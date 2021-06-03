Американское посольство не приняло письмо семьи Ярошенко

Письмо жены и дочери летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), с просьбой о его помиловании не приняли в американском посольстве в Москве, рассказала супруга.

Виктория Ярошенко сообщила, что в письме семья обращалась к президенту Джо Байдену и госсекретарю Энтони Блинкену, обращение «было направлено в посольство США в Москве», передает ТАСС.

«Мне должно было еще в понедельник прийти СМС-сообщение о том, что оно (письмо) получено. В понедельник у них был выходной, но до сих пор ничего нет. Судя по отчету об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. Сейчас оно идет обратно», – добавила она.

Ярошенко отметила, что еще два письма отправлены непосредственно в США.

В письме отмечается, что жена и дочь за время заключения летчика смогли увидеть его лишь два раза – в 2011 и 2018 годах. По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, прошение «основано на гуманитарных причинах», в нем подчеркивается, что Ярошенко «страдает рядом заболеваний, он не может регулярно видеться со своими родственниками».

Супруга Ярошенко напомнила, что это уже третье прошение о помиловании ее мужа, направленное высшему руководству США.

«В предыдущие два раза так же никакого ответа не было – ни о получении, ни о сроках рассмотрения», – сказала она.

Между тем россиянин продолжает жаловаться на состояние здоровья, в том числе на проблемы с артериальным давлением, но в тюремной медсанчасти его жалобы игнорируют, обращение к директору тюрьмы тоже осталось без внимания.

Отметим, что Тарасов подавал прошение в суд южного округа штата Нью-Йорк об освобождении летчика в связи со вспышкой коронавируса в тюрьме.

Также защита указала, что россиянин не раз подвергался хирургическому вмешательству, у него есть «серьезные физические недомогания» и «наблюдается общее ухудшение психического здоровья».

Однако власти США выступили против досрочного освобождения Ярошенко.

Напомним, 7 сентября 2011 года Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы. Он отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

Действовавшие под прикрытием сотрудники американского Управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.