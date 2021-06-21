Минобороны изменило порядок приемной кампании в военные вузы

Поступающим в военные вузы в 2021 году не нужно будет выезжать за пределы своего региона, набор проведут выездные комиссии, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов. В регионы страны отправятся специальные выездные группы от всех высших военных учебных заведений, которые проведут отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России», – сказали в военном ведомстве, передает РИА «Новости».

В выездные группы войдут представители вузов, специалисты по физической подготовке и психологи под руководством заместителей образовательных организаций или начальников кафедр. Желающим поступить в военное учебное заведение необходимо обратиться в военный комиссариат по месту регистрации, уточнили в Минобороны.

Комиссии будут отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведений Минобороны. Работать в регионах выездные группы будут с 1 по 20 июля.

«Приемные комиссии вузов, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор», – заключили в министерстве.

Отмечается, что набор в суворовские и нахимовские училища Минобороны России также пройдет дистанционно из-за пандемии коронавируса. «В этом году кандидаты на поступление в нахимовские, суворовские и кадетские училища из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, будут проходить вступительные испытания дистанционно. Будущие воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны России пройдут вступительные испытания с 1 по 15 июля», – сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей были продлены сроки предоставления документов до 10 июня. Вступительные испытания по русскому и иностранному языку, математике, а также определение психологической готовности к обучению пройдет в училищах в форме собеседования по видеосвязи. Тем временем оценка физической подготовки будет выставлена на основании полученной школьником в предыдущей учебной организации.

Ранее Минпросвещения рекомендовало высшим учебным заведениям перейти на удаленный формат работы.

Накануне в Москве ведущие вузы перевели сессии и аттестации на удаленку. Сдача экзаменов и итоговой аттестации в некоторых вузах пройдет в дистанционном формате на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве и объявления нерабочих дней с 15 по 19 июня.