной – прим. ВЗГЛЯД) дома. Предложил помощь – закупить необходимый объем дров – качественных, березовых, волонтеры привезут их завтра до обеда», – сказал Устинов.
По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, для газификации поселка необходимо обустроить 2,2 километра трубопровода высокого давления, а затем еще делать разводку по самому населенному пункту.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос свердловской пенсионерки, заверил, что доведение газопровода до границ участков будет обеспечено бесплатно.
Путин: Если бы мы потопили британский эсминец, третья мировая война не началась
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Даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
На вопрос, стоял ли мир на пороге третьей мировой войны после нарушения российской госграницы британским эсминцем в Крыму, президент ответил: «мне так не кажется».
«Во-первых, это, конечно, провокация, совершенно очевидная. Кроме того, к этому причастны и американцы», – заявил президент.
Он также напомнил о недавно прошедшей встрече в Женеве. «Это политическая составляющая. Зачем тогда совершать подобные провокации? Чтобы подчеркнуть, что люди без уважения относятся к выбору крымчан?» – задался вопросом Путин.
По его мнению, третья мировая война не началась бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец. «Даже если бы мы потопили этот корабль, сложно представить мир на пороге третьей мировой. Потому что эти люди знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Мы знаем, за что мы боремся. За свое будущее, за свою территорию. Это же не мы подошли к их территории. Это они вошли в наши территориальные воды», – заявил он.
Путин отметил, что западные страны подняли шумиху о том, что Россия проводит учения у украинских границ. «Я распорядился войска вывести с полигонов. А они приперлись к нашим границам», – добавил он.
Глава государства уточнил, что его беспокоит более фундаментальная вещь: начало военного освоения украинской территории западными странами. По его словам, это создает существенные проблемы российской безопасности.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
Напомним, ранее Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
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Путин сказал, какой вакциной делал прививку от COVID-19
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Президент Владимир Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».
«Принял для себя решение привиться <...> «Спутником V», тем более что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал глава государства.
Он также рассказал о реакции организма на прививку. После первого укола Путин рассказал, что ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.
Также президент добавил, что «Спутником V» привилась его дочь, у нее также была температура 37,5 один день.
«Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты. И вам рекомендую», – отметил Путин.
Также президент сказал, как выбрал прививку от COVID-19 и почему не показал видео процедуры.
Напомним, первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
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Путин: Зеленский отдал Украину под управление из Вашингтона
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О чем разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление, все вопросы решаются в Вашингтоне и частично – в Берлине и Париже, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Он (Зеленский) отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти – в Берлине и в Париже. Ну, о чем разговаривать?» – отметил российский лидер, передает ТАСС.
«Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», – резюмировал Путин.
По его словам, результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции. «Просто внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов, подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то – под домашний арест, кого-то убивают на улицах», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Путин ответил на вопрос о преемнике
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Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России.
«Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России. Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. И вот такой путь и только такой путь возможен», – заявил президент, передает РИА «Новости».
При этом Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента после него. Он выразил надежду, что в свое время сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить Россию, передает ТАСС.
«С одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира. Подойдет время и, я надеюсь, я смогу сказать, что такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить Россию», – заявил президент.
Глава государства также подчеркнул, что первый президент страны Борис Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.
«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чем: в соответствие с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства», – сказал Путин.
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Путин сказал, почему нет смысла возрождать СССР
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Возрождать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, главный «золотой запас» России – это многонациональный российский народ.
Главе государства задали вопрос о том, какую Россию он мечтает передать будущему поколению. По словам Путина, нецелесообразно восстанавливать СССР.
«Когда-то распался Советский Союз. Россия потеряла половину потенциала своей экономики, почти столько же населения и территорий. Восстанавливать СССР бессмысленно. Несмотря на все эти утраты, Россия остается самой крупной страной в мире, является мировой кладовой минеральных ресурсов. В этом огромное преимущество страны», – заявил президент.
Путин убежден, что главный «золотой запас» страны – это люди. По его словам, многонациональный российский народ – духовный, с глубокими историческими корнями, что очень важно в современном мире.
«Современный мир связан с высокими технологиями, и это глубокое духовное начало важно потому, что у нас внутреннее уважительное отношение к науке и образованию. Будущее человечества связано с генетикой, биологией, ИИ. И у нас есть колоссальные конкурентные преимущества», – подчеркнул глава государства.
По его словам, если Россия сможет обеспечить внутреннюю стабильность, то успех ей обеспечен. «Внутреннее ощущение и отношение к России само по себе является важной гарантией того, что страна добьется всех целей, которые перед собой ставит», – добавил Путин.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства отвечает на вопросы россиян.
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Путин ответил блогеру на вопрос о блокировке YouTube и зарубежных соцсетей
Президент Владимир Путин заявил, что у властей нет планов по блокировке иностранных социальных сетей и видеохостингов, однако они должны подчиняться российским законам.
«Мы настоятельно требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои официальные представительства. Юридические лица, с которыми мы могли говорить». – сказал президент, отвечая на вопрос блогера Никиты Левинского.
Проблема, по словам Путина, заключается в том, что международные платформы игнорируют требования российских властей, в частности, они не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента.
«Мы видим, что нас слышат, некоторые коллеги собираются открывать представительства», – отметил Путин. В случае неисполнения этих требований, существуют различные технологии, в частности для замедления зарубежных платформ. Однако Путин еще раз подчеркнул, что планов закрыть кого-то нет.
При этом глава государства надеется, что и отечественные соцсети будут развиваться еще активнее.
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Путин объяснил, зачем встречался с Байденом
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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что встреча с американским коллегой Джо Байденом была необходима, поскольку от него многое зависит.
Президенту направили видеообращение из Санкт-Петербурга с вопросом по внешней политике: зачем встречаться с Байденом, если от него мало что зависит.
«От президента США многое зависит, хотя там своя политическая система, есть противовесы. Это важный вопрос, но он в другой плоскости лежит, не в том, зависит ли что-то от президента США», – заявил президент.
По его словам, аналитики и ученые в США дают рекомендации своему политическому руководству и классу о том, что «период однополярного мира прошел и нужно исходить из того, что мир изменился».
«Как бы нас не пугали, Россия все равно развивается, ее экономический суверенитет повышается. Обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах превзошла многие страны мира, в том числе США. Очень активно развивается и Азия. Наши партнеры в США, с одной стороны, понимают это – отсюда встреча в Женеве. С другой – пытаются сохранить свое монопольное положение. Отсюда все эти санкции», – заявил Путин.
При этом он выразил надежду, что осознание изменений мира сделает мировое устройство лучше, и отношения России и США войдут в нормальные рамки.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями.
Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
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Путин назвал лучшее время в истории России
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, какие время в истории страны он считает самым лучшим.
«У нас много было славных периодов в истории России. Еще с допетровских времен и Петра I, который провел такие реформы крупные, которые преобразили страну. В период правления Екатерины II были сделаны самые большие территориальные приобретения. В период правления Александра I Россия превратилась в то, что сегодня называется супердержавой», – отметил Путин.
Он призвал изучать историю и отдавать дань уважения всем, кто достиг выдающихся результатов, и быть достойными их примера.
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Путин объяснил смысл сказки «Колобок» для чиновников
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на блиц-опрос, назвал три своих любимых художественных произведения, в их числе – сказка «Колобок».
Президент пояснил, что у него есть три любимых произведения: «Война и мир» Льва Толстого, первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром и русская народная сказка «Колобок».
«Почему? Просил бы обратить на это внимание и просил бы обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное должностное высокое положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными», – пояснил глава государства.
Также президент ответил на вопрос, какой школьный учитель ему запомнился больше всего.
«У нас была Тамара Павловна Чижова, до сих пор помню, с первого по четвертый класс. Очень добрый человек. Я помню ее очень хорошо», – сказал он.
Кроме того, Путин вспомнил классную руководительницу, учителя немецкого языка Веру Гуревич.
«Ну и Вера Дмитриевна Гуревич, которая учила нас с пятого по восьмой класс, я до сих пор поддерживаю с ней отношения», – сказал президент.
Путин ответил на вопрос о несбывшихся мечтах
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, каким его мечтам уже не суждено сбыться.
«Все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может быть не связано с мечтой. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и не надеяться на лучшее», – сказал он.
«Надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется», – отметил Путин.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
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На Украине заявили о необходимости встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского необходима, это стало очевидным после слов Путина о саммите, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России – для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны в Донбассе», – отметил Подоляк в комментарии агентству «РБК-Украина».
При этом он пояснил, что встреча лидеров двух государств необходима, так как президента России, по его мнению, неверно информируют о ситуации в соседней стране.
«Допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации на Украине», – сказал советник главы офиса.
Ранее в ходе прямой линии Путин сказал, что не отказывается от переговоров с Зеленским, однако задался вопросом, есть ли о чем беседовать при такой встрече. Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Накануне замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Путин отказался называть Украину недружественной страной
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран.
«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественным нам. Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественно нам», – заявил президент.
Он также заявил, что напишет «отдельную аналитическую статью» про историю России и Украины, чтобы граждане обеих стран ознакомились с этой темой.
Кабмин России ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке две страны - США и Чехия.
В среду Путин начал прямую линию с россиянами. Количество вопросов, адресованных президенту, к началу мероприятия составило около 2 млн.
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Путин прокомментировал поступление угроз в адрес обратившихся на прямую линию
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Работающая на прямой линии с президентом Владимиром Путиным волонтер рассказала, что некоторые чиновники, узнав, что люди обращаются к главе государства, начинают угрожать жителям. Президент потребовал от главы Кузбасса разобраться в этой ситуации.
Так, девушка сообщила, что по просьбе жительницы Новокузнецка пыталась добиться ремонта крыши в детском саду, но в отделе образования ей не поверили, а позже обратившаяся на прямую линию женщина отозвала свой вопрос, поскольку получила угрозы из отдела образования.
«Не жалко ли вам директора детского сада и своего внука?» – заявили жительнице Новокузнецка в департаменте образования, пригрозив лишить опекунства над ребенком.
«Не беспокойтесь по поводу опекунства над внучкой. Считайте, что такой проблемы не существует. Пусть лучше думают о своих проблемах те, кто вам угрожает», – заявил президент.
Путин также потребовал от главы Кемеровской области Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать женщину, обратившуюся на прямую линию, передает ТАСС.
«С губернатором переговорим. Это все-таки Кемеровская область, губернатор Цивилев Сергей Евгеньевич, я вас тоже об этом прошу. Обратите, пожалуйста, внимание, сделайте соответствующие заявки вовремя и подключайтесь к программе реновации школ, а в данном случае, если школа совмещена с детским садом, то в одном контуре можно будет все сделать. Обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать. Надеюсь, что вы примете своевременные и правильные решения», – заявил президент.
Путин пообещал после отставки «сидеть на печке»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии пошутил, что после того, как покинет пост главы государства, не будет работать, а станет сидеть на печке.
«Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть», – сказал Путин, отвечая на вопрос, чем будет заниматься после отставки, передает РИА «Новости».
Также, отвечая на вопрос о своих достижениях на посту главы государства, Путин выразил надежду, что главное у него еще впереди, а не позади. «Я надеюсь, что еще впереди», – сказал президент.
Ранее, отвечая на вопрос о преемнике, Путин заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России. При этом он назвал своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента после него. Он выразил надежду, что в свое время сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить Россию.
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Путин объяснил рост цен на продукты питания
Президент Владимир Путин объяснил, почему в России наблюдается рост цен на продукты питания, и какие меры для его сдерживания применяются.
Отвечая на этот вопрос, президент пояснил: «Потому что у нас продуктов не хватило». Сейчас же он надеется, что нынешнего урожая «хватит с лихвой». «Часто, – пояснил Путин, – овощи везут из других стран».
Президент уточнил, что экономический кризис затронул весь мир. «Россия является частью мировой экономики, поэтому на нас это тоже отражается», – отметил он. В том числе на это повлияла пандемия коронавируса.
«Самый большой рост [цен] у нас был в начале прошлого лета. По этому поводу мы общались с правительством. Были приняты меры по сдерживанию цен на продукты питания», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что государство обращает внимание на проблему роста цен, однако иногда делает это не своевременно. «Меры регулирования принимаются и дают свой эффект, но вот, к сожалению, не по всем группам товаров», – отметил Путин.