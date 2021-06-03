|
|
На Украине собрались признать Лукашенко угрозой международной безопасности
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. В проекте соответствующего постановления говорится, что посадка самолета Ryanair в Минске поставила под угрозу жизни пассажиров и экипажа, а действия белорусских властей якобы содержат признаки международного терроризма.
Глава украинского парламента Дмитрий Разумков сообщил, что постановление может быть рассмотрено в четверг, 3 июня, передает «ИноTV» со ссылкой на канал «1+1».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
«Принудительной посадкой пассажирского самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности», – утверждается в документе, передает ТАСС.
В Раде также призвали Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) безотлагательно провести расследование инцидента с целью привлечения к ответственности тех, кто его допустил.
Одновременно парламентарии осудили задержание следовавшего этим рейсом одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. В заявлении они призвали Минск освободить блогера, а также «всех политических заключенных» в стране. Кроме того, Рада выразила солидарность со всеми странами, которые после этого инцидента прекратили авиасообщение с Белоруссией.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске ЕС собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над своей территорией, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой
Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России».
В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Между тем 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Протасевич рассказал о подставившем его человеке из белорусской оппозиции
|
|
Создатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич рассказал о человеке, который мог сообщить о его нахождении на борту самолета Ryanair белорусским властям. Он также заявил о связях этого человека с киберпартизанами, которые занимаются массовыми лжеминированиями по всей Белоруссии.
В эфире белорусского телеканала ОНТ в среду вышло в эфир специальное расследование «Рейс Афины – Вильнюс. Разбор полета», посвященное вынужденной посадке самолета в аэропорту Минска в связи с сообщением о бомбе на борту. В одном из фрагментов оперативной съемки допроса Протасевич сообщил, что у него был достаточно напряженный личностный конфликт только с одним человеком.
«Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы. Я написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал: реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу! Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причем массовыми», – приводятся в Telegram-канале ОНТ слова задержанного.
Он также не исключил, что его мог подставить Запад. Он привел в пример советника лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской по международным вопросам Франака Вечорко. «С Франаком Вечорко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался – и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества», – рассказал Протасевич.
Как утверждают авторы расследования, показанного ОНТ, Вечорко сообщил в соцсетях о задержании Протасевича, когда тот в реальности еще находился в очереди в транзитной зоне минского аэропорта.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Кроме того, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.
Netflix исправил перевод фильма «Брат 2» под давлением украинцев
Американский стриминговый сервис Netflix заменил перевод слова «бандеровец» в англоязычной версии фильма Алексея Балабанова «Брат 2», которое изначально перевели как «украинский нацистский коллаборационист», сообщила народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова.
По сюжету фильма после прилета в США главный герой в аэропорту встречает представителей «украинской мафии». В первоначальном переводе диалог выглядел следующим образом:
– Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)
– Mоskovites are not my countryman (Москали мне не земляки)
– Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?).
В социальных сетях украинские пользователи возмутились таким переводом, после чего Netflix исправил его, передают Vesti.ua.
«Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел «бандеровец» в фильме «Брат», как «Ukrainian Nazi collaborator». Уже через несколько часов текст во всех местах был исправлен ... Теперь там не «nazi», а «banderite», – рассказала Устинова.
Для просмотра в Украине фильмы «Брат» и «Брат 2» на Netflix недоступны, их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино.
Между тем Netflix оставил некоторые другие неполиткорректные цитаты в переводе фильмов «Брат» и «Брат 2».
Литва заплатила 16 млн евро за запрещенную Сеймом электроэнергию с БелАЭС
С начала года Литва заплатила за электроэнергию с БелАЭС 16 млн евро, несмотря на принятый Сеймом (парламентом) республики закон о ее бойкоте, заявил руководитель компании Litgrid, являющейся оператором электросетей Литвы, Рокас Масюлис.
«Это является нарушением нашего собственного закона, но с начала года нам пришлось заплатить белорусам за эту электроэнергию, которая прячется в российском потоке [общем поток электроэнергии, поступающем из России] 16 млн евро», – передает его слова ТАСС.
По мнению Литвы, БелАЭС построена с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил станцию угрозой национальной безопасности и запретил покупку и экспортный пропуск через литовские сети ее электроэнергии. В ноябре 2020 года с включением БелАЭС в энергосистему Белоруссии Служба по энергетическому регулированию Литвы аннулировала лицензии на импорт электроэнергии из соседней страны, ее поступление в Литву должно было прекратиться.
Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода.
Советник президента Литвы Ярослав Неверовичюс заявлял, что Вильнюс постарается сделать все, что в его силах, чтобы остановить работу БелАЭС.
Минобороны заявило о поставке на Украину оружия под прикрытием учений НАТО
|
|
НАТО собирается под прикрытием учений Sea Breeze поставить на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он пояснил, что, несмотря на то, что учение должно быть морским, «его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря».
Конашенков заявил, что на Украине будет отрабатываться взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности «при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время», передает РИА «Новости».
«А еще более конкретно, – именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», – добавил представитель российского оборонного ведомства.
«В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях», – отметил генерал.
В связи с этим Минобороны России будет «внимательно отслеживать ход подготовки и проведения» учений и «при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России».
Напомним, в конце мая корабли Военно-морских сил Украины и Великобритании провели совместную тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря.
Украина пригрозила «Белавиа» санкциями в случае полетов в Крым
Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введет санкции в случае полетов самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым.
«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», – сказала Джапарова в комментарии агентству «Укринформ», передает ТАСС.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Между тем 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.
Козак: Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на 6,7 млрд долларов
|
|
Киев объявил Москву агрессором, однако не отказывается от российской продукции, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, отметив, что Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на 6,7 млрд долларов.
«Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввел еще господин [экс-президент Петр] Порошенко и добавляет господин [президент Владимир] Зеленский. Товарооборот составляет у нас 11 млрд долларов, при этом по экспорту из России только в 2020 году закупается товаров, услуг на 6,7 млрд долларов. Эти доходы получает Россия», – сказал Козак в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что есть и импорт с Украины в Россию, который составляет почти 4 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Также, как подчеркнул замглавы администрации президента, Украина, которая с 2018 года законом обозначила Россию как агрессора, платит ей деньги. «Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский – все оплачивают продукцию, которая производится в России», – сказал он.
Козак добавил, что за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и содержит себя, а также оказывает помощь Донбассу: «Мы открыто говорим – за счет этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу». «Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги», – добавил он.
Кроме того, как подчеркнул Козак, механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает. Поэтому, по его словам, Россия вынуждена была опять в нормандском формате обсуждать этот вопрос. «Постоянно после публикации этого приказа ставился вопрос с представителями Донбасса, нами, ОБСЕ, в трехсторонней контактной группе в нормандском формате, о необходимости усовершенствовать этот механизм, чтобы он реально работал», – сказал замглавы администрации президента.
Как считает Козак, Киев не устраивает одно – что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. «Это основная проблема, которую пытаемся решить и в контактной группе, из-за этого все вопросы стоят… и вопросы перемирия, и реализация этого механизма, который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические. Это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике. Казалось бы, если действовать прагматично, если реально вы хотите мир, это касается и Украины, и «нормандского формата», – пояснил он.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что агрессивная риторика в адрес оппозиционера Виктора Медведчука со стороны украинских властей вызывает удивление. Он также напомнил о деловых связях близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесменов с Россией.
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
Новак напомнил о деловых связях близких к Зеленскому бизнесменов с Россией
|
|
Агрессивная риторика в адрес оппозиционера Виктора Медведчука со стороны украинских властей вызывает удивление, заявил российский вице-премьер Александр Новак. Он также напомнил о том, что многие государственные и частные компании Украины по-прежнему сотрудничают с Россией.
«Честно говоря, я удивлен той агрессивной риторике, которая звучит со стороны украинских властей», – заявил российский вице-премьер Александр Новак. В частности, это касается ситуации вокруг главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, передает ТАСС.
«Он всегда выступал за развитие торгово-экономического сотрудничества, что, прежде всего, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран. Несмотря на эту ситуацию, которая сегодня складывается между нашими странами, хочу подчеркнуть, что у нас всегда сохранялся и сохраняется торгово-экономический оборот», – подчеркнул вице-премьер.
«Россия и Украина, несмотря на политический кризис, сохраняют экономические отношения. Так, например, объем товарооборота за прошлый год составил 10 миллиардов долларов», – сообщил Новак.
По его словам, «это еще раз подчеркивает, что у нас сохраняются экономические взаимоотношения», и что еще важно – «основными покупателями и теми, кто оплачивает российскую продукцию, являются как крупные государственные компании, например, «Центрэнерго» в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли – «Энергоатом».
При этом «покупателями являются крупные предприятия, бизнесмены, которые являются достаточно приближенными к действующей власти, например, Ренат Ахметов, Игорь Коломойский», добавил вице-премьер. «Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что покупают российскую продукцию», – подчеркнул он.
«В прошлом году около 3,5 млн тонн нефтепродуктов было поставлено на территорию Украины из России. Кроме этого, осуществлялся транзит через территорию Украины российских энергоносителей в Европу и другие страны. Что касается нефти, это порядка 13,5 млн тонн. Что касается газа, это порядка 56 млрд куб. м газа. Кроме того, с учетом наших новых договоренностей, обратным реверсом тот же российский газ был закуплен Украиной из европейских стран, хотя физически он, естественно, был поставлен из России. Объем такого реверса составил 16 млрд куб. м, это очень значительная цифра для наших отношений в области энергетики», – отметил вице-премьер.
Новак также подчеркнул, что взаимоотношения бизнес-партнеров и торгово-экономическое взаимодействие не должно использоваться в политических интересах.
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал России секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков: Украине точно не нужна армия
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия «Северного потока – 2» для Украины.
Сенатор выразил мнение, что урезание расходов на армию только пойдет Украине на пользу.
«Украине будет лучше без войск. Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия», – написал Пушков в Twitter.
В другой публикации в микроблоге он отметил бессмысленность жалоб Зеленского американцам, для которых более приоритетны отношения с Берлином, нежели с Киевом, который «все равно у США в кармане».
Ранее Зеленский заявил, что достроенный российский трубопровод отключит страну от поставок газа. «Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал президент Украины.
Белоруссия объяснила задачи сопровождавшего борт Ryanair истребителя
|
|
Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб объяснил, почему дежурный истребитель Миг-29 сопровождал самолет Ryanair в Минск.
Миг-29, по его словам, «контролировал правильность курса следования гражданского судна в аэропорт» по «коридору, который освободили гражданские диспетчеры». При взрыве на борту может повредить радиосвязь, тогда «дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с землей». Кроме того, необходимо было «прикрыть Минск от акта воздушного терроризма: не было информации, что бомбы там нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
При этом расстояние между самолетами было более 50 км. Экипаж Ryanair 14 минут обдумывал рекомендацию белорусских диспетчеров приземлиться в аэропорту Минска. Экипаж согласился с рекомендацией, когда до границы Литвой оставалось две минуты полета. Экипаж Ryanair «никто не принуждал, ему никто не давал команду, ему только рекомендовали», сказал Голуб.
Голуб отметил, что никто не знает, почему экипаж так долго раздумывал, у Минска «нет материалов, что за переговоры за эти 14 минут экипаж вел – с авиакомпанией, наверное, с диспетчерами аэропорта в Вильнюсе, и те ему что-то рекомендовали». Если бы самолет не полетел в Минск, «это были бы проблемы литовских авиаслужб – на борту бомба, и она должна взорваться над Вильнюсом».
Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Берлин призвал к сохранению украинского транзита газа
Власти Германии считают, что при реализации проекта газопровода «Северный поток – 2» должен сохраниться и украинский транзит, заявил МИД страны.
Комментируя заявление главы российского государства Владимира Путина об интересе к данному маршруту, МИД Германии указал на «недавнее высказывание официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта», согласно которому для Берлина важно, чтобы Украина «оставалась страной-транзитером», передает РИА «Новости».
Как указала немецкая сторона, Германия «интенсивно выступала за то, чтобы при европейском посредничестве Россия и Украина заключили новый договор о транзите». Берлин отметил, что в кабмине Германии «был уполномоченный по данной теме». Указанный договор «стал важным сигналом для обеспечения европейской безопасности в газообеспечении», заявил Зайберт.
Напомним, как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин «исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован», Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа.
Арестованных в Белоруссии активистов Союза поляков вывезли в Польшу
Троих ранее задержанных граждан Белоруссии, которые являются активистами незарегистрированного в республике Союза поляков, вывезли в Польшу, сообщил польский МИД.
«В результате действий польских дипломатических и консульских служб в Польшу приехали деятели польского меньшинства в Белоруссии Ирена Бернадская, Мария Тишковская и Анна Панишева», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Как отметил польский МИД, всем троим предоставлена необходимая поддержка, они окружены соответствующей опекой.
В свою очередь директор вещающего для Белоруссии польского телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевска-Гузы заявила, что троим активистам Союза поляков, о которых идет речь, запрещен въезд в Белоруссию, несмотря на гражданство этой страны. «По неподтвержденным, но достоверным данным, трое из пяти заключенных в Беларуси польских активистов были «депортированы» в Польшу. Перед границей им выдали документы об освобождении и заставили подписать документы о запрете въезда в Беларусь. То есть они не могут вернуться», – сообщила она.
Ромашевска добавила, что журналист и активист Союза поляков Белорусси Анджей Почобут «категорически отказался дать согласие на депортацию».
Союз поляков Белоруссии – крупнейшая польская организация в стране, не зарегистрированная белорусскими властями. Она существует параллельно с отколовшимся от нее крылом, официально признанным белорусским правительством.
В марте МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (членов польского антикоммунистического подполья, действовавшего в 1944-1953 годах в Польше, Западной Белоруссии и на Западной Украине). Кроме того, прокурором Бреста было возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. В рамках уголовного дела были задержаны двое соучредителей ООО «Польская школа» в Бресте. Прокуратура Бреста инициировала ликвидацию «Польской школы». Позже активисту не признанного официальным Минском Союза поляков в Белоруссии, журналисту Андрею Почобуту было предъявлено обвинение по статье о разжигании национальной вражды.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Москве и Минску опасны «проклятые солдаты».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минск обратится в ИКАО из-за ограничений на использование воздушного пространства
Минск обратится в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по поводу ограничений на использование воздушного пространства, введенных Украиной и другими странами, заявил Минтранс Белоруссии.
«Белоруссия намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами – членами ИКАО единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий», – сообщается на сайте ведомства.
Как отметили в белорусском ведомстве, вызывает вопросы относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании «Ryanair» FR4978, имевшей место 23 мая 2021 года, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю.
Кроме того, авиационные власти Белоруссии не рекомендуют иностранным компаниям использовать воздушное пространство Украины из соображений безопасности.
«С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании «Сибирь», сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании «Malaysia Airlines», сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании «Белавиа» возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность», – отмечает белорусское министерство транспорта.
Также в заявлении Минтранса сказано, что авиационные власти Белоруссии не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины из соображений безопасности.
«С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании «Сибирь», сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании «Malaysia Airlines», сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании «Белавиа» возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности», – говорится в сообщении.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Белоруссия попросила Литву допросить экс-президента Адамкуса по делу о геноциде в годы войны
Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить экс-президента Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщил замруководителя следственной группы – старший прокурор управления ГП Белоруссии Эдуард Скурат.
«На основании договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным от 20 октября 1992 года Генеральная прокуратура Беларуси обратилась в компетентное учреждение юстиции Литвы с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси», – передает его слова ТАСС.
Адамкус, как уточнил представитель ГП Белоруссии, является свидетелем. «Поскольку есть информация, что он был порученцем у «Минского мясника». Просим допросить его по месту нахождения», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Скурата, речь идет о занимаемой Адамкусом должности, схожей с должностью помощника, в 1944 году. «На сегодняшний день мы располагаем сведениями о 1944 годе. Возможно, будут установлены другие данные», – отметил представитель белорусского ведомства.
Белорусские следователи «проверяют информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца «Минского мясника» Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, впоследствии сменивший имя на Валдас Адамкус».
По данным следствия, Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу «Минский мясник» руководил литовским батальоном, проводившим карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей. При приближении Красной Армии к границам Литвы «Минский мясник» и иные члены батальона приняли участие в деятельности других вооруженных коллаборационистских формирований, в том числе Армии обороны Отечества, которая находилась в подчинении и на обеспечении фашистской Германии.
Вступают в силу санкции США против Белоруссии
В четверг американские санкции против девяти белорусских госпредприятий повторно вступают в силу, сообщил Белый дом.
Речь идет о санкциях, которые поэтапно вводились с 2007 года. В 2015 году США временно вывели девять предприятий из-под санкций и с тех пор продлевали это решение. Однако после обострения отношений в связи с ситуацией вокруг выборов в Белоруссии США заявили, что лицензия о выводе из-под санкций продлеваться не будет. Ее действие заканчивается 3 июня, передает РИА «Новости».
Напомним, на решение США возобновить действие рестрикций в отношении ряда компаний Белоруссии повлиял также инцидент с самолетом компании Ryanair в Минске.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Советники Байдена и Меркель обсудили Россию
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Хеккер обсудили Россию и Украину, сообщила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.
Стороны обсудили предстоящие саммиты G7 и НАТО, а также важность «безопасности энергетического будущего Европы». Вашингтон и Берлин говорили о «коллективных усилиях, направленных на распространение вакцин от коронавируса», ситуации в области кибербезопасности. Кроме того, обсуждались «приоритеты внешней политики, которые включают в себя Россию, Украину, Иран, сахельский регион и Западные Балканы».
В свою очередь, эксперты от правительств США и Германии обсудили трубопровод «Северный поток – 2», в том числе беспокоящие США вопросы относительно рисков, которые он якобы представляет «для Украины и энергетической безопасности Европы», передает ТАСС.
Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «политические мускулы» НАТО нужно укрепить, альянсу необходимо стратегически усилиться.