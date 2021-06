В центре «Фобос» рассказали, когда спадет жара в Москве В Москве женщина получила травмы из-за упавшего дерева 27 июня 2021, 10:56 Текст: Елена Мирошниченко

СК приступил к доследственной проверке по факту травмирования женщины в результате падения дерева из-за шквалистого ветра в Москве, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. «Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – приводит ее слова ТАСС. Уточняется, что инцидент произошел на территории Измайловского парка вечером 26 июня. В результате шквалистого ветра дерево упало на женщину 1980 года рождения, ее госпитализировали. Ранее сообщалось, что ветер повалил в Москве 59 деревьев, 26 автомобилей получили повреждения, пострадали три человека.

Соловьев съязвил в адрес упомянувшего его в интервью Зеленского 26 июня 2021, 15:38

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Телеведущий Владимир Соловьев язвительно ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который упомянул его в своем интервью, отвечая на вопрос о положении дел в украинской армии. Говоря об отношениях с военными, которые, по его словам, хорошие, Зеленский признал, что в украинской армии есть проблемы. «К сожалению, я действительно не доволен многими вещами, которые есть в армии, но при этом, – и то, что там говорит товарищ Соловьев и другие – что за границей, что внутри страны говорить плохо о нашей армии (…) я не позволю», – заявил Зеленский. «Владимир Зеленский постоянный и очень внимательный зритель «Вечера» на телеканале Россия…Не даю я Зеленскому покоя. Экий преданный слушатель. Ни одной передачи не пропускает», – написал Соловьев в Telegram-канале. Ранее Соловьев в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказал, что Зеленский собирает «самую мощную армию Европы». «Притом самую мощную армию Европы успешно гоняют семь лет шахтеры», – заявил он. Зеленский как военный стратег «просто смехотворный», так как «видел армию только издали», заявил Соловьев. Ранее Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины. Японцы захотели вернуть Курилы после инцидента с эсминцем у берегов Крыма 26 июня 2021, 15:11

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Читатели японского издания «Санкэй симбун» увидели в провокации Лондона у берегов Крыма знак «возвращения» Южных Курил Японии. «Наконец-то британский Union Jack снова реет над миром! Бывшая владычица морей – Британия – снова занимает свое место в мире. <…> Нельзя уступать российским агрессивным поползновениям в мире. Хорошо, что ударная авианосная британская группа во главе с авианосцем «Королева Елизавета» вышла на просторы Индо-Тихоокеанского ТВД. Остается только молиться на британцев – наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий!» – цитирует РИА «Новости» пользователя под ником asz. «Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории! Молодцы, британцы!» – предположил iwa. «Британцы снова указывают нам – надо победить Россию, как в русско-японской войне!» – написал пользователь qnc. «Японии, как и британцам вокруг Крыма, нужно своими военными кораблями постоянно ходить вокруг северных островов! Пусть Россия понервничает!» – продолжил fur. «Британия, вперед! По России нужно нанести только один сильный удар, и она рассыплется!» – заявил mik. «Великобритания должна во всеуслышание отказаться от Ялтинских договоренностей по устройству мира!» – предложил комментатор sor. Однако некоторые пользователи все же указали на провокационность действий Британии. «Вы понимаете логику англичан? Британцы вошли в Черное море, подошли или зашли в русские территориальные воды, после бомбежки убежали. Ну как это понимать?» – написал nin. «Думаю, дразнить русских, водя под их носом эсминцами, – это перебор. Неудивительно, что русские злятся. А что если вспыхнет война? Британия тоже в последнее время ведет себя странно», – добавил bla. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Кандидат в канцлеры ФРГ назвал возможную причину остановки «Северного потока – 2» 26 июня 2021, 21:11 Текст: Алексей Дегтярев

Газопровод «Северный поток – 2» может быть остановлен, если будет использоваться против Украины, заявил лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет. «Геостратегические влияние было оговорено – он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент (России Владимир) Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто», – цитирует немецкого политика РИА «Новости». Соответствующее заявление Лашет сделал в ходе совместного интервью с кандидатами в канцлеры от «Зеленых» и социал-демократов Анналеной Бэрбок и Олафом Шольцом. Шольц согласился, что необходимо учитывать интересы Украины, он отметил, что необходимо гарантировать транзит газа через Украину в будущем. Бэрбок, критикующая «Северный поток – 2», заявила, что проект не должен быть завершен. «Я была в России, я говорила с решающими акторами о его цели. Мне всегда говорили, что цель – это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. <...> Когда трубопровод будет готов, по нему пойдут газ, цель Путина в том, чтобы использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод, чтобы по нему не шел, чтобы дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги», – сказала она. Политик отметила, что газопровод должен получить еще одно разрешение европейского регулятора, по которому оператором проекта не должен быть ее владелец. «Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод) на этом этапе», – сказала Бэрбок. Лашет в ходе интервью отметил, что сейчас нечестно было бы ставить Украине перспективу интеграции с ЕС, так как перед Евросоюзом стоит задача интегрировать страны Западных Балкан. В теории «можно легкомысленно это пообещать», «но реальность другая, по крайней мере в настоящее время». «Не вижу, чтобы все 27 стран ЕС были бы в состоянии в обозримом будущем принять в свои ряды такую большую страну», – цитирует Лашета ТАСС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, на какие компенсации может рассчитывать Украина при запуске «Северного потока – 2» и придется ли России участвовать в этих процессах. ВМС США объявили о скором заходе американского эсминца в Черное море 26 июня 2021, 13:54

Фото: US Navy

Текст: Елизавета Булкина

Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross) направляется в Черное море, где пройдут многонациональные военные учения «Си бриз – 2021» (Sea Breeze – 2021), сообщил Шестой флот ВМС США. «Американский ракетный эсминец USS Ross отправился (...) в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze [ВМС] более чем 30 стран со всего мира», – передает ТАСС. В пресс-службе американского посольства на Украине ранее сообщили, что в учениях примут участие 32 страны, в том числе США. В маневрах будут участвовать 5 тыс. военнослужащих, планируется задействовать 32 корабля и 40 самолетов. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. В США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией 26 июня 2021, 14:45

Фото: US Army

Текст: Елизавета Булкина

Американские читатели Fox News под статьей об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море обсуждают, что ни США, ни Европе не хватит воли воевать с Россией. Автор статьи пишет о том, что инцидент в Черном море был первым со времен холодной войны случаем, когда Россия признала использование вооружений для противодействия продвижению военного корабля НАТО, передает РИА «Новости». Многие читатели считают, что Россия поступила правильно, и призвали западные страны брать с нее пример. «Вот как надо охранять границу! Записывайте!» – отметил Jjtt. «Русские выучили на примере США, что будет, если не защищать свои границы. Впредь они могут обойтись и без предупредительных выстрелов», – считает TheProfit083. Комментаторы также обсудили тот факт, что эсминец подошел к берегам российского Крыма. «Крым был частью России несколько веков <…> Путин просто забрал обратно то, что его стране принадлежало по праву», – написал thetruth628. «Крым – часть России с 1700-х годов <…> Севастополь – российский аналог Норфолка, он веками служит домом ее Черноморскому флоту», – написал другой читатель. Вывод комментаторов был таков, что в случае противостояния с Россией у Запада практически нет шансов. «Я считаю, что Путин готов к Третьей мировой войне, а мы — нет, особенно при Байдене. Европа разжирела, ослабла, беззащитна и расколота <…> Нам не хватит воли ни причинять урон, ни идти на жертвы самим», – написал один из них. «На самом деле русские провели испытание: а каков будет ответ США? А раз мы промолчали и не защитили союзника, который действует в международно признанных водах, то теперь русские обнаглеют еще больше», – рассуждает Kevin Michael. «Эта администрация слишком бесхребетна, чтобы разобраться с Россией, Китаем или кем угодно с Ближнего Востока. Еще бы они не вытворяли что хотят», – заявил Randyrandy. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Российский посол в Анкаре оценил начало строительства канала «Стамбул» 26 июня 2021, 16:52

Фото: Ahmed Gomaa/Zuma/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Канал «Стамбул» между Черным и Мраморным морями не изменит международно-правовой режим конвенции Монтре, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов. «Тендер на строительство Cтамбульского канала официально не объявлен, технические детали проекта неизвестны. Без этого трудно делать какие-либо комментарии по данному вопросу. Но в то же время необходимо не поддаваться на разные спекуляции. Нужно понимать, что есть конвенция Монтре. Это международный документ 1936 года», – напомнил дипломат, передает РИА «Новости». Конвенция регулирует порядок прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, и также устанавливает ограничения по общему тоннажу военных кораблей черноморских и нечерноморских государств, сроки пребывания в акватории Черного моря военных кораблей нечерноморских государств. «И именно это очень важно. Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии не меняет международно-правового режима, установленного конвенцией. Одновременно необходимо понимать, что реализация такого масштабного проекта, когда и если до этого дойдет, потребует значительного количества финансовых средств и времени», – указал Ерхов. Напомним, в субботу президент Турции Таийп Эрдоган объявил о начале строительства судоходного канала «Стамбул» между Мраморным и Черным морями в обход Босфора. Между тем десятки бывших высокопоставленных военных были задержаны в Турции за критику планов Эрдогана по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала «Стамбул» вызывает раскол в турецкой элите – и как этот проект изменит геополитическое положение России. Пушков высмеял «колоссальный прогресс» в Германии 26 июня 2021, 19:22

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал принятый в ФРГ проект закона, обязующий разрешать сдавать кровь донорам – представителям ЛГБТ, которые последние четыре месяца занимались сексом «без риска». «В Германии – очередной колоссальный «прогресс». И [федеральный] министр [здравоохранения] Йенс Шпан выражает по этому поводу свою радость. О чем это говорит? А о том, что в либеральных демократиях создана ложная доктрина прогресса как все большей открытости общества для всех видов нетрадиционного поведения. А сами эти виды возведены в разряд «фундаментальных ценностей», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Пушков написал пост в ответ на публикацию журналиста и политолога Александра Сосновского. Тот в своей публикации в Telegram пояснил, что, согласно новому закону, «гомосексуалисты, которые в течение четырех месяцев имели только безопасный секс, могут стать донорами крови». «Это, конечно, большое достижение демократии, когда те, кто имеет наибольший риск заболеть СПИДом, теперь могут сдать свою кровь, через которую и происходит инфицирование. Как они докажут безопасный секс? Снимать на видео будут? Ну какое отношение это имеет к терпимости?», – задался вопросом Сосновский. Пушков же отметил, что это становится основополагающими чертами «дивного нового мира», который целенаправленно создают в странах современного Запада. Шпан в своем Twitter в субботу сообщил, что бундестаг обязал Медицинскую ассоциацию страны пересмотреть правила сдачи крови. По его словам, с осени пожертвование крови должны разрешать всем, кто без риска занимался сексом в течение последних четырех месяцев, как мужчинам, так и женщинам. Ученые выяснили, когда впервые произошла вспышка коронавируса 26 июня 2021, 17:41

Фото: DAVID CROSLING/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19, возникла более 20 тыс. лет назад в Восточной Азии, заявила группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology. Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня. В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона. Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, передает РИА «Новости». Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) – белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм. «За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов», – сказано в исследовании. Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП. «Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких – органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19», – рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды. В России за время пандемии COVID-19 5 430 753 человека заразились коронавирусом, из которых 4 943 986 человек выздоровели, а умерли – 132 683. Между тем, американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке. Житель Сибири из мести облил 10 человек бензином и поджег 26 июня 2021, 15:29

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В Соликамске местный житель в состоянии алкогольного опьянения повздорил со знакомыми, и попытался сжечь их в гараже, сообщили в региональном следственном управлении СК. «В ночное время 26 июня в Соликамске компания местных жителей находилась в гараже, расположенном напротив жилого дома по улице Фрунзе. 44-летний местный житель, находясь там в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта и произошедшей драки с 64-летним знакомым, сходил к себе в дом, взял канистру с бензином, пришел в гараж, где в это время находились семеро мужчин и три женщины, облил присутствующих бензином из канистры, и поджег зажигалкой», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Пятеро человек получили термические ожоги разных частей тела, их госпитализировали в больницы Соликамска и города Березники. Подозреваемый также получил ожоги. При осмотра в гоараже изъяли предметы и биологические следы, которые отправили на исследование в судмедэкспертизах. Проводятся допросы и другие следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента, сбора и закрепления доказательственной базы. Также решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому с учетом состояния его здоровья. В декабре прошлого года влюбленные в Нижегородской области облили бензином и сожгли знакомую из-за ревности. Бизнесмен из российского списка Forbes умер от коронавируса 26 июня 2021, 20:49 Текст: Алексей Дегтярев

Предприниматель из российского списка Forbes Олег Бурлаков, скончался на 72-м году жизни из-за коронавируса, пишут СМИ. Олег Бурлаков скончался 23 июня в Монако от коронавирусной инфекции, передает Forbes со ссылкой на собеседника, близко знавшего предпринимателя. Бурлаков, по этим данным, жил последние годы в этой стране, но некоторое время назад приезжал в Москву. Предприниматель был совладельцем «Стройлесбанка», также в его собственности находились лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс». В списке 200 самых богатых бизнесменов страны он занимал 177-е место. Состояние Бурлакова оценивалось в 650 млн долларов. Познер объяснил проигрыш сборной России по футболу 26 июня 2021, 13:33

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

У российской сборной по футболу на Евро-2020 не было сыгранности, они не боролись до конца, заявил журналист Владимир Познер телеканалу «Матч ТВ», комментируя поражение национальной команды. «Я смотрел все игры сборной России. Еще до чемпионата Европы я говорил, что не удивлюсь, если команда не выйдет в плей-офф – и оказался прав. Не видно, нет сыгранности, взаимопонимания и даже в каких-то моментах было видно, что не борются до конца. Для меня это большое разочарование. Если сравнивать команду с остальными, видно, что индивидуально игроки слабее многих других, это очевидно. Технически не владеют мячом», – приводятся его слова на сайте «Познер Online». Болеет Познер, по его словам, за французов. «Болею давно за сборную Франции. Было счастье, когда она стала чемпионом мира. Не знаю, патриотизм ли это, но да, я болею за сборную Франции. Считаю, что она может выиграть этот чемпионат Европы. Но я не вижу подавляющего превосходства в сравнении, скажем, с бельгийцами, голландцами или даже испанцами», – поделился журналист. Напомним, сборная России по футболу проиграла на матче против Дании со счетом 1:4 и закончила выступление на турнире. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». Сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) в скором времени проведет заседание исполнительного комитета по поводу итогов игры российской сборной на ЧЕ-2020. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что результат выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительный. Посол Германии развеяла надежды Украины на скорое вступление в НАТО 27 июня 2021, 03:55

Фото: Volodymyr Tarasov/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен. Фельдгузен считает, что у Киева есть «влиятельные партнеры, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО». Однако «это произойдет не завтра», так как решение является «политическим», сказала она. В НАТО «все боятся быть с Россией в прямой войне», заявила посол. «У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора», – приводит ее слова «Зеркало недели». Напомним, посол Германии также посоветовала Украине задуматься о транзите водорода. В июне президент Украины Владимир Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. Свидетель по делу Ассанжа признался в ложных показаниях 26 июня 2021, 18:36 Текст: Алексей Дегтярев

Один из свидетелей обвинения по делу в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа исландец Сигурдур Инги Тордарсон заявил, что дал против него ложные показания. Исландец являлся информатором ФБР, в решении жюри присяжных Вирджинии о привлечении Ассанджа к уголовной ответственности он фигурировал под псевдонимом Подросток, так как ему было 17 лет на момент сотрудничества с WikiLeaks, передает ТАСС со ссылкой на исландскую газету «Стундин». Исландия в решении называлась «страна НАТО 1». Слова исландского информатора применялись для того, чтобы подкрепить выдвинутые против Ассанжа обвинения в сотрудничестве с хакерами и подтвердить, что об этом знал содействовавший организации рядовой армии США Брэдли Мэннинг, сменивший имя на Челси после перемены пола. Исландский информатор заявил в интервью исландскому изданию, что не получал от Ассанжа инструкций по задействованию хакеров, но контактировал с ними сам, представляясь высокопоставленным сотрудником WikiLeaks, которым не являлся. Он подтвердил, что предлагал отправить Ассанжу файлы, полученные от анонимных источников, утверждавших, что это – записи телефонных разговоров исландских депутатов. Источник добавил, что передал Ассанжу данные для входа на сайт, отслеживающий местоположение машин исландской полиции. У молодого человека был доступ к ресурсу, поскольку он был спасателем-добровольцем. Минюст США исказил данные о попытках взлома Ассанжем зашифрованного файла с «украденными у банка страны НАТО 1» данными, добавил Тордарсон. Файл, предположительно, опубликовал в ообщий доступ бывший сотрудник исландского Landsbanki через несколько лет после банкротства кредитной организации. Тордарсон был судим у себя на родине за мошенничество и растление несовершеннолетних. Он признается, что выдавал себя за помощника Ассанжа для обогащения. В 2011 году он наладил связь с ФБР через посольство США, так как боялся преследования сотрудников WikiLeaks, установивших, что он присвоил себе около 50 тыс. долларов, переведенных организации ее сторонниками Издание отмечает, что некоторое время назад он плотно сотрудничал с ФБР, передал им всю информацию о сотрудниках WikiLeaks, которой располагал, а в 2019 году дал официальные показания по делу Ассанжа в обмен на обещание Минюста США не сообщать исландским властям информацию о других совершенных им преступлениях. В феврале американская сторона подавала апелляцию на отказ в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Британии, его защита просит суд о дополнительном времени, чтобы ответить. Американские правозащитники призвали Минюст США прекратить преследование Ассанжа, обвинения против которого «угрожают свободе прессы, потому что большая часть деятельности, описанной в обвинительном заключении, является обычной для журналистов». В США против Ассанжа были выдвинуты 18 обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла дело против Ассанжа «тотальным позором». Газета The New York Times сообщала, что администрация 46-го американского президента Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции Ассанжа из Британии в США. 4 января Судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американским властям в экстрадиции Ассанжа. Адвокаты американской стороны заявили, что оспорят это решение. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лондонский суд пошел на такой шаг. На данный момент основатель WikiLeaks находится в тюрьме Белмарш, в которой он содержится с апреля прошлого года после того, как посольство Эквадора в Лондоне отказало ему в убежище, предоставлявшемся на протяжении семи лет. Американцы не признали США «страной №1» 26 июня 2021, 14:17

Фото: ImageSpace/Sipa USA/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Читатели издания The New York Times не считают, что США можно назвать «страной №1», они сомневаются, что заявления Джо Байдена о возвращении Америки соответствуют действительности. По словам читателей, с детства многим американцам прививают идею исключительности Соединенных Штатов, однако многие по мере взросления осознали ложность подобных заявлений, передает РИА «Новости». «Я люблю свою страну <…> Однако в свои 73 года я с каждым годом в буквальном смысле все глубже осознаю всю ложь, на которой эта страна построена. Деньги – главная сила в США. Деньги покупают власть. «Правда» здесь не обязательна», – написала Linda In WV. Читатели задаются вопросом, зачем США должны непременно всегда быть «номером 1». «А мы не можем быть просто нормальной страной, которая уважает демократию и свободу такими, которые устраивают всех?» – спрашивает Timothy Weld. Некоторые комментаторы считаю, что основная проблема Штатов заключается в господстве нескольких богатых людей в стране «угнетенного рабочего класса» и гипериндивидуализме. «В этой стране самые богатые предприниматели в мире, но творческая сила Илона Маска или Тима Кука не может принести пользу только потому, что они едва ли хоть что-то вкладывают из своего богатства в благо своей страны. Джефф Безос может летать в космос, потому что его работники живут, как нищие, на талоны на питание», – отмечает один из комментаторов. «Мы не заботимся друг о друге. У нас все заключено в личном богатстве, личном продвижении, личных достижениях, личном выживании», – считает Alex. Читатели также обеспокоены тем, что американские власти тратят слишком много денег на оборону. «Расходы Пентагона настолько вышли из-под контроля, что их невозможно проверить», – пишет Ira Shorr. Некоторые даже сравнили США со страной третьего мира. «Посмотрите на остальной мир. На то, как более ровно распределяются там доходы, на бесплатное образование, на медицину, не требующую больших затрат, на экологию, на выборные системы!», – написал один из комментаторов. Колумнист The New York Times Николаса Кристоф в своей статье объяснил, почему США «скатываются в посредственность». Он также заявил о падении страны в крупнейших рейтингах экономического и социального развития. Так, согласно Индексу социального прогресса, где приводится оценка показателей здоровья, безопасности и благополучия, США оказались только на 28-м место. Мировой рейтинг конкурентоспособности Лозаннского института управления (IMD) поставил США на десятое место среди 64 экономик, тогда как Всемирный банк – на 35-е из списка 174 стран по Индексу человеческого капитала в период пандемии коронавируса. Ранее читатели британских СМИ оценили результаты исследования, согласно которому российский лидер Владимир Путин оказался популярнее у американских республиканцев, чем президент США Джо Байден. Посол Германии посоветовала Украине задуматься о транзите водорода 26 июня 2021, 13:16 Текст: Елизавета Булкина

Украине следует задуматься о транзите водорода, а не газа, поскольку Германия до 2045 года планирует полностью отказаться от углеродных источников энергии и перейти на водород, заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен изданию «Зеркало недели». «Использование газа и его транзит – явление временное. Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года. Я говорила с экспертами: нам еще нужно довольно много газа, возможно, до 2032 года, но потом его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже. Я знаю, что Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с «Северным потоком – 2», но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе и о водороде и его транзите в Европу, потому что вся наша система через 15 лет будет перестраиваться на водород», – передает ее слова РИА «Новости». Фельдгузен уточнила, что нынешнюю ГТС Украины можно будет использовать для транзита водорода. «Можно, но только для небольшой части – до 25%, как мне объяснили эксперты. Насколько я понимаю, нам надо думать о новом подходе к транзиту водорода в Европу. Но Украина точно является одним из наших пилотных партнеров. Думаю, что это проект на будущее, потому что он о «зеленой» энергии, от которой в будущем никто не захочет отказываться. И для таких проектов немецкое правительство хочет дать и государственные гарантии», – пояснила дипломат. Однако в ближайшее время, по ее словам, украинская ГТС должна быть востребована. «Мы всегда считали, что транзит газа должны быть и через Украину. Работали над этим много и в 2019 году, чтобы заключить настоящие соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом». Сейчас, через два года, мы видим, что транзит есть, что «Северный поток – 2» почти достроен, но Германия считает, что транзит через Украину будет и в дальнейшем. Думаю, что это будет одно условие запуска «Северного потока – 2», – добавила Фельдгузен. Вместе с тем посол ФРГ заявила, что наличие у Украины Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не остановило бы Россию от «аннексии» Крыма в 2014 году. «Я находилась здесь в 2014 году, и я думаю, что планы аннексии Крыма были в ящиках российской власти давно, и они, увидев возможность действовать, ведь Украина была в таком слабом состоянии после «Революции достоинства», очень быстро среагировали. Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Было бы ПДЧ, не было ПДЧ – это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян», – сказала она. Также посол прокомментировала возможность присоединения США к «нормандскому формату». «Расширить формат, мне кажется, без согласия России очень сложно. Мы сейчас с другими странами, особенно с американцами, очень тесно коммуницируем, обсуждаем, как они могут помочь, чтобы процесс мирного урегулирования снова пришел в движение. Это в самом деле тесное общение, и это большое отличие между нынешней американской администрацией и предыдущей», – сказала Фельдгузен. Посол добавила, что несмотря на отсутствие прогресса, «нормандский формат» все еще остается полезным. «Считаю, что «нормандский формат» и минская площадка Трехсторонней контактной группы и дальше могут быть полезными, потому что это платформа для коммуникаций. Мы видим это при решении гуманитарных проблем в ТКГ. В «нормандском формате», я с вами соглашусь, сейчас действительно прогресса нет», – добавила посол. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что при нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе.