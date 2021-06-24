Мантуров рассказал о последних согласованиях для возобновления полетов в Египет

Глава Минпромторга России Денис Мантуров ожидает доработки вопросов по открытию полетов из России на курорты Египта, на данный момент идет досогласование технических моментов.

«На сегодняшний день идет процесс досогласования технических вопросов – подготовки согласования указа, который потребуется для того, чтобы принять уже непосредственно президентом этот документ. Поэтому я думаю, что наши коллеги из Минтранса, из соответствующих служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами, и мы сможем возобновить эти рейсы непосредственно уже на курорты Египта», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Мантурова, открытие рейсов может стимулировать переговоры о поставках Египту российских самолетов SSJ100 и МС-21.

«Срока четкого никто не определял. Другой вопрос, что мы действительно продолжаем эту работу с египетскими партнерами. В том числе, имея в виду, и мы об этом с коллегами говорили, по факту принятия решения и началу уже прямых рейсов – я думаю, что эти переговоры будут более активно осуществляться, чем сегодня, когда рейсов прямых нет на курорты», – ответил он на вопрос о сроках возможных поставок в Египет SSJ и МС-21.

Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.

В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть дату возобновления авиасообщения с курортами Египта, указав, что инспекционные поездки в страну уже были, и решение по их итогам будет принимать оперативный штаб правительства.