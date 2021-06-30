Нарышкина переизбрали председателем Российского исторического общества

Председателем Российского исторического общества (РИО) был переизбран на три года Сергей Нарышкин, решение было принято на общем собрании РИО.

Сопредседателями РИО на тот же срок переизбраны ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Анатолий Деревянко и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, передает ТАСС.

Кроме того, итогом собрания стало решение о создании комиссии РИО по вопросам высшего исторического образования. Ее председателем назначен член Совета Российского исторического общества, статс-секретарь - заместитель министра юстиции России Андрей Логинов. Ему поручено представить президиуму РИО предложения по составу комиссии до 15 июля.

Комиссия также будет мониторить потребность субъектов России и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах по направлению подготовки «История и археология». Кроме того, ей предстоит выработать рекомендации по усовершенствованию профильных образовательных программ.

На собрании первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман обратил внимание на предстоящее в декабре 2022 года 100-летие со дня создания СССР. В связи с этим он предложил собрать и внести предложения от РИО о том, как в современных реалиях можно наиболее актуально отметить эту дату.

Нарышкин в свою очередь поблагодарил его за эту инициативу и отметил, что празднование этой даты войдет «в лист приоритетных направлений работы на следующие годы». «Обязательно нужно собрать предложения со стороны всех заинтересованных», – добавил он.

Нарышкин отметил, что за девять лет с момента воссоздания РИО его проекты стали востребованы как в России, так и за рубежом. Председатель Российского исторического общества указал также на важность развития высшего исторического образования, которое было и остается приоритетом РИО.

Российское историческое общество было воссоздано в традициях дореволюционного Императорского Русского исторического общества в июне 2012 года. Его учредителями стали 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры, среди которых Российская академия наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО, Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Российская государственная библиотека и многие другие.