КС разрешил публиковать негативные отзывы о врачах

Конституционный суд разрешил публиковать персональные данные о врачах, касающиеся их профессиональной деятельности, такое решение было принято после публикации негативных отзывов о враче в Воронеже, делающем УЗИ беременным, пишут СМИ.

Отзывы публиковались на одном из ресурсов в Сети, до этого доктора могли получать компенсацию за моральный вред после распространения любых личных сведений о них, сообщает «Ридус».

Юрист портала Николай Чернышук заявил, что такое решение суда – нонсенс. «Потому что все решения, вынесенные Верховным судом, в России обжалованию не подлежат. В нашем случае Конституционный суд проверил и признал, что суды неправильно трактуют закон о защите персональных данных. Теперь практика поменялась в нашу сторону», – пояснил Чернышук.

На портале публиковали негативные отзывы о местном враче, делающем УЗИ беременным женщинам после поставленного диагноза. Позже диагноз не подтвердился, и беременная, сама оказавшаяся врачом, написала эти посты.

Врач УЗИ потребовала у портала удалить негативные высказывания, ей отказали, после чего та потребовала удалить их через суд. Верховный суд вынес решение в ее пользу, постановив выплатить ей компенсацию морального вреда и судебных издержек на общую сумму около 500 тыс. рублей.

Однако дело позже пересмотрели, КС оспорил это решение, и постановил вернуть сайту взысканный в пользу истицы ущерб. Все судебные тяжбы длились около трех лет.