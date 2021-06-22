Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции Редакция Zeit Online: Путин в статье к 80-летию начала ВОВ описал свой взгляд на историю 22 июня 2021, 11:18 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны описал свой взгляд на современную европейскую историю, говорится в редакционном комментарии немецкого издания Zeit Online, где был выпущен текст. Статья находится в открытом доступе на первой полосе Zeit Online, сопровождается портретом главы российского государства и кадром, на котором солдаты Красной армии 2 мая 1945 года водружают советский флаг на Бранденбургские ворота в Берлине, передает ТАСС. «В субботу текст российского президента поступил в Die Zeit сначала на русском, затем на немецком языках. В нем Путин описывает свой взгляд на современную европейскую историю», – говорится от имени редакции. В комментарии отмечается, что события на Украине российский президент характеризует как «государственный переворот» и пишет о выходе Крыма из состава Украины вопреки мнению правительства ФРГ и ЕС. Редакция утверждает, что в Die Zeit «две недели назад обратилось российское посольство (в Берлине) и предложило опубликовать статью». Издание напомнило, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал нападение на СССР военной кампанией, которой руководило «безумие тотального уничтожения». Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» также опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг выйдет в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян.

Немецкий журналист: Путин стал на Западе вымышленным персонажем 21 июня 2021, 12:44

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель, выпустивший книгу под названием «Власть Путина: почему Европа нуждается в России», рассказал о восприятии на Западе российского президента Владимира Путина. В своей новой книге «Власть Путина: почему Европа нуждается в России» (издана в 2021 году издательством Hoffmann & Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном модусе, передает РИА «Новости». «Владимир Путин уже давно стал вымышленным персонажем на Западе из-за долгого пребывания у власти. ... Он видел, как приходят и уходят пять президентов США. Хозяин Елисейского дворца во Франции менялся четыре раза... Западная пресса годами постоянно пишет политические некрологи – а он все еще на месте. Только (канцлер ФРГ) Ангела Меркель находится у власти в течение столь же длительного срока», – рассказал Зайпель. Также Зайпель рассказал, какие общие качества есть у Владимира Путина и Ангелы Меркель. «Речь идет всегда, конечно, о национальных интересах, но и о собственном характере. И у них обоих (у Путина и у Меркель) определенно есть общее пристрастие к силе и тактике. Как и Путин, Меркель обеспокоена тем, что другой человек может заглянуть к ней в карты... и, возможно, обнаружить, что генерального плана нет вообще. Политика определяется историей, коллективным опытом и конкретными интересами», – сказал Зайпель. По его словам, обоих лидеров объединяет также внимательное отношение к социологическим опросам. Также Путин и Меркель «оба говорят на языке друг друга»: российский президент – на немецком языке, а канцлер ФРГ – на русском. Все это, тем не менее, «не сильно облегчило положение» в отношениях между ними, считает Зайпель. Он добавил, что согласен с утверждением о том, что между Западом и Россией ведется «постоянная борьба». «Это геополитическая борьба после распада Советского Союза. Борьба за память, за национальную идентичность. Речь также идет о травмах, некоторые из которых восходят к временам царей, когда думаешь о Польше и странах Балтии. Всегда есть две истины: та, которая нам нравится, и другая, которая нас преследует. Спор с США будет продолжаться. Джо Байден сделал четкое заявление, когда вступил в должность: США «займут свое место во главе стола» в мире», так он определил свою внешнеполитическую программу в журнале Foreign Affairs, (США) «готовы сразиться с нашими врагами в любой момент». И он назвал Китай и Россию», – сказал журналист. «Для нас в Европе возникает вопрос: будем ли мы продолжать рассматривать себя в качестве поставщика политических услуг для глобальных интересов Соединенных Штатов или будем представлять нашу собственную концепцию?» – добавил Зайпель, подчеркнув, что саммит при участии президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стал «попыткой возобновить нормальное политическое общение». Он также рассказал, почему его в ФРГ называют единственным западным журналистом, имеющим прямой личный доступ к российскому президенту Владимиру Путину. «Я... не думаю, что российский президент носит с собой мобильный телефон и ждет, когда я ему позвоню. У него, конечно, другие приоритеты, и мы не ездим вместе в отпуск. Если я правильно помню, (немецкий еженедельник) Spiegel написал это предложение (о «прямом и личном доступе к российскому президенту») в одной статье много лет назад, и с тех пор коллеги с радостью его используют. Верно то, что мы регулярно встречаемся в течение многих лет и обсуждаем политическую ситуацию», – сказал Зайпель. «Мы, наверное, встречались несколько десятков раз за последние десять лет. Все началось с телевизионного документального фильма (немецкого общественно-правового телеканала) ARD о «немцах и газе с востока», который я снял... и для этого я взял интервью также у Владимира Путина. Это была наша первая встреча в Ново-Огарево», – добавил Зайпель. Путин: Угроза коронавируса не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить 21 июня 2021, 14:08 Текст: Алина Назарова

Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы седьмого созыва. «К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила», – сказал президент, передает РИА «Новости». При этом он указал, что «к сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась», передает ТАСС. «Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной... все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину», – добавил Путин. Президент также подчеркнул бессрочный характер некоторых антикризисных мер, принятых в стране во время пандемии коронавируса. «Некоторые из наших экстраантикризисных мер имеют бессрочный характер», – сказал глава государства. Для примера он привел «двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса – с 30% до 15%». Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице, отметив отсутствие положительной динамики. Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что пик заболеваемости в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости. Путин назвал главную задачу избирательной кампании на выборах в Госдуму 21 июня 2021, 13:52

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Избирательная кампания в Госдуму должна пройти так, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности ее итогов, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва. «До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов», – подчеркнул он, передает ТАСС. Президент также выразил надежду, что предстоящие выборы пройдут без взаимных обвинений и пустых обещаний, как это было в 90-е годы, передает РИА «Новости». Глава государства заявил, что в работе парламента важна преемственность, а российские избиратели поддержат тех кандидатов, для которых служение Родине является приоритетом. «Вы знаете, как много еще нужно сделать, и как важны не только обновление, но и преемственность в работе парламента, сочетание опыта и свежих, смелых идей. Рассчитаю, что и зрелые, состоявшие парламентские партии и новые политические силы, которые пойдут на выборы именно с учетом такого баланса, сформируют списки своих кандидатов. ... Уверен, что российские избиратели поддержат те партии, тех кандидатов на будущих выборах в сентябре, для которых служение Родине, Отечеству – это высшая ценность», – заявил Путин. Кроме того, Путин призвал провести парламентские выборы так, чтобы никто не сомневался в их честности, и попросил кандидатов в депутаты не опускаться до обвинений и оскорблений во время кампании, передает «Интерфакс». «До выборов – меньше трех месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов. Для всех нас, для общества, для уверенного развития страны важно, чтобы состав будущей восьмой Думы объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России», – сказал Путин. Он подчеркнул, что выборы должны пройти чисто, честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом. При этом, по словам президента, необходимо, чтобы «естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии – без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний». «Я очень надеюсь, что этот этап жизни (с обвинениями и оскорблениями во время избирательной кампании) прошел и остался в 90-х годах. Только такой содержательный стиль предвыборной конкуренции, уважение к конкурентам а главное – гражданам страны, послужит прогрессивному, качественному развитию парламентаризма и многопартийности в России», – сказал Путин. Он также выразил уверенность, что избиратели поддержат те партии и тех кандидатов, для которых высшей ценностью является служение России. Ранее Путин заявил, что многообразие мнений и инициатив укрепляет роль и статус парламента, главная задача которого – думать и заботиться о людях. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Псаки заявила о праве США «отвечать» на «российские» кибератаки 21 июня 2021, 22:43 Текст: Антон Антонов

Если Россия совершит кибератаку на американскую инфраструктуру, США ответят на действия Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ей задали вопрос о том, предоставила ли американская сторона в Женеве список областей, которые не должны подвергаться кибератакам. По мнению Псаки, от президента Джо Байдена не требуется «передавать президенту Путину список для определения критической инфраструктуры в США», передает ТАСС. Как заявила Псаки, Байден «дал понять, что за этими сферами» власти США «будут следить и оставляют за собой право на ответ». Соответствующий сигнал был направлен во время саммита в Женеве. Объясняя, почему США не передали Москве список российских объектов, по которым могут нанести «ответный» удар, Псаки сказала: «Потому что мы не анонсируем меры». Напомним, в Женеве прошли переговоры Путина и Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Статью Путина к 80-летию начала ВОВ опубликуют Zeit Online и Die Zeit 22 июня 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Статья президента России Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны будет опубликована в немецком интернет-издании Zeit Online, а также появится в четверг в еженедельной газете Die Zeit, сообщила представитель издания Йоханна Шахт. «Я могу подтвердить, что текст сегодня появится на Zeit Online и в четверг – в разделе «Мнения» в Die Zeit. Другие детали о публикации мы пока не можем объявить», – сказала она, передает ТАСС. Как обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, материал опубликуют на сайте главы государства на русском, немецком и других языках. При этом представитель Кремля отказался говорить о содержании статьи, призвав не забегать вперед. Песков подчеркивал, что 22 июня, День памяти и скорби – святой день для любого человека, который живет на пространстве бывшего СССР. Он также обращал внимание на то, что публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению представителя Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. В Германии предупредили Запад об угрозе переоценки своих возможностей 21 июня 2021, 15:03 Текст: Алина Назарова

Попытки Запада навязывать остальным государствам свою точку зрения могут иметь опасные последствия, пишет колумнистка Беттина Гаус в статье для журнала Spiegel. По ее словам, во время российско-американского саммита президент США Джо Байден хотел продемонстрировать, что отличается от своего предшественника Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет стойко реагировать на действия соперников, передает РИА «Новости». «Я благодарна Байдену хотя бы за то, что он не стал объяснять, что на самом деле планирует делать при пересечении Путиным этих красных черт. Это могло меня напугать», – пишет журналистка, отметив, что российский лидер в Женеве вел себя уверенно и общался с американским коллегой на равных. Однако уверенность Запада в способности диктовать другим государствам свои условия весьма опасно, ведь «унижение сильных в военном отношении стран еще никогда не было мудрой стратегией». Автор статьи также напомнила, что НАТО подразумевает под собой оборонительный союз, а не альянс, который должен защищать «наши ценности» и экономические интересы по всему миру. Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Путин поручил Шойгу помочь в ликвидации последствий наводнения в Крыму 21 июня 2021, 12:57 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для ликвидации последствий ЧС в Крыму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Утром президент продолжил заниматься Крымом, который переживает очень тяжелые дни после наводнения, после селевых потоков. Серьезно пострадала Ялта. Сегодня президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и в других районах Крыма, где это требуется», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, главе Крыма Сергею Аксенову дано поручение «самым активным образом принимать решение в этих работах, которые получат по указанию президента экстренную и масштабную помощь на федеральном уровне». Также Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для обеспечения нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки в Крыму после наводнений, добавил Песков. В свою очередь главе МЧС Евгению Зиничеву поручено нарастить силы и средства для преодоления последствий наводнений. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки. В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды. Песков объяснил, почему статья Путина о ВОВ написана на немецком языке 21 июня 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Мы знаем, что первой жертвой нацизма стала сама Германия, которая была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР. Эта тема очень важна и для немцев, и важна для россиян. Поэтому в диалоге с Германией президент не раз принимал решение обратиться, чтобы изложить свое видение. Почему на немецком языке? Потому что в Германии все говорят на немецком языке», – разъяснил Песков, передает ТАСС. Пресс-секретарь отметил, что не имел возможности ознакомиться со статьей, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Путин подготовил статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, материал будет опубликован в одном из ведущих изданий Германии 22 июня – в День памяти и скорби. Путин обсудил с главой ФИФА ЧМ по футболу в Катаре 21 июня 2021, 20:21 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин поговорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу подготовки чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре», – цитирует Пескова ТАСС. Он добавил, что Путин и Инфантино также поговорили на тему наследия российского ЧМ-2018 по футболу. Напомним, финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Путин назвал главную задачу парламента 21 июня 2021, 13:42

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Многообразие мнений и инициатив укрепляет роль и статус парламента, главная задача которого – думать и заботиться о людях, заявил президент Владимир Путин на встрече с парламентариями в связи с окончанием работы седьмого созыва Госдумы. «Именно многообразие мнений, подходов, инициатив, уважение к иной точке зрения укрепляют статус и роль парламента как высшего органа законодательной и представительной власти, главная задача которого – всегда, в любых обстоятельствах думать, заботиться о людях и защищать национальные интересы России», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Глава государства также поблагодарил депутатов Госдумы седьмого созыва за ответственность и работу на высоком уровне. По словам президента, нынешняя Госдума в условиях пандемии функционировала без пауз, работа не забуксовала, а деньги не зависли и дошли по назначению. «Фактически три сессии из десяти вам пришлось отработать в экстраординарных условиях, в условиях опасной эпидемии. Однако даже в этот сложнейший для всей страны период законодательный процесс не прерывался. А так было не во всех странах мира», – сказал Путин. Глава государства также отметил важность работы парламента «без пауз». «Я думаю, что все понимают: без своевременного принятия законов могут попросту встать, и встали бы у нас целые отрасли, забуксовали бы важнейшие проекты и программы, необходимые для развития регионов, для повышения качества жизни миллионов людей. При вашей поддержке, самом активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого потребовалось оперативное принятие целого десятка законов. Еще раз хочу повторить: если бы это не было сделано, то по-простому, чтобы всем было понятно, деньги просто зависли бы и не пришли бы своевременно ни к людям, ни в отрасли экономики, ни на предприятия», – добавил Путин. Он указал, что Госдума седьмого созыва выстроила конструктивную работу с правительством, администрацией президента, работа была нацелена на результат. «Конечно же, далеко не каждый из принятых законов получал единодушную поддержку, это естественно, споры неизбежны, это и хорошо. Однако замечания, как правило, были содержательными, по делу. Знаю это в том числе по нашим встречам с лидерами думских фракций. И, уважаемые коллеги, хочу сказать, что я очень ценю наш такой диалог», – добавил Путин. Ранее в Кремле сообщили, что Путин решил изменить формат встречи с депутатами Госдумы и пообщаться со всеми парламентариями, а не только с лидерами фракций, учитывая активность Думы и просто расширяя общение. «Он посчитал целесообразным обратиться именно к полному составу Думы, учитывая активность Думы и просто расширяя общение. Мы все-таки прошли через год пандемийный, когда был дефицит прямого общения, в данном случае подобные выступления очные, они приобретают особое значение», – сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Седьмой созыв Государственной думы был избран 18 сентября 2016 года сроком на пять лет. Последнее пленарное заседание прошло 17 июня. Весенняя сессия завершится 18 июля, и вплоть до 29 августа депутаты будут в отпуске. Затем они проведут еще четыре недели в регионах, работая с избирателями до выборов в Госдуму 19 сентября. Потанин рассказал Путину о планах развития «Норникеля» 21 июня 2021, 14:43 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин встретился с главой «Норильского никеля», владельцем «Интерроса» Владимиром Потаниным, который рассказал о планах по развитию компании, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Владимир Путин наряду с другими встречами, запланированными на сегодня, провел рабочую беседу с руководителем «Норникеля» Владимиром Потаниным. Потанин проинформировал президента о планах по развитию компании, о работе по новым проектам», – передает его слова Также Потанин рассказал Путину, как «Норникель» реализует свои обязательства в социальной сфере. Ранее Путин заявил, что компания «НТЭК» (структура «Норникеля») выполняет свои обязательства по ликвидации ущерба экологии из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Путин призвал формировать списки на выборы в Госдуму с учетом баланса опыта и свежих идей 21 июня 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин рассчитывает, что парламентские партии и новые политические силы сформируют списки на выборы в Государственную думу исходя из баланса опыта и свежих идей. «Вы знаете, как много еще нужно сделать. И как важно не только обновление, но и преемственность в работе парламента. Сочетание опыта и свежих, смелых идей», – сказал он на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва, передает ТАСС. Глава государства рассчитывает, что «и зрелые, состоявшиеся парламентские партии, и новые политические силы, которые пойдут на выборы, именно с учетом такого баланса сформируют списки своих кандидатов». При этом Путин выразил уверенность, что избиратели на выборах в Госдуму поддержат тех кандидатов, для которых служение Родине – высшая ценность. «Уверен, что российские избиратели поддержат те партии, тех кандидатов на будущих выборах в сентябре, для которых служение Родине, Отечеству – это высшая ценность», – сказал он. Глава государства отметил, что особое место в думской повестке, в том числе при рассмотрении бюджета, занимали темы, связанные с безопасностью людей, укреплением обороноспособности государства, противодействием коррупции и криминалу. «Что хочу особо подчеркнуть: лидеры всех фракций, депутаты, представляющие разные политические силы, всегда выступают с общих, консолидированных позиций, когда речь идет о вопросах внешней безопасности, внешней политики, о защите интересов нашей страны и наших граждан», – заметил президент. На съезде партии «Единая Россия» в субботу был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Путин заявил об организации США переворота на Украине в 2014 году 22 июня 2021, 11:11 Текст: Алина Назарова

Госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. «Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось», – написал Путин, статья которого приводится на сайте Кремля. «Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» – добавил президент. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Путин: Расширение НАТО похоронило надежды на континент без разделительных линий 22 июня 2021, 11:05 Текст: Алина Назарова

Расширение Североатлантического альянса на Восток и вступление в НАТО ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» к 80-летию начала Великой Отечественной войны. «С 1999 года последовало еще пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий», – отметил Путин в статье, текст которой опубликован на сайте Кремля. В этой связи президент усматривает риски новой гонки вооружений. «Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями», – констатировал Путин. Он также указал, что «мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок». Президент подчеркивает, что этот груз будет мешать сосредоточиться на решении актуальных проблем. «Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – заявил российский лидер. Кроме того, глава государства напомнил, что Россия открыта к честному созидательному взаимодействию и «выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес». Как пояснил российский лидер, это в том числе безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем. «Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз», – подчеркнул Путин. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Путин напомнил о союзниках по антигитлеровской коалиции 22 июня 2021, 11:13 Текст: Евгения Шестак

Россия с благодарностью вспоминает союзников по антигитлеровской коалиции, а также участников Сопротивления и немецких антифашистов в годы Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин. «Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу», – написал президент в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», опубликованной на сайте Кремля. По словам главы государства, правда о Великой Отечественной войне заключается в том, что советские войска пришли в Германию с миссией освобождения. «Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого, правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя», – подчеркнул он. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля в День памяти и скорби. Статья также должна появиться в немецком интернет-издании Zeit Online и в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Как обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, материал опубликуют на сайте главы государства на русском, немецком и других языках. При этом представитель Кремля отказался говорить о содержании статьи, призвав не забегать вперед. Песков подчеркивал, что 22 июня, День памяти и скорби – святой день для любого человека, который живет на пространстве бывшего СССР. Он также обращал внимание на то, что публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению представителя Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян.