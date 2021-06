Песков объяснил значение статьи Путина в Die Zeit Кремль анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина по видеосвязи Путин обсудил с Совбезом тему кибербезопасности 25 июня 2021, 14:49 Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России тему кибербезопасности и сотрудничества в этой сфере. «Сегодня у всех на слуху по важности и по объемам решаемых задач в этой сфере вопросы кибербезопасности, сотрудничества в этой сфере. Здесь очень много аспектов, направлений деятельности, и мы сегодня займемся одним из них», – сказал глава государства на оперативном совещании с постоянными членами СБ РФ в пятницу. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин отметил их важность и призвал «отбросить инсинуации» по поводу обвинений в причастности России к хакерским атакам.

СМИ: Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС 23 июня 2021, 18:20 Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Источник сообщил, что инициатива исходит от Меркель, ее поддержал Макрон. Об этом сообщает РИА «Новости». Другие источники заявили, что послы Берлина и Парижа на встрече в Брюсселе неожиданно внесли новые предложения по отношениям с Кремлем. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня. В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения 23 июня 2021, 03:59

Фото: Louie Palu/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол. Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС. Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены. Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил об отсутствии у других стран обязательств по лечению туристов из России 23 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

У других стран нет никаких обязательств по лечению от коронавируса туристов из России, как их будут лечить – тоже непонятно, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Я так понимаю, что во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай Бог, заболеют, но никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, так я понимаю, и как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?» – передает его слова РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что не уверен в объективности показателей по коронавирусу в зависимых от туризма южных странах «Мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что там греха таить, вопрос об объективности официальных показателей по ковиду, конечно, стоит на повестке дня», – цитирует Путина ТАСС. Он спросил вице-премьера Татьяну Голикову о том, как организовано сотрудничество с иностранными государствами в ситуациях, когда турист заразился коронавирусом на отдыхе и вынужден обратиться за медпомощью по месту пребывания. «Вот человек приехал в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, заболел. Семья тоже приехала, кто-то из членов семьи заболел за границей: что делать, куда идти, как лечиться, где?» – поинтересовался Путин. Голикова сообщила, что власти Турции в случае заболевания российских туристов «примут соответствующие меры». «В Турцию мы непосредственно выезжали. Наша мониторинговая миссия состояла из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона», – пояснила вице-премьер. В ходе поездки была осмотрена работа гостиниц, аэропорта, больниц, эксперты ознакомились с методикой ПЦР-тестирования и доставкой больных в медорганизации. «И по результатам этого инспекционного визита и согласованию отдельных подходов были приняты решения оперативным штабом по возобновлению авиационного сообщения с Республикой Турция. У нас есть понимание от турецких властей, что соответствующие меры в случае, если наши граждане заболеют, турецкой стороной будут приняты», – заверила Голикова. Вместе с тем комиссией были выявлены недостатки. «Прежде всего речь шла о трехзвездочных отелях – о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпидблагополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга», – пояснила вице-премьер. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне планов введения локдауна из-за ситуации с коронавирусом сейчас нет. Путин попросил главу Ростеха доложить о недобросовестной конкуренции в отношении МС-21 24 июня 2021, 14:10 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин попросил главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова доложить о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении новейшего самолета МС-21. «Я знаю о проблемах, связанных с так называемой недобросовестной конкуренцией в отношении нашего новейшего самолета МС-21. Все-таки, как вы думаете, когда он у нас выйдет в серии? Когда будет летать?» – спросил Путин на встрече. Чемезов ответил, что запуск в серию запланирован уже на следующий год. «У нас будет целиком инновационное крыло», – заметил президент, передает РИА «Новости». «И крыло инновационное будет, современное, из нашего материала, то есть мы уже ни от кого не зависим», – ответил на это глава Ростеха. МС-21 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Первый полет совершил в 2017 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет «Аэрофлот». Зимой Ростех анонсировал начало серийного производства самолетов МС-21 в 2022 году. Путин также заявил, что госкорпорация «Ростех» выполнила задачи, которые ставились при ее создании. «Мы создавали Ростех как организацию, которая могла бы удержать оставшиеся в руках государства осколки, можно сказать, оборонной промышленности Советского Союза и могла бы организовать должным образом работу для того, чтобы обеспечить нашу армию и флот современным оружием. Эта задача, безусловно, выполнена», – сказал глава государства, передает ТАСС. При этом в последние годы Ростех, как отметил Путин, «превратился в многопрофильную организацию, которая работает по очень многим направлениям в реальном секторе экономики». Путин: НАТО наращивает присутствие у границ России и отказывается от диалога 23 июня 2021, 09:16 Текст: Алина Назарова

Москву беспокоит наращивание инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи российских границ, как и то, что НАТО отказывается конструктивно рассматривать предложения по деэскалации напряженности, заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности. «Турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других. Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм», – говорится в обращении Путина, размещенном на сайте Кремля. Президент обратил внимание, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. И такая коллективная работа должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН. Он также указал, что Россия никогда не диктует свою волю другим странам, готова на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами. «Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя. Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями», – указал Путин. При этом он заявил, что Москву беспокоит «непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов». «Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», – добавил президент. Он также отметил, что Россия активно участвует в урегулировании региональных конфликтов. «Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры», – указал он. «Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несет за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи. Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте», – заключил Путин. Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности. Американцы сочли Россию противником США 23 июня 2021, 00:56 Текст: Антон Антонов

Большинство жителей США считают, что президент страны Джо Байден добился прогресса на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard-Harris. О том, что Байден добился «значительного» прогресса заявил 21% респондентов, «некоторого» прогресса – 31%. 32% жителей США не увидели никакого прогресса, еще 15% затруднились ответить. При этом 72% назвали Россию противником, 59% посоветовали «не давать спуску России» в случае угрозы интересам США. Опрос проводился с 15 по 17 июня, участие в нем принимали 2006 зарегистрированных американских избирателей, передает ТАСС со ссылкой на Hill. Напомним, первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин рассказал Меркель об итогах встречи с Байденом 22 июня 2021, 17:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня, сообщили в Кремле. «Ангела Меркель выразила чувства сопереживания в связи с неисчислимыми бедами и страданиями, которые принесла развязанная нацистским режимом война. С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет. При этом Владимир Путин сказал, что в России оценили участие Ангелы Меркель и Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Германии. Констатировано, что для судеб послевоенной Европы ключевое значение имело преодоление взаимной вражды и примирение российского и германского народов. Акцентировано, что и сейчас обеспечение безопасности нашего общего континента возможно лишь совместными усилиями», – на сайте Кремля. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днем памяти и скорби. По просьбе канцлера президент России информировал об основных итогах российско-американского саммита в Женеве 16 июня. Условлено о дальнейших личных контактах. Напомним, президент Владимир Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня – в День памяти и скорби. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. В Госдуме оценили идею пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС 24 июня 2021, 21:17 Текст: Вера Басилая

Предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о встрече президента России Владимира Путина с европейскими лидерами – хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева, заявила депутат Госдумы Елена Панина. «Берлин и Париж предлагают перезагрузить отношения ЕС с Москвой.Под таким заголовком вышла статья в газете Financial Times. Издание пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести встречу президента России Владимира Путина с лидерами стран Евросоюза. Инициатива поддержана Парижем и уже озвучена послами ФРГ и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС. Фактически речь идет о возврате к формату встреч на высшем уровне Россия – ЕС. Эти саммиты перестали проводиться после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году из-за курса Запада, направленного на изоляцию России», – написала Панина в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что предложение европейских коллег пригласить Путина на встречу – хороший сигнал для России, это показывает приоритетность России перед Украиной. «Это хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева. Получается, что отношения с Россией для Евросоюза имеют приоритет. С Москвой вынуждены считаться. А все это время с весны 2014 года Россию просто проверяли на слабо. Однако наша страна не поддалась давлению», – считает парламентарий. В среду сообщалось, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения Путина на саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС. Путин обсудил с Алиевым восстановление экономических связей на Южном Кавказе 23 июня 2021, 18:33 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым начало работы по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. «Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января. Особое внимание уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе», – сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что разговор президентов состоялся по инициативе азербайджанской стороны. Ранее в ходе состоявшегося телефонного разговора Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Меркель приветствовала разговор Путина и Байдена 23 июня 2021, 18:58 Текст: Алексей Дегтярев

В Германии приветствуют переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Мы, я считаю, нашли весьма объединяющую основу, чтобы не только называть геополитические вызовы в мире, но и согласовывать общие действия. Это касается сейчас России, Китая, а также вопроса о том, какие союзы мы можем заключать, в чем заключаются наши интересы. И мы продолжим этот обмен, конечно, также в свете разговора, который состоялся между президентом США Байденом с российским президентом. Я весьма приветствую, что такой разговор состоялся», – цитирует Меркель РИА «Новости». Она добавила, что при всех противоречиях в мире необходимо постоянно сохранять открытыми каналы для диалога, чтобы озвучивать позиции и интересы и смотреть, в чем заключаются пути решения. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах 24 июня 2021, 17:50 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на выборах, сообщила пресс-служба Кремля. «Президент России поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на внеочередных выборах в Национальное собрание и пожелал успехов в процессе формирования нового правительства Армении. Подтвержден обоюдный настрой на всемерное укрепление российско-армянских союзнических отношений», – сообщается на сайте Кремля. Путин и Пашинин подчеркнули важность последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по Нагорному Карабаху. В свою очередь российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе. Также лидеры условились о дальнейших личных контактах. 20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. В них участвовали 25 партий и блоков. По данным ЦИК, явка составила 49,4%. Конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия «Гражданский договор», лидером которой является и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Пашинян заявил, что политический кризис в Армении, начавшийся 9 ноября 2020 года, завершен, можно приступить к нормальной работе. В Кремле рассказали об оценке Путиным работы Кадырова 24 июня 2021, 12:58 Текст: Алина Назарова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прошел долгий путь вместе со своим регионом, из фактически разрушенного он стал развивающимся, президент Владимир Путин положительно оценивает итоги работы Кадырова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Каждая республика Северного Кавказа имеет свою специфику, вы знаете, поэтому здесь можно говорить только о конкретно взятой республике», – сказал Песков, отвечая на вопрос, почему на взгляд Кремля такой же кадровый феномен как с Кадыровым в Чеченской Республике пока не возможен в Дагестане, Ингушетии и других республиках Северного Кавказа. Он подтвердил, что президент вчера поддержал намерение Рамзана Кадырова продолжать руководство республикой. «Президент положительно оценивает итоги его работы, то, как республика развивается. При этом, президент обращает внимание на те «узкие» места, которые имеются в социальной сфере и так далее, где нужно еще приложить дополнительные усилия. Но, в целом, президент положительно оценивает итоги работы Кадырова», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос, в чем уникальность Кадырова, Песков ответил, что она такая же, как и у любого отдельно взятого человека, и в особенности того, который приобрел уже достаточно серьезный опыт по руководству регионом. «Начал он руководить регионом в то время, когда он фактически был разрушен в результате нескольких войн. И сейчас, конечно, это уже совсем другой процветающий регион, развивающийся регион. Не без проблем, но, с другой стороны, проблемы есть везде. И именно этот долгий путь вместе со своим регионом и прошел Рамзан Кадыров», – сказал Песков. Он также отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что положительно относится к высказываниям Кадырова о том, что он «пехотинец» верховного главнокомандующего и готов выполнить любой его приказ. В среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в режиме видеоконференции, что ждет дальнейших указаний по выборам главы республики и, «как преданный пехотинец» президента готов выполнить любой приказ главы государства. Путин в ответ предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения между странами 24 июня 2021, 19:47 Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили российско-турецкое взаимодействие в различных сферах. «Обсуждались актуальные вопросы российско-турецкого взаимодействия в различных областях. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины «Спутник V», говорится на сайте Кремля. Уточняется, что продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Дана позитивная оценка работе Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий. «Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объеме договоренностей, закрепленных в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона», – сообщили в пресс-службе. При рассмотрении вопросов урегулирования в Сирии подчеркнуто важное значение совместной деятельности военных России и Турции, направленной на предотвращение эскалации напряженности в Идлибе и на северо-востоке страны, борьбу с остающимися в этих районах террористическими группировками. «Владимир Путин также поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с Президентом США Джозефом Байденом. Условлено о продолжении личных контактов и совместной работы на других уровнях», – сообщили в Кремле. Ранее Эрдоган заявил, что в ближайшее время планирует контакты с российским коллегой Владимиром Путиным. Путин и глава Кубы обсудили годовщину начала Великой Отечественной 22 июня 2021, 20:30 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе кубинской стороны, президент Кубы в ходе разговора выразил «чувства поддержки и солидарности» в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, и также отметил решающий вклад СССР в победу над нацизмом, сообщается на сайте Кремля. Диас-Канель отметил, что на Кубе «бережно хранят память о подвиге советского народа». Обе стороны акцентировали важность отстаивания исторической правды о войне и ее героях, а также недопустимость попыток переписывания истории. Главы государств обсудили актуальные аспекты российско-кубинского сотрудничества в разных сферах, в том числе в координации по вопросам международной повестки дня и взаимодействие в рамках ООН. Путин в ходе беседы поделился впечатлениями от итогов недавнего российско-американского саммита в Женеве с президентом США Джо Байденом. В апреле сообщалось, что Куба заинтересована в расширении авиасообщения со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Путин оценил вклад Российского фонда мира в продвижение русского языка за границей 23 июня 2021, 14:29 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на заседании, приуроченном к 60-летию создания Российского фонда мира, оценил вклад фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом. «Все эти годы Фонд достойно выполняет высокую миротворческую, благотворительную миссию и по праву пользуется высоким общественным авторитетом и признанием... Особо отмечу весомый вклад Фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также Путин поздравил участников торжественного заседания с 60-летием создания Российского фонда мира. Он отметил, что все эти годы Фонд достойно выполняет высокую миротворческую, благотворительную миссию и по праву пользуется высоким общественным авторитетом и признанием. «И, конечно, особо отмечу весомый вклад Фонда в продвижение русского языка и литературы за рубежом», – следует из сообщения. По словам президента, «отделения Фонда работают во многих регионах России, объединяя своими благородными задачами – деятелей науки и культуры, представителей ветеранских, молодёжных, религиозных, добровольческих организаций». Он также подчеркнул, что Фонд помогает тем, кто нуждается в заботе и поддержке, реализует востребованные просветительские и гуманитарные инициативы, плодотворно взаимодействует с авторитетными международными структурами. Ранее Путин заявил, что в странах ближнего зарубежья необходимо уделять должное внимание поддержке изучения русского языка, то, что делается сегодня, «явно недостаточно».