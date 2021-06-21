В Москве предложили создать кальянные COVID-free зоны Москвичей предупредили об «атмосферном монстре» над столицей 21 июня 2021, 19:33

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Ближе к выходным в Москве сформируется «атмосферный монстр», который может вызвать ливни, грозу, град, шквалистый ветер и ураган, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Из-за перегрева поверхности атмосферы за неделю к выходным в Москве может сформироваться разновидность грозовых облаков, которая может повлечь за собой стихийные бедствия, заявил Тишковец РИА «Новости». «От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит – это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», – указал специалист. Метеоролог добавил, что точно предсказать, где и когда обрушится стихия, сейчас невозможно, это можно указать с высокой степенью вероятности лишь за сутки до события. «Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков», – заключил Тишковец. Ранее в «Фобосе» предупреждали, что в понедельник москвичей ждет сильная жара до 33 градусов.

Собянин ответил комику Незлобину на вопрос о COVID 19 июня 2021, 16:59

Фото: Владимир Новиков/

Гришкин Денис/

Агентство «Москва»/

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил комику Александру Незлобину на вопрос о том, стоит ли ему строить планы на лето в связи с усилением ограничений из-за коронавируса. «Не занят? Хотел уточнить – мне на лето что-нибудь планировать?», – написал Незлобин в личном сообщении главе столицы в своем Instagram. Собянин ответил в комментариях, посоветовав комику сделать прививку. «Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», – написал мэр Москвы. Также Незлобин опубликовал в своем сторис скриншот переписки с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым. «Спишь? Как думаешь, чем прививаться?», – спросил он у бывшего премьер-министра страны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. В частности, в Москве решили создать свободные от коронавируса рестораны. Врачи указали на правила безопасности при жаре 20 июня 2021, 16:54

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Анастасия Куликова

«Жара вредна для всех, поэтому важно обезопасить себя тенечком и панамками», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Карабиненко. Так он отреагировал на сообщения о жаркой погоде, которая установилась в столичном регионе на фоне дефицита осадков и облаков. «Все люди разные и с разными угрозами возникновения тех или иных заболеваний. Но несмотря на индивидуальность, главное – сообразно обстановке не перегреваться на солнце. Это вредно для всех», – рассказал врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко. «Люди должны сами включать свой мозг и прятаться в тенечек, надевая панамки. Если у кого-то слабое горло – зачем ему баловаться в жару мороженым или холодными напитками? Это также может привести к неприятным последствиям», – добавил собеседник. «Тем не менее такие жаркие периоды в Москве и других регионах России были и ранее. И до 40 градусов жара доходила. Но ничего, все остались живы. Поэтому, повторюсь, важно не перегреваться на солнце и обезопасить себя тенечком и панамками», – подытожил Карабиненко. В то же время врач-терапевт Александр Барвинский напомнил, что прямые солнечные лучи для человека опасны риском получить тепловой удар. Поэтому в жаркую погоду необходимо следовать некоторым простым правилам. «В первую очередь следует носить головной убор белого цвета и не проводить слишком много времени на солнце. Кроме того, нужно стараться проводить время в лесу или просто в тени. Также необходимо своевременно охлаждаться, пить достаточно жидкости и не переедать. А если избегать стрессов и нормально высыпаться – тогда наша устойчивость в жару возрастет», – убежден Барвинский. Напомним, в воскресенье синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. Кроме того, в июле и августе в Москве ожидается дефицит осадков, температура воздуха вернется в климатическую норму ближе к середине августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Настоящее лето – это надолго», – добавил синоптик. В свою очередь глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об опасности перегрева в жару и призвал граждан, в том числе вакцинирующихся против коронавируса, избегать перегрева. «Всем гипертоникам, всем диабетикам надо быть аккуратными, на жаре только марафонцы могут некоторое время себя комфортно чувствовать. От перегрева надо оберегаться, не надо себя ставить в экстремальные условия», – пояснил ученый. Также он рассказал, что нет никаких противопоказаний против купания в водоемах после вакцинирования, главное – не делать марафонских заплывов, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу. «Если люди просто купаются, плескаются, окунаются – сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически... А утренняя зарядка, растяжка даже рекомендуются», – рассказал ученый. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Собянин заявил о повторных случаях заражения коронавирусом в Москве 20 июня 2021, 08:29 Текст: Елизавета Булкина

В Москве фиксируются повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». «Мы видим повторные заболевания [ковидом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку», – передает его слова ТАСС. По словам мэра, среди москвичей уже практически нет заболевших уханьским штаммом вируса. «Сейчас время теоретических изысканий ушло. Мы видим, что на практике происходит. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет», – сказал Собянин. Он подчеркнул, что «щит» от коронавируса в Москве выстроится, если большинство москвичей вакцинируется в короткий срок и будут соблюдать эпидмеры. «Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надежная защита. Даже если [вакцинированный] человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает. Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространение вируса», – отметил градоначальник, говоря о мерах защиты от индийского штамма коронавируса. Мэр вновь призвал всех соблюдать санитарные требования. «В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда», –заключил он. Собянин ранее сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах. Между тем российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. При возгорании на складе пиротехники в Москве пострадали трое пожарных 19 июня 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

При пожаре на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в Москве пострадали четыре человека, среди них трое пожарных, заявил заместитель мэра по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков. «В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы. Два человека отказались от госпитализации, одного мы отправили в институт Склифосовского, он вдохнул в себя пары дыма, это неопасная травма», – цитирует Бирюкова ТАСС. «Предварительно, на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ», – добавил он. Между тем источник в экстренных службах сообщил, что пожар удалось локализовать на площади в 500 квадратных метров, это подтвердили в МЧС. Собеседник добавил, что в результате пожара один человек обратился к медикам за помощью, при этом госпитализация ему не потребовалась. В субботу во второй половине дня в Москве начался пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной, там взрываются петарды. Для тушения пожара привели в готовность авиацию, сообщили в экстренных службах столицы. В Депздраве Москвы рассказали о случаях попадания в больницу с COVID после вакцинации 20 июня 2021, 13:31 Текст: Елена Мирошниченко

В больницы попадают единицы после вакцинации от коронавируса, в большинстве случаев это те, кто не получил второй компонент, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. «Случаи заболевания коронавирусом после вакцинации есть, как и после любой другой прививки. Но подавляющее большинство в этом случае болеют легко или вообще без симптомов. Лишь единицы попадают после вакцинации в больницы, в основном это те, кто не закончил вакцинацию вторым компонентом», – цитирует сообщение РИА «Новости». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве фиксируются повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией. Напомним, главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В Москве загорелся склад с петардами 19 июня 2021, 18:06 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве начался пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной, там взрываются петарды, сообщил источник в экстренных службах. «На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард», – сказал собеседник ТАСС. Площадь пожара составила, по данным источника, 150 квадратных метров, он сообщил, что огонь перекинулся на соседнее здание. Пожару присвоили второй из пяти номер сложности. В пресс-службе МЧС подтвердили сообщения о пожаре. «В 17:36 поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, где, по предварительной информации, происходит возгорание в одноэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в ведомстве. Авиацию привели в готовность для тушения склада пиротехники в Москве 19 июня 2021, 18:28 Текст: Алексей Дегтярев

Для тушения пожара на Лужнецкой набережной в Москве приведена в готовность авиация, сообщили в экстренных службах столицы. Пожар на данный момент еще не удалось локализовать, продолжаются взрывы пиротехники, в районе пожара наблюдается сильное задымление, сообщил собеседник ТАСС. Номер сложности пожара повысили со второго до третьего, указал он. В ГИБДД Москвы сообщили, что движение транспорта на двух полосах из трех в каждом направлении из-за пожара ограничили, на место происшествия направили экипажи дорожно-патрульной службы. Ограничение необходимо для проезда спецтехники и ликвидации возгорания. «Наши сотрудники организуют все необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения», – указали в ведомстве. В субботу во второй половине дня в Москве начался пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной, там взрываются петарды. Синоптики предсказали дефицит осадков в Москве летом 20 июня 2021, 14:32 Текст: Елизавета Булкина

В июле и августе в Москве ожидается дефицит осадков, температура воздуха вернется в климатическую норму ближе к середине августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В июле прогнозируется небольшой дефицит осадков – до 10-20%. В августе в средней полосе осадков может быть меньше на 20-40%, а местами на 40-60% от положенного», – передает его слова РИА «Новости». Тишковец пояснил, что в июле превышение средних значений температуры воздуха будет постепенно сокращаться с трех градусов до одного. Однако к климатической норме температура вернется лишь к середине августа. «Настоящее лето – это надолго», – заключил синоптик. В воскресенье синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 20 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 28, местами до 32 градусов. Число пострадавших от подтоплений в Ялте выросло до 18 человек 19 июня 2021, 09:44 Текст: Наталья Ануфриева

Количество пострадавших во время сильных дождей и подтоплений в Ялте увеличилось до 18 человек, еще один человек пропал, ведутся его поиски, сообщила мэр города Янина Павленко. Павленко сообщила в Facebook, что «вследствие ЧС получили травмы 18 человек, из них двое госпитализированы, один пострадавший прооперирован» Также известно об одном погибшем и о пропавшей без вести женщине – ее ищут. Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму. В «Москино» анонсировали возобновление работы летних кинотеатров 20 июня 2021, 14:31 Текст: Алексей Дегтярев

Летние кинотеатры сети «Москино» возобновят работу с 21 июня, сообщили в пресс-службе компании. «Согласно указу мэра Москвы «О возобновлении деятельности летних кинотеатров», с 21 июня «Москино» снова готово принимать зрителей на своих летних площадках на территории парков «Сокольники», «Фили» и «Музеон», – цитирует сообщение РИА «Новости». Там добавили, что 22 июня «Москино Музеон» и 23 июня в «Москино Сокольники» пройдут специальные показы ленты «Таксист» Мартина Скорсезе, получившей «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. В «Москино Фили» пройдет комедийный боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли «Телохранитель жены киллера». «В репертуаре летних кинотеатров – авторское кино, новинки проката, фестивальные премьеры, классика мирового кинематографа», – заключили в пресс-службе. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах. Насильника вычислили в Москве по потерянному паспорту 21 июня 2021, 15:31 Текст: Алексей Дегтярев

Напавший на девушку в Москве насильник уронил паспорт и убежал, жертве удалось от него отбиться, а подозреваемого нашли по этому документу, сообщил источник в правоохранительных органах. Заявление в полицию от девушки поступило утром в воскресенье, мужчина напал на нее в районе Ховрино на Зеленоградской улице, пояснил собеседник РИА «Новости». Он повалил девушку, начал душить, порвал одежду и попытался овладеть ею, но девушке удалось отбиться, «завершить свое преступное деяние не смог». «Во время борьбы насильник выронил свой паспорт, благодаря чему его нашли в тот же день: в районе 23 часов он был задержан неподалеку от места жительства», – сказал источник. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на изнасилование. 9 июня возле нацпарка «Лосиный остров» две студентки были по очереди изнасилованы мужчиной, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал. Позже насильник попытался изнасиловать другую девушку, но вскоре был задержан. Здание военной академии имени Фрунзе загорелось в центре Москвы 21 июня 2021, 15:39 Текст: Алексей Дегтярев

В здании Академии Вооруженных Сил имени Фрунзе в центре Москвы начался пожар, сообщил источник в экстренных службах. «Пожар происходит в здании академии Вооруженных сил на проезде Девичьего поля, 4. Площадь пожара уточняется», – сообщил собеседник ТАСС. Из строения вырывались клубы черного дыма, через некоторое время они сменились на белый дым, ведется тушение. В субботу во второй половине дня на складе пиротехники на Лужнецкой набережной Москвы произошел пожар, из-за возгорания пострадали четыре человека, среди них трое пожарных. В Москве начали поиск добровольцев для исследования «Спутника V» среди подростков 21 июня 2021, 09:28 Текст: Алина Назарова

Клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков 12-17 лет начнутся в Москве в начале июля, идет набор добровольцев, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы – по уже отработанной технологии. Первая и вторая фазы исследования будут проводиться на базе двух ведущих детских больниц столицы: Морозовской детской больницы и детской больницы им. З.А. Башляевой. Третья фаза – в детских поликлиниках города Москвы», – сказала Ракова, передает ТАСС. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах. Российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Москве пообещали рекордную жару 21 июня 2021, 08:14 Небольшая облачность, без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 33 градусов, причем, скорее всего, будет побит рекорд температуры для этого дня, датированный 1956 годом, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос « Александр Синенков. «Сегодня ожидается небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха – плюс 31-33, в Подмосковье – плюс 29-34. Сегодня возможен и новый рекорд, потому что для 21 июня максимальная температура, 31,1 градуса, была в 1956 году», – приводит слова Синенкова РИА «Новости». Синоптик добавил, что ветер будет южный, слабый – 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник и 23 часов вторника Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. «Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – говорится в сообщении. Период действия предупреждения в столице и области – до 23 часов 22 июня. Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на начавшейся неделе. По его словам, высока вероятность, что будет установлен еще и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса. Врач-терапевт Александр Карабиненко рассказал газете ВЗГЛЯД о правилах безопасности при жаре. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Синоптики рассказали о погоде в столице 20 июня 2021, 03:58 Текст: Антон Никитин

В воскресенье синоптики пообещали москвичам жаркую погоду. По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 20 градусов тепла. К обеду воздух в Москве прогреется до 28, местами до 32 градусов. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.