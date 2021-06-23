Москва отреагировала на заявления США о «внезапных киберударах»

Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США не намерены предупреждать о своих ударах по целям в России в ответ на кибератаки, вызывают недоумение, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Честно говоря, прозвучавшие в ответ на вопросы журналистов в ходе брифинга 21 июня официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон не будет «предупреждать о своих ударах», это дословная цитата, по целям в России в ответ на кибератаки против США, у нас не вызывает ничего, кроме глубокого недоумения. Они тем более удивительны в контексте итогов саммита 16 июня, в ходе которого президенты двух стран объявили о намерении провести российское-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Она добавила, что российской стороне приходится отгадывать смысл, который сокрыт за этими заявлениями. «Неужели Штаты отыгрывают назад договоренности прошлой недели, достигнутые на самом высоком уровне. Создается впечатление, что, несмотря на наметившийся прагматизм в профильных двусторонних контактах, США все же пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак, столь часто выдвигаемых против России», – пояснила дипломат.

Она подчеркнула, что это не будет ответ со стороны США, а «необъявленное вероломное нанесение удара первыми».

«Мы очень хотим, чтобы в Вашингтоне восприняли эти слова со всей серьезностью», – указала Захарова.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Псаки, отвечая на вопросы журналистов, пояснила, что Вашингтон не может дать список целей в России, по которым может нанести «ответный киберудар», поскольку «не предвосхищает свои удары».

На прошлой неделе в Женеве прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает.