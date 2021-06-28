В Баку начались азербайджано-турецкие военные учения

В Баку начались совместные азербайджано-турецкие военные учения «Мустафа Кемаль Ататюрк – 2021», сообщило минобороны Азербайджана.

«Согласно заключенному между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой соглашению о сотрудничестве в военной сфере, с 28 июня в Баку начались совместные тактические учения с боевой стрельбой «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021», – приводит РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Отмечается, что основная цель учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих – улучшить взаимодействие частей армий двух стран в ходе боевых действий, развить у командиров навыки принятия военных решений и управления подразделениями.

В минобороны Азербайджана уточнили, что в учениях задействовано до 600 человек личного состава, около 40 танков и другой бронетехники, около 20 артиллерийских орудий и минометов разного калибра, семь боевых и транспортных вертолетов, три беспилотных летательных аппарата, около 50 единиц автомобильной техники.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане в рамках подписанного двумя странами Шушинского соглашения. В тексте декларации отмечается, что обе страны будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства. Также в декларации отмечено, что «стороны продолжат совместные усилия по модернизации вооруженных сил двух братских стран в соответствии с современными требованиями».