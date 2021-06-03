На Украине собрались признать Лукашенко угрозой международной безопасности

Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. В проекте соответствующего постановления говорится, что посадка самолета Ryanair в Минске поставила под угрозу жизни пассажиров и экипажа, а действия белорусских властей якобы содержат признаки международного терроризма.

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков сообщил, что постановление может быть рассмотрено в четверг, 3 июня, передает «ИноTV» со ссылкой на канал «1+1».

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Законные действия властей Белоруссии

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«Принудительной посадкой пассажирского самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности», – утверждается в документе, передает ТАСС.

В Раде также призвали Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) безотлагательно провести расследование инцидента с целью привлечения к ответственности тех, кто его допустил.

Одновременно парламентарии осудили задержание следовавшего этим рейсом одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. В заявлении они призвали Минск освободить блогера, а также «всех политических заключенных» в стране. Кроме того, Рада выразила солидарность со всеми странами, которые после этого инцидента прекратили авиасообщение с Белоруссией.

Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске ЕС собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над своей территорией, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой

Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России».

В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.

Между тем 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.

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