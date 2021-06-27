В женской сборной по волейболу отреагировали на решение Кошелевой покинуть команду

Климкин выдвинул условия для переговоров Меркель и Макрона с Путиным

С такими инициативами, как предложение канцлера Германии Ангелы Меркель позвать президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, ЕС «допетляется», заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, «пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон», но «непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией». В противном случае ЕС сделает шаг к возвращению отношений с Москвой «к нормальности», сказал он.

Климкин считает, что переговоры Путина с американским коллегой Джо Байденом были оправданными, поскольку обсуждались «критические вопросы». По его мнению, канцлер Германии или президент Франции тоже могут встретиться с российским лидером, но не под эгидой Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife.

«Официальное» общение ЕС с Путиным будет означать, что «принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули», сказал Климкин. Он считает, что «это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние». «С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. Как бы чего не вышло… И это очень мешает Евросоюзу. Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется», – сказал экс-глава МИД Украины.

Напомним, Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным. По ее словам, Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет. Однако лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита.