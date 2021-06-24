Кремль оценил призывы Меркель к диалогу с Россией В бундестаге рассказали о геополитическом «шпагате» Меркель 24 июня 2021, 13:52

Фото: imago-images/ЮО/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Преемник Меркель должен становиться в протоптанную ею колею между США и Россией и двигаться дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал последнее правительственное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель в бундестаге, где она призвала в диалогу с Россией и к ответу на «провокации» Москвы. «Меркель долго держала геополитический «шпагат» между Америкой и Россией. Она старалась защитить интересы своего народа, в том числе и в отношениях с Москвой. Но в определенные моменты, когда давление за океаном было невыносимым, ей приходилось делать шаг назад», – отметил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. «На мой взгляд, уступок со стороны Меркель в пользу Вашингтона было сделано больше, чем суверенное государство могло бы себе позволить, – считает собеседник. – Уходя, она просто начертила вектор дальнейшего взаимодействия с Россией. Тот, кто придет на ее место, должен будет становиться в эту колею и двигаться дальше. Пока другой колеи у нас нет». «Нам надо будет еще долго работать, чтобы наши отношения, в том числе и с Россией, имели планомерный продуманный долгосрочный характер, – убежден Гердт. – Будем надеяться, что новое правительство и давление, которое мы оказываем на власти, начнет пробивать дорогу взаимодействия и сотрудничества с Кремлем, с которым очень выгодно дружить и очень невыгодно воевать». В четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с последним правительственным заявлением в бундестаге Германии. Она призвала ЕС взять на себя инициативу в переговорах с Россией, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений. Меркель также указала на необходимость преодолеть существующие конфликты ради решения глобальных проблем, например, защиты климата, обеспечении безопасности и мира, урегулирования ситуации в Ливии и Сирии. «Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом (Владимиром Путиным)», – добавила канцлер. Она также отметила, что Евросоюзу следует выработать переговорные форматы с Россией и единые механизмы ответа на политику Москвы. «События последних месяцев ясно показали, что когда мы некоординированно реагируем на многочисленные российские провокации, этого недостаточно. Евросоюз должен создать механизмы, чтобы сообща и едино реагировать на российские провокации», – пояснила она, указав, что тогда Евросоюз «научится что-то противопоставлять гибридным атакам со стороны России, передает Deutsche Welle. Выступивший вскоре после Меркель вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц заявил, что «сегодня мы, видимо, в последний раз обсуждаем в широком кругу европейскую политику, и для меня это особый повод... поблагодарить канцлера за сотрудничество в европейской политике в последние четыре года, для Европы достигнут значительный прогресс». В Кремле позитивно оценили инициативы, направленные на восстановление диалога между Брюсселем и Москвой. «Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В среду сообщалось, что канцлер Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит. Ранее на пресс-конференции с Макроном Меркель заявляла, что Евросоюзу следует поддерживать с Россией открытый диалог, как это делают США. «Как раз на встрече G7 важным вопросом были отношения с Россией. Она является серьезным вызовом для нас, но является также самым крупным континентальным соседом ЕС. Но, с другой стороны, мы сильно заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, так что мы будем оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это ни было», – цитирует ТАСС Меркель. «И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», – подчеркнула она.

Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу возле Крыма 23 июня 2021, 14:06

Фото: Rob Arnold/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание, сообщили в Минобороны. По данным Минобороны, «в 11.52 23 июня эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра», передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы России, но на предупреждение не отреагировал. «В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», – говорится в сообщении. Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. Лондон не признал предупредительной стрельбы по британскому эсминцу возле Крыма 23 июня 2021, 15:34

Фото: royalnavy.mod.uk

Текст: Елизавета Булкина

Корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился, заявили в минобороны Британии. «Предупредительных выстрелов по Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», – передает заявление пресс-службы британского военного ведомства РИА «Новости». В минобороны Британии утверждают, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы». Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что корабли России следили за проходом эсминца Британии, экипаж корабля был предупрежден об учениях поблизости. «Этим утром [эсминец] «Дефендер» проводил рутинный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Как обычно на этом маршруте, он вошел в международно признанный коридор разделения движения. Он благополучно вышел из коридора в 09.45. Как обычно, российские корабли следили за его проходом, и он был уведомлен об учениях», – приводятся его слова в заявлении минобороны Британии. Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Позже атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем Defender российской госграницы. Москва предостерегла Британию: Мы можем бомбить 24 июня 2021, 10:01

Фото: mil.ru

Текст: Алина Назарова

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Рябков предостерег «всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов». «Потому что безопасность нашей страны превыше всего», – сказал Рябков, передает РИА «Новости». «Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает – мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», – добавил он, отвечая на вопрос, что можно делать в будущем, чтобы избежать инцидентов, подобных тому, что произошел с эсминцем Defender, в том числе не допустить этого с американскими партнерами. Дипломат добавил, что Москва предупреждает всех, кто пойдет на провокации, подобные ситуации с британским эсминцем Defender, что последствия могут быть тяжелейшие. «Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны. Мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани такого столкновения чревато тяжелейшими последствиями для тех, кто подобного рода мероприятия планирует и затем пытается их осуществить», – сказал Рябков. «Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ – это абсолютный императив. Мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так при необходимости и военными средствами», – добавил он. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. Проникновение эсминца Британии в воды России получило подтверждение 24 июня 2021, 02:57

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Британский эсминец «Дефендер» (HMS Defender) в среду преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма, сообщил корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля. «Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы «Дефендер» поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль», – приводит ТАСС текст комментария Била, опубликованного на сайте Русской службы Би-би-си. Журналист утверждает, что решение войти в 12-мильную зону территориального моря вокруг Крыма было «осознанным ходом» со стороны командования корабля, настаивавшего на том, что он следует из Одессы в Грузию по «международно-признанному морскому маршруту». Бил отмечает, что «Дефендер» получал многочисленные предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны и в какой-то момент над ним находилось более 20 самолетов ВКС России. По словам журналиста, было озвучено предупреждение о том, что если британский корабль продолжит движение в выбранном направлении, в его сторону будет открыт огонь. «Мы слышали выстрелы, однако был сделан вывод о том, что мы находимся вне зоны поражения. «Дефендер» продолжил путь через территориальные воды Крыма», – рассказал Бил, утверждавший, что корабль не менял свой маршрут и примерно через час вновь вошел в международные воды, где его продолжали сопровождать российские самолеты. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи об инциденте с заходом эсминца королевских ВМС в территориальные воды России. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью корабль НАТО осуществил вторжение в российские территориальные воды. Минобороны опубликовало кадры пролета самолета над британским эсминцем 23 июня 2021, 19:34

Фото: RT на русском/Telegram

Текст: Алексей Дегтярев

Действия британского эсминца, нарушившего государственную границу России, сняли на видео, Минобороны опубликовало кадры пролета самолета, снятые перед предупредительным бомбометанием. Видеозаписи опубликовал RT в своем Telegram-канале. В первом ролике запечатлен летящий над британским эсминцем самолет, во втором продемонстрированы кадры из кабины воздушного судна. На обеих записях присутствует корабль, идущий в территориальных водах РФ. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, подчеркнули в Минобороны. В Главное управление международного военного сотрудничества министерства вызывали атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве. Ему довели позицию российского военного ведомства. В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился. Украинцам дали советы на случай «войны» с Россией 23 июня 2021, 18:25

Фото: mkip.gov.ua

Текст: Алексей Нечаев

В среду Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины презентовал информационную брошюру под названием «В случае чрезвычайной ситуации или войны», в которой собраны практические советы о том, как себя вести в момент непосредственной угрозы со стороны России. Документ «учитывает международный и украинский опыт, «приобретенный за семь лет гибридной агрессии России». «И впервые – содержит советы по информационной безопасности, чтобы защитить мирное население от попыток агрессора посеять панику», – уверяют украинские специалисты. В рамках борьбы с паникой, авторы документа утверждают, что после 2014 года «вооруженные силы Украины прошли сложный путь и стали одной из самых сильных армий Европы». Но «в случае возникновения чрезвычайной ситуации, ключевым элементом защиты становятся подразделения территориальной обороны», которые до сих пор толком не созданы. «Мой дом – моя крепость!». Это выражение приобретает особое значение при чрезвычайных ситуациях. Независимо от того, что именно спровоцировало кризис, для минимальной готовности следует задать себе несколько простых, но критических вопросов: 1) Если у меня достаточный запас еды и воды? 2) Если ли у меня необходимые медикаменты? 3) Могу ли я обеспечить собственными силами обогрев жилья в холодный период года?» – пишут авторы документа. Далее украинцам советуют заранее узнать местонахождение ближайших укрытий и проверить состояние подвальных помещений, запастить водой и продуктами, проверить аптечку, подготовить средства для тушения пожаров, позаботиться об альтернативных способах освещения помещений, приготовления пищи, собрать самые важные вещи и документы на случай экстренной эвакуации и озаботиться состоянием личного транспорта. «Что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий? Сохранять спокойствие и концентрацию внимания», – говорится в пособии. В следующем разделе украинцам рекомендуется не сообщать о своих планах малоизвестным людям, хранить деньги и документы при себе, но в разных местах, узнать место расположения укрытий, сократить количество необязательных поездок, не встревать в споры с неизвестными людьми, и в случае получения официальной информации от государственных органов власти – передать ее родственникам, соседям и коллегам. В следующем разделе украинцам рекомендуется не сообщать о своих планах малоизвестным людям, хранить деньги и документы при себе, но в разных местах, узнать место расположения укрытий, сократить количество необязательных поездок, не встревать в споры с неизвестными людьми, и в случае получения официальной информации от государственных органов власти – передать ее родственникам, соседям и коллегам. «При появлении вооруженных людей и техники – срочно покидайте опасный район, если имеете такую возможность», «при обстреле – прячьтесь в ближайшем укрытии», «если укрытия нет – используйте неровности рельефа: канавы, окопы, воронки от взрывов», – продолжают авторы документа. Чего нельзя делать категорически – приближаться к окнам, наблюдать за ходом боевых действий, спорить с вооруженными людьми, демонстрировать оружие, подбирать боеприпасы и носить армейскую или камуфлированную одежду. «Лучше надевайте одежду темных цветов, которая не привлекает внимание, и избегайте символов, которые могут вызвать неадекватную реакцию», – рекомендуется в брошюре. Следующий раздел документа посвящен противодействию «вражеской пропаганде и дезинформации» со стороны России, целью которой «дестабилизировать нашей общество и дискредитировать руководство страны». Чтобы препятствовать замыслам Москвы, украинцам рекомендуется, например, не распространять в соцсетях информацию эмоционального характера, верить в то, что Украина защищается и ведет борьбу за свою территорию, не распространять информацию о передвижении украинских войск и доверять только украинскому телевидению и радио. В заключение украинцам рекомендуется разобраться, как подготовить «тревожный чемодан», что делать во время артиллерийского обстрела, как собирать аптечку и как дозвониться до служб спасения. Любопытно, что Центр стратегических коммуникаций планирует распечатать всего 100 тыс. таких брошюр и распространять их на юго-востоке Украины, что в пересчете на местное население – ничтожно мало. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ПАСЕ призвала не применять в Крыму российские законы 24 июня 2021, 03:31 Текст: Антон Никитин

Парламентская ассамблея Совета Европы выступила с утверждением, что в Крыму якобы не следует применять российское законодательство, говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар. В резолюции ПАСЕ заявила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и <…> использовать законы, действующие на Украине», передает ТАСС. ПАСЕ также призывает «положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ». Кроме того, ассамблея потребовала «освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму». Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех переехавших в республику с материковой части страны россиян. В Крыму заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова назвали абсурдом. Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Словакия собралась перепродать партию «Спутника V» другим странам 23 июня 2021, 22:15

Фото: Carol Smiljan/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Правительство Словакии приняло решение продать или передать на безвозмездной основе 160 тысяч из 200 тыс. доз поступившей в республику 1 марта российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило Словацкое телевидение. Как утверждается в материале, партию препарата могут передать Аргентине и странам западной части Балканского полуострова, которые проявили интерес к ее получению. Срок годности полученной Словакией партии «Спутника V» истекает в июле, передает ТАСС. По словам бывшего премьера Словакии Игоря Матовича, слова которого привело словацкое сетевое издание «Главные новости», «многие глупые люди [в Словакии] были бы очень рады, если бы срок годности вакцины «Спутник V» истек и она уже не могла бы использоваться». «Чтобы воспрепятствовать такой приземленной радости, я предоставил Минздраву контакт с Аргентиной, которая хочет выкупить [у Словакии] столько [доз] «Спутника V», сколько мы хотим продать», – заявил Матович. Напомним, 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии «Спутника V». В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стало известно о встречающихся только у мужчин последствиях COVID 23 июня 2021, 15:49

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин, пишет Express со ссылкой на исследование. Ученые обнаружили, что коронавирус может поражать семенники больного. По данным ученых, зафиксированы случаи, когда заразившиеся коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчетах отмечали снижение уровня тестостерона, сообщает РИА «Новости». Исследование проводилось на хомяках, вирус за неделю обнаружили в семенниках всех инфицированных грызунов, однако затем его концентрация снизилась. Ученые предположили, что у мужчин с легким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. Дальше им предстоит смоделировать состояния, связанные с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о таких заболеваниях, как ожирение и диабет, а также о воздействии различных штаммов SARS-CoV-2. «Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем», – заявил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос. Ранее группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность COVID-19 менять клетки крови заболевшего человека. СМИ: Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС 23 июня 2021, 18:20 Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Источник сообщил, что инициатива исходит от Меркель, ее поддержал Макрон. Об этом сообщает РИА «Новости». Другие источники заявили, что послы Берлина и Парижа на встрече в Брюсселе неожиданно внесли новые предложения по отношениям с Кремлем. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня. При авиаударе в Тыграе погибло более 50 человек 23 июня 2021, 21:40

Фото: MSNBC/YouTube

Текст: Елена Мирошниченко

При авиаударе в регионе Тыграй в Эфиопии погибли более 50 человек, более 100 пострадали, еще 33 числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press. По информации агентства, в результате авиаудара погиб как минимум 51 человек. Пострадавшие были госпитализированы в больницу города Мэкэле, среди них есть дети. Об этом сообщает РИА «Новости». Сообщается, что ранее СМИ передавали данные о десятках погибших в результате удара с воздуха, нанесенного в регионе Тыграй на севере Эфиопии. По словам очевидцев, снаряд разорвался днем во вторник в городе Тогога в «базарный день». Ранее сообщалось, что подразделения федеральной армии Эфиопии освободили город Идага Хамус на севере штата Тыграй от отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). 17 ноября прошлого года федеральные подразделения Эфиопии вернули контроль на севере штата над важным городом Шир, затем правительственные части взяли города Аксум и Адуа. Позже под контроль федеральных подразделений перешел второй по численности город штата Адди-Грат, а также город Идага Хамус. Подразделения поставленного федеральным правительством Эфиопии вне закона Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) нанесли ракетные удары по Эритрее. Это произошло через несколько часов после того, как член исполнительного комитета НФОТ Гетачев Реда пригрозил Эритрее военной акцией за помощь, которую страна, по его словам, оказывает эфиопским силам на территории Тыграя. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что операция федеральных войск в эфиопском штате Тыграй проходит успешно, помощи со стороны других государств не требуется. Предсказан новый глобальный экономический кризис 24 июня 2021, 07:57

Фото: Christian Ohde/

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Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался лишь после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может привести к долговому кризису, заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. «Мы исходим из практичного подхода: после кризиса 2020 года государственный и корпоративный долг в мире вырос до уровней относительно экономики, который наблюдался только на момент окончания Второй мировой войны. В настоящий момент мировые центральные банки придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, сохраняя ставки ниже равновесных, вопрос повышения ставок – лишь вопрос времени», – приводит слова Русецкого РИА «Новости». Он напомнил, что начиная с 1990 года все кризисы начинались после повышения ставки со стороны Федеральной резервной системы США. При этом первые сигналы об ужесточении политики ФРС уже были даны после достижения инфляции в США в мае максимального уровня с августа 2008 года. Так, большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС в июне высказались за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года. «Согласно прогнозам, США и ЕЦБ скорее всего приступят к повышению ставок в 2023 году, то есть у нас есть примерно три-четыре года до возможного долгового кризиса. Более структурные и длинные тренды сложнее прогнозировать», – заключил аналитик. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему потраченные на борьбу с коронавирусным кризисом триллионы долларов грозят обрушить мировую экономику. Минобороны сочло действия британского эсминца грубым нарушением Конвенции ООН 23 июня 2021, 16:19

Фото: Chris Ison/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля, считают в Минобороны России. «Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных инцидентов в будущем», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Там указали, что 23 июня в Главное управление международного военного сотрудничества министерства вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве. Ему довели позицию российского военного ведомства. Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился. Основатель McAfee оставил сообщение перед смертью в тюрьме 24 июня 2021, 08:50

Фото: Brian Cahn/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Основатель компании – разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в испанской тюрьме, оставил в соцсети сообщение на случай своей смерти. В опубликованном в Twitter 15 октября 2020 года сообщении Макафи отметил, что не собирается совершать суицид. Он заявил, что всем доволен и у него есть друзья. Он отметил, что если его постигнет судьба американского финансиста Джеффри Эпштейна, скончавшегося в американской тюрьме, это будет «не его вина», передает РИА «Новости». В среду испанская газета Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что Макафи покончил с собой в тюрьме муниципалитета Сан-Эстеве-Сесровирес в Каталонии. Тело обнаружили в тюремной камере. Прибывшие на место врачи пытались провести реанимацию, однако она не увенчалась успехом. Макафи задержали в Испании по запросу США в прошлом году, после чего суд одобрил его экстрадицию. По версии американских властей, бизнесмен уклонялся от уплаты налогов благодаря тому, что направлял свои доходы на счета подставных лиц. Его содержали в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне. В середине июня Макафи дал показания в испанском Национальном суде, он опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их «политическом характере». Минобороны после инцидента в Крыму вызвало военного атташе при посольстве Британии 23 июня 2021, 14:17

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской госграницы. «В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС. Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.