Главу Военного комитета НАТО шокировали успехи Китая в модернизации ВС

Китай очень быстро наращивает военный потенциал и расширяет дипломатическое присутствие за рубежом, что требует самого пристального внимания со стороны НАТО, заявил глава Военного комитета альянса генерал ВВС Стюарт Пич.

«Это шокирует, как быстро Китай построил корабли, насколько модернизировал военно-воздушные силы, сколько вложил в кибернетические и другие формы управления информацией, в том числе в технологии распознавания лиц», – передает ТАСС слова Пича, который в пятницу уходит в отставку с этого поста. «Думаю, что очень важно следить за этим», – сказал генерал, подчеркнув, что 30 странам – членам НАТО «необходима дополнительная работа», чтобы решить, как относиться к военным амбициям КНР.

Китай был признан источником «системных вызовов» с точки зрения военно-политической безопасности стран НАТО в итоговом документе саммита альянса, состоявшегося 14 июня в Брюсселе, напоминает британское издание.

Пич, который до назначения в НАТО занимал пост начальника штаба обороны Великобритании, обратил также внимание на развитие сотрудничества Пекина и Москвы в военной сфере. Он отметил, что в последние годы совместные операции Китая и России переросли из «относительно незначительных в крупные учения». В то же время Пич отверг любые предположения о том, что две страны движутся к стратегическому партнерству. По мнению генерала, по мере таяния арктических льдов и открытия Северного морского пути, который ускорит переходы морских судов Китая в Европу и откроет доступ к неиспользованным энергетическим ресурсам и минералам, между двумя державами может возникнуть конкуренция. «Москва уже открывает новые военные объекты в Арктике, а Китай объявил себя «приарктической державой. <...> Я не представляю долгосрочной сбалансированности отношений между Китаем и Россией, что касается Арктики», – утверждает он.

Касаясь отношений между НАТО и Россией, Пич, поддерживавший контакты с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым, отметил, что «обсуждаемые темы призваны обеспечить безопасность всех нас». «Знаю генерала Герасимова много лет <...> и наши отношения полностью профессиональные», – добавил он.

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