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В Липецке объяснили высокие цены на морковь
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Высокие цены на морковь и картошку в магазине торгового дома «Пролетарский» в Липецке, на которые в ходе прямой линии пожаловалась президенту Владимиру Путину покупательница, объясняются окончанием старых запасов и отсутствием нового урожая, пояснил представитель торгового дома.
Жительница Липецка в ходе прямой линии показала ценник в магазине торгового дома «Пролетарский», где морковь по скидке стоит 110 рублей за килограмм. Также ее возмутила цена на картофель. По словам покупательницы, бананы из Эквадора стоят дешевле выращенных в соседних регионах овощей. Женщина привела в пример свою маму, сказав, что ей трудно с такими ценами на продукты прожить на зарплату, равную прожиточному минимуму.
«Это не только в «Пролетарском», это везде по Липецкой области. Потому что старые запасы кончились, а новые еще не выросли – в связи с этим. Это не только у нас», – сообщил источник РИА «Новости».
Представитель администрации региона пояснил, что картошка и морковь не являются «профильным» производством для области. Местные производители моркови выращивают ее в небольших объемах, и торговые сети их «не очень готовы принимать».
«Рост цен на ряд овощей есть. Во-первых, Липецкая область не имеет крупных холдингов, которые занимаются выращиванием моркови. Соответственно, поставки идут из других субъектов (РФ). Прошлый год по ряду культур был неурожаный, соответственно, есть спрос, есть предложение, спекулятивная цена, возможно, где-то проявляется, с наценкой и так далее. Со своей стороны управление потребительского рынка регулярно проверяет, мониторит цены и, насколько это возможно, разговаривает с торговыми сетями, но здесь вопрос именно в том, что пока не будет нового урожая, закономерно, что большого снижения цены не будет. Как морковь уродится у поставщиков, так цена упадет», – сказал представитель обладминистрации.
Он отметил, что в регионе регулярно проводятся ярмарки, и управление потребительского рынка делает все, чтобы продажи продукции там шли по нижней планке.
При этом, как отметил представитель областной администрации, по выращиванию овощей закрытого грунта (помидоров, огурцов) Липецкая область занимает одну из ведущих позиций в стране, и эти овощи в регионе всегда в продаже по «доступным ценам».
Ранее ростом цен на овощи заинтересовалась Генпрокуратура.
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Путин: Если бы мы потопили британский эсминец, третья мировая война не началась
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Даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
На вопрос, стоял ли мир на пороге третьей мировой войны после нарушения российской госграницы британским эсминцем в Крыму, президент ответил: «мне так не кажется».
«Во-первых, это, конечно, провокация, совершенно очевидная. Кроме того, к этому причастны и американцы», – заявил президент.
Он также напомнил о недавно прошедшей встрече в Женеве. «Это политическая составляющая. Зачем тогда совершать подобные провокации? Чтобы подчеркнуть, что люди без уважения относятся к выбору крымчан?» – задался вопросом Путин.
По его мнению, третья мировая война не началась бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец. «Даже если бы мы потопили этот корабль, сложно представить мир на пороге третьей мировой. Потому что эти люди знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Мы знаем, за что мы боремся. За свое будущее, за свою территорию. Это же не мы подошли к их территории. Это они вошли в наши территориальные воды», – заявил он.
Путин отметил, что западные страны подняли шумиху о том, что Россия проводит учения у украинских границ. «Я распорядился войска вывести с полигонов. А они приперлись к нашим границам», – добавил он.
Глава государства уточнил, что его беспокоит более фундаментальная вещь: начало военного освоения украинской территории западными странами. По его словам, это создает существенные проблемы российской безопасности.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
Напомним, ранее Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
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Путин сказал, какой вакциной делал прививку от COVID-19
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Президент Владимир Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».
«Принял для себя решение привиться <...> «Спутником V», тем более что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал глава государства.
Он также рассказал о реакции организма на прививку. После первого укола Путин рассказал, что ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.
Также президент добавил, что «Спутником V» привилась его дочь, у нее также была температура 37,5 один день.
«Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты. И вам рекомендую», – отметил Путин.
Также президент сказал, как выбрал прививку от COVID-19 и почему не показал видео процедуры.
Напомним, первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
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Путин: Зеленский отдал Украину под управление из Вашингтона
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О чем разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление, все вопросы решаются в Вашингтоне и частично – в Берлине и Париже, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Он (Зеленский) отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти – в Берлине и в Париже. Ну, о чем разговаривать?» – отметил российский лидер, передает ТАСС.
«Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», – резюмировал Путин.
По его словам, результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции. «Просто внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов, подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то – под домашний арест, кого-то убивают на улицах», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Путин не поддержал обязательную вакцинацию
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Президент Владимир Путин завил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.
«Нет ничего проще понять, что в этой сфере происходит, нужно посмотреть в нормы закона. (…) Я не поддерживаю обязательную вакцинацию», – сказал он.
Путин призвал обратиться к закону, где говорится об иммунной защите населения: общенациональный календарь прививок является обязательным.
По словам Путина, коллеги предлагали перенести вакцинацию от коронавируса в этот раздел, однако депутаты Госдумы эту идею не поддержали.
Таким образом, вакцинация от коронавируса в обязательный календарь прививок не попала. Однако вторая составляющая этого закона говорит о том, что руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.
Президент подчеркнул, что «неразберихи нет», и все мероприятия, связанные с вакцинацией от коронавируса, проводятся в соответствии с нормой закона.
По его словам, это делается как раз, чтобы избежать локдауна, а также потому что дальнейшее распространение инфекции можно предотвратить только благодаря вакцинации.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
Путин объяснил рост цен на продукты питания
Президент Владимир Путин объяснил, почему в России наблюдается рост цен на продукты питания, и какие меры для его сдерживания применяются.
Отвечая на этот вопрос, президент пояснил: «Потому что у нас продуктов не хватило». Сейчас же он надеется, что нынешнего урожая «хватит с лихвой». «Часто, – пояснил Путин, – овощи везут из других стран».
Президент уточнил, что экономический кризис затронул весь мир. «Россия является частью мировой экономики, поэтому на нас это тоже отражается», – отметил он. В том числе на это повлияла пандемия коронавируса.
«Самый большой рост [цен] у нас был в начале прошлого лета. По этому поводу мы общались с правительством. Были приняты меры по сдерживанию цен на продукты питания», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что государство обращает внимание на проблему роста цен, однако иногда делает это не своевременно. «Меры регулирования принимаются и дают свой эффект, но вот, к сожалению, не по всем группам товаров», – отметил Путин.
Путин ответил на вопрос о преемнике
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Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России.
«Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России. Они осуществляю это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. И вот такой путь и только такой путь возможен», – заявил президент, передает РИА «Новости».
При этом Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента после него. Он выразил надежду, что в свое время сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить Россию, передает ТАСС.
«С одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет. С другой стороны, моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира. Подойдет время и, я надеюсь, я смогу сказать, что такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить Россию», – заявил президент.
Глава государства также подчеркнул, что первый президент страны Борис Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.
«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чем: в соответствие с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства», – сказал Путин.
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Путин отказался называть Украину недружественной страной
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран.
«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественным нам. Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественно нам», – заявил президент.
Он также заявил, что напишет «отдельную аналитическую статью» про историю России и Украины, чтобы граждане обеих стран ознакомились с этой темой.
Кабмин России ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке две страны - США и Чехия.
В среду Путин начал прямую линию с россиянами. Количество вопросов, адресованных президенту, к началу мероприятия составило около 2 млн.
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Путин прокомментировал поступление угроз в адрес обратившихся на прямую линию
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Работающая на прямой линии с президентом Владимиром Путиным волонтер рассказала, что некоторые чиновники, узнав, что люди обращаются к главе государства, начинают угрожать жителям. Президент потребовал от главы Кузбасса разобраться в этой ситуации.
Так, девушка сообщила, что по просьбе жительницы Новокузнецка пыталась добиться ремонта крыши в детском саду, но в отделе образования ей не поверили, а позже обратившаяся на прямую линию женщина отозвала свой вопрос, поскольку получила угрозы из отдела образования.
«Не жалко ли вам директора детского сада и своего внука?» – заявили жительнице Новокузнецка в департаменте образования, пригрозив лишить опекунства над ребенком.
«Не беспокойтесь по поводу опекунства над внучкой. Считайте, что такой проблемы не существует. Пусть лучше думают о своих проблемах те, кто вам угрожает», – заявил президент.
Путин также потребовал от главы Кемеровской области Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать женщину, обратившуюся на прямую линию, передает ТАСС.
«С губернатором переговорим. Это все-таки Кемеровская область, губернатор Цивилев Сергей Евгеньевич, я вас тоже об этом прошу. Обратите, пожалуйста, внимание, сделайте соответствующие заявки вовремя и подключайтесь к программе реновации школ, а в данном случае, если школа совмещена с детским садом, то в одном контуре можно будет все сделать. Обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать. Надеюсь, что вы примете своевременные и правильные решения», – заявил президент.
Путин сравнил украинский закон о коренных народах с оружием массового поражения
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Президент Владимир Путин в ходе прямой линии сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
«Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественное нам», – заявил президент.
Так, глава государства раскритиковал внесенный в Верховную раду закон о коренных народах Украины, сравнив его с оружием массового поражения. «Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными», – заявил президент.
По словам Путина, это приведет к тому, что часть людей может уехать, вынуждены будут переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. «Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, это серьезное дело», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран.
Ранее Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Напомним, в украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины по сути еще больше унизит русских.
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Госдеп рассказал о результатах встречи Путина и Байдена
Саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
В интервью итальянской национальной телерадиовещательной корпорации он выразил мнение, что «результатом встречи» лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стали «некоторые возможности по крайней мере для более продуктивной работы, например, по стратегической стабильности, контролю над вооружениями». «Чтобы мы получили эффективный контроль над некоторым из оставшихся ядерных вооружений», – заявил Блинкен.
Также есть результаты в области «киберпространства», США ждут практических результатов от «конструктивных бесед» с Москвой на тему борьбы с хакерами. В Госдепе заявили, что «ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством, предоставлением убежища преступным организациям, которые участвуют в такого рода атаках», передает ТАСС.
Блинкен верит в наличие у двух стран сфер для совместной работы. Он отметил, что Байден «четко сказал» Путину в Женеве о стремлении США к «более предсказуемым, стабильным отношениям». Однако «если Россия предпочтет безрассудные или агрессивные действия», Вашингтон «ответит – не в целях конфликта или эскалации, а потому что будет отстаивать свои интересы и ценности».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений Блинкена о готовности США «ответить» на «нападение» России посоветовала США брать пример с Крошки Енота, сказка о котором «может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь».
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Путин ответил на вопрос о несбывшихся мечтах
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, каким его мечтам уже не суждено сбыться.
«Все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может быть не связано с мечтой. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и не надеяться на лучшее», – сказал он.
«Надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется», – отметил Путин.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
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Путин сказал, как выбрал прививку от COVID-19
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, привился ли он на самом деле и почему не показали видео процедуры.
«Меня просили не говорить о том, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать конкурентного преимущества. Я не думаю, что так уж важно было показать видео. А если бы прививку делали не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать? Сейчас и жуликов много, которые делают вид, что делают прививки и медики, к сожалению, им иногда подыгрывают. Я надеюсь, что граждане нашей страны понимают, что если я сказал, что вакцинировался, значит так и есть. На таком уровне люди не занимаются мелким жульничеством. Тогда, когда я делал, у нас в гражданском оборе были две вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Они обе хорошие и я мог сделать любую из них, но как мне показалось по моим знакомым, что она («ЭпиВакКорона») действует меньше по времени. Поэтому я принял решение привится «Спутником V», – сказал Путин.
Путин рассказал, что после второй прививки у него была небольшая температура, а утром у него уже было 36,6. По словам президента, после прививки анализы показали высокий уровень защиты у него.
«Я особенно с врачами не советовался», – сказал Путин.
Он напомнил, что в обычных условиях рекомендуют ревакцинироваться через 12 месяцев, а во время пандемии – через шесть. Это, как отметил Путин, рекомендации ВОЗ.
«Люди после прививок сталкиваются с инфекцией, но болезнь проходит легко и без последствий. Без нее могут быть тяжелые отдаленные последствия», – сказал Путин.
Вакцинация имеет смысл, подчеркнул президент. Он также призвал прислушиваться не к людям, которые пользуются слухами, а к специалистам.
Путин ответил блогеру на вопрос о блокировке YouTube и зарубежных соцсетей
Президент Владимир Путин заявил, что у властей нет планов по блокировке иностранных социальных сетей и видеохостингов, однако они должны подчиняться российским законам.
«Мы настоятельно требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои официальные представительства. Юридические лица, с которыми мы могли говорить». – сказал президент, отвечая на вопрос блогера Никиты Левинского.
Проблема, по словам Путина, заключается в том, что международные платформы игнорируют требования российских властей, в частности, они не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента.
«Мы видим, что нас слышат, некоторые коллеги собираются открывать представительства», – отметил Путин. В случае неисполнения этих требований, существуют различные технологии, в частности для замедления зарубежных платформ. Однако Путин еще раз подчеркнул, что планов закрыть кого-то нет.
При этом глава государства надеется, что и отечественные соцсети будут развиваться еще активнее.
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Кремль анонсировал участие Путина и Лукашенко в заседании Форума регионов двух стран
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июля в формате видеосвязи примут участие в пленарном заседании восьмого Форума регионов двух государств, сообщила пресс-служба Кремля.
«1 июля президент России Владимир Путин совместно с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко примет участие в пленарном заседании восьмого Форума регионов России и Белоруссии (в режиме видеоконференцсвязи)», – передает сообщение ТАСС.
Тема пленарного заседания – «Научно-техническое сотрудничество России и Белоруссии в эпоху цифровизации».
В мероприятии также примут участие руководство Совета Федерации России и Совета республики Национального собрания Белоруссии, правительств двух стран, постоянного комитета Союзного государства, а также главы регионов России и Белоруссии.
Глава исполкома ОНФ: Вопросы на прямую линию с Путиным позволяют выявлять системные проблемы
«Эта прямая линия для нас юбилейная – уже в третий раз президент доверяет Народному фронту следить за тем, чтобы ни одно обращение не осталось незамеченным», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов. В среду президент России Владимир Путин ответит на вопросы граждан в прямом эфире.
«В ОНФ работают со всем массивом обращений до момента оказания помощи. Что-то можно решить быстро, что-то требует времени и длительного бюджетного планирования. Продолжаем следить и напоминать. Так, за последние полгода органами власти решены еще 40 тысяч вопросов, датированных еще июнем 2019», – рассказал Кузнецов.
Он подчеркнул, что «анализ системных проблем, которые высвечивает прямая линия, позволяет руководству страны опираться на них при принятии системных решений». «Такие инициативы, как бесплатная подводка газа до границ домовладений, выплата надбавки за 30 лет работы в сельском хозяйстве при переезде в город, выплаты для детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей – ответ на тысячи обращений граждан», – напомнил Кузнецов, который поблагодариль всех, «кто в органах власти относится неформально к работе с этим огромным массивом обращений». «И отдельное спасибо волонтерам, помогающим людям оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - добавил он..
Он напомнил, что в 2019 году поступил миллион вопросов, в 2020 прямая линия была совмещена с пресс-конференцией и обращений было 344 тысячи. «Завтра мы ожидаем больше миллиона», - прогнозирует Кузнецов.
Во вторник Владимир Путин провел совещание по подготовке к прямой линии. Прямая линия начнется в среду в полдень по московскому времени. Президент ответит на вопросы жителей страны в прямом эфире. Для Путина это будет уже 19-е подобное мероприятие.
Уже опубликованы примеры типичных вопросов россиян президенту. В основном жители страны жалуются главе государства на ограничения по льготной ипотеке и выплатам на детей, на разбитые дороги и аварийное жилье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все обращения направляются в федеральные ведомства и регионы для решения проблем на местах. В обработке, в том числе, принимают участие ОНФ и волонтеры. По его словам, ряд вопросов находят решение уже в процессе подготовки программы.
«Безусловно, готовятся подборки для губернаторов, многие проявляют интерес по их регионам, какие вопросы больше всего волнуют граждан. По отдельным федеральным ведомствам также готовятся подборки, отправляются туда. Это дает возможность и министрам, и другим руководителям ведомств понять, «почувствовать пульс на земле», – сказал Песков, добавив, что количество обращений приближается к миллиону.
По статистике ОНФ, в прошлом году на прямую линию, которая прошла 17 декабря, поступило 344 тысяч обращений, из которых более 53 тыс. были решены. Более 184 тыс. обращений находятся в работе. Более 95 тыс. обращений не имели конкретного запроса, а еще 7 тысячам был дан мотивированный отказ. При этом на более 5 тыс. обращений были заложены средства в бюджет.