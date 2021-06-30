В Липецке объяснили высокие цены на морковь

Высокие цены на морковь и картошку в магазине торгового дома «Пролетарский» в Липецке, на которые в ходе прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину покупательница, объясняются окончанием старых запасов и отсутствием нового урожая, пояснил представитель торгового дома.

Жительница Липецка в ходе прямой линии показала ценник в магазине торгового дома «Пролетарский», где морковь по скидке стоит 110 рублей за килограмм. Также ее возмутила цена на картофель. По словам покупательницы, бананы из Эквадора стоят дешевле выращенных в соседних регионах овощей. Женщина привела в пример свою маму, сказав, что ей трудно с такими ценами на продукты прожить на зарплату, равную прожиточному минимуму.

«Это не только в «Пролетарском», это везде по Липецкой области. Потому что старые запасы кончились, а новые еще не выросли – в связи с этим. Это не только у нас», – сообщил источник РИА «Новости».

Представитель администрации региона пояснил, что картошка и морковь не являются «профильным» производством для области. Местные производители моркови выращивают ее в небольших объемах, и торговые сети их «не очень готовы принимать».

«Рост цен на ряд овощей есть. Во-первых, Липецкая область не имеет крупных холдингов, которые занимаются выращиванием моркови. Соответственно, поставки идут из других субъектов (РФ). Прошлый год по ряду культур был неурожаный, соответственно, есть спрос, есть предложение, спекулятивная цена, возможно, где-то проявляется, с наценкой и так далее. Со своей стороны управление потребительского рынка регулярно проверяет, мониторит цены и, насколько это возможно, разговаривает с торговыми сетями, но здесь вопрос именно в том, что пока не будет нового урожая, закономерно, что большого снижения цены не будет. Как морковь уродится у поставщиков, так цена упадет», – сказал представитель обладминистрации.

Он отметил, что в регионе регулярно проводятся ярмарки, и управление потребительского рынка делает все, чтобы продажи продукции там шли по нижней планке.

При этом, как отметил представитель областной администрации, по выращиванию овощей закрытого грунта (помидоров, огурцов) Липецкая область занимает одну из ведущих позиций в стране, и эти овощи в регионе всегда в продаже по «доступным ценам».

Ранее ростом цен на овощи заинтересовалась Генпрокуратура.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД