Эксперт объяснил провал партий Макрона и Ле Пен на выборах во Франции

«Главный итог выборов в том, что люди не пришли на избирательные участки. Это знак недовольства проводимой политикой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров, комментируя результаты региональных выборов во Франции, где проиграли партия власти и «Национальное объединение» под председательством Марин Ле Пен.

«Результаты прошедших региональных выборов неутешительны для президента Франции и его партии, которая набрала около 7% голосов. Также неутешителен результат и для «Национального объединения» Марин Ле Пен. Она ожидала, что сможет использовать результаты этих выборов как стартовую площадку своей президентской кампании», – отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

По словам эксперта, «это очень тревожные сигналы для президента страны и партии власти». Ранее предполагалось, что во второй тур президентских выборов выйдут Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен и между ними развернется дуэль, при которой гарантированно переизбрание Макрона.

«Но сейчас ситуация изменилась, – указал политолог. – Возможно, третья персона, предположительно, от республиканцев, может выйти во второй тур президентских выборов. Тогда для Макрона сужается окно возможностей для переизбрания».

«А Ле Пен переоценила свои возможности. На предыдущих президентских выборах она призывала страну к выходу из Евросоюза. Сейчас отказ от этой идеи не принес ей успеха. Вряд ли за год до выборов партия сможет изменить программу. Ей придется тяжело и вряд ли она сможет прийти к победе, – убежден эксперт. – Хотя партия Ле Пен остается одной из ведущих политических сил в стране, за нее голосует чуть ли не треть населения».

«Но главный итог региональных выборов – это низкая явка, – подчеркивает собеседник. – Во втором туре не проголосовало около 66% населения. Эти выборы не могут конкурировать с президентскими или парламентскими, тем не менее – это значимый показатель». «Многие проигнорировали выборы в знак недовольства проводимой политикой, – полагает Федоров. –

Недавняя пощечина Макрону трансформировалась в политическую пощечину для партии власти на региональных выборах».

Напомним, второй тур региональных выборов во Франции в воскресенье 27 июня обернулся провалом для «Республики на марше» президента Эммануэля Макрона и «Национального объединения» под председательством Марин Ле Пен, наиболее убедительно выступили консерваторы, «левые» и «зеленые».

Центристы, набрав в целом по стране от 7 до 10% голосов, не победили ни в одном из 13 регионов. Ультраправые, которые имели реальные шансы одержать верх лишь в регионе Прованс – Альпы – Лазурный берег (с Марселем и Ниццей), в итоге все же не смогли получить над ним контроль, получив по стране чуть больше 20% голосов.

Наиболее убедительно выступили консерваторы из «Республиканцев» Жана Леонетти – по данным опросов, они заручились поддержкой порядка 38% голосов. Сопоставимый с ними результат (34%) продемонстрировал блок в составе Левой партии и «Европа – Экология – Зеленые». Из 12 регионов материковой Франции семь, включая Иль-де-Франс, будут контролировать консерваторы, пять – как и прежде – социалисты.

Как отмечает агентство AFP, голосование является последней серьезной проверкой общественных настроений перед выборами президента Франции в апреле 2022 года.

«Сегодня вечером мы не выиграли ни в одном регионе», – констатировала разочарованная Ле Пен, обвинив «неестественно сложившиеся альянсы» противников в оттягивании голосов на себя и добавив, что «мобилизация является ключом» к победам в будущем.

Главный делегат правящего движения «Республика на марше», руководитель партийного аппарата Станислас Герини признал, что выборы стали «разочарованием для президентского большинства».

В свою очередь заявивший о готовности быть кандидатом в президенты от консерваторов Ксавье Бертран отметил, что результаты выборов «придали ему сил». Бывший министр здравоохранения был утвержден на пост главы региона О-де-Франс, в который входит такой город, как Кале, набрав около 53% голосов.

Голосование проходило при самой низкой явке в истории страны. На участки не пришли, по предварительным данным, почти две трети французских избирателей.

Во Франции региональные парламенты играют важную роль в таких областях, как культура, социальный сектор, общественный транспорт, образование и стимулирование экономики. Членов советов избирают во всех 13 регионах страны путем прямого всеобщего голосования на основе пропорционального представительства по спискам. Каждая партия представляет список своих кандидатов для каждого региона. Если ни один из претендентов на депутатский мандат не набирает более половины голосов в первом туре, устраивается второй тур с участием всех кандидатов, набравших более 10% голосов.

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