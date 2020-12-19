Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из-за вспышки COVID-19 в тюрьме

Алексей Тарасов, адвокат россиянина Константина Ярошенко, подал прошение в суд южного округа штата Нью-Йорк об освобождении летчика в связи со вспышкой коронавируса в американской тюрьме Данбери.

Защита указала, что россиянин не раз подвергался хирургическому вмешательству, а также страдает от ряда заболеваний, включая гиперлипидемию, у него есть «серьезные физические недомогания» и «наблюдается общее ухудшение психического здоровья». Адвокаты подчеркивают, что Ярошенко не может представлять угрозу США, передает ТАСС.

Учитывая пандемию и тот факт, что «тесты сотрудников и заключенных тюрьмы Данбери давали положительные результаты» на коронавирус, защита попросила суд в США освободить Ярошенко. Если COVID-19 распространится на его камеру, это «фактически будет означать его смерть», говорится в прошении. Ярошенко просят освободить «с целью его возвращения в Россию».